Silken Hoteles da su salto internacional e inaugura su primer ecohotel en Portugal

Por Newsroom Infobae

Silken Hoteles aterriza en Portugal con la apertura de su primer establecimiento, un ecohotel de 4 estrellas y 39 habitaciones que ha recibido el nombre de Silken Mezio National Park.

Con esta inauguración, la cadena de hoteles española eleva su cartera a 35 establecimientos en 31 destinos, reafirmando su presencia en el mercado ibérico.

El nuevo hotel se encuentra en Porta do Mezio, una de las entradas principales del Parque Nacional de Peneda-Gerês, uno de los enclaves naturales más importantes del norte de Portugal, a una hora de Vigo y cerca de Braga.

Con este proyecto, Silken Hoteles apuesta por el turismo sostenible y de calidad, integrando un alojamiento de alta gama en un entorno natural.

El Silken Mezio National Park destaca por su completo spa y centro de wellness, que incluye una piscina climatizada, sauna y baño turco, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de relajación y rejuvenecimiento.

Además, el establecimiento se presenta como un destino ideal tanto para viajeros de ocio como para pequeñas reuniones y eventos. Dispone de una sala multifuncional equipada con tecnología de última generación para encuentros de trabajo o presentaciones, así como habitaciones comunicadas para que las familias puedan disfrutar de la naturaleza juntas.

En cuanto a la gastronomía, el hotel mantiene la filosofía de Silken Hoteles, basando su oferta en productos locales. Los huéspedes podrán disfrutar de su propuesta en el salón interior o en la terraza al aire libre, con vistas a la montaña. El desayuno buffet garantiza un completo inicio del día para explorar el entorno.

El hotel está rodeado por el Parque Nacional de Peneda-Gerês, un entorno que invita al turismo activo con múltiples posibilidades, desde rutas de senderismo y rafting hasta experiencias al aire libre para toda la familia.

Además de su riqueza paisajística, el parque alberga restos arqueológicos, ofreciendo una inmersión total en la naturaleza y la historia local.

