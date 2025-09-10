Innovación digital y sostenibilidad protagonizan la nueva edición de La Feria De Diseño Medellín

Del 18 al 20 de septiembre de 2025, Plaza Mayor Medellín será sede de la duodécima edición de La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne.

Medellín se prepara para consolidarse como el epicentro del diseño latinoamericano y caribeño con la llegada de la duodécima edición de La Feria De Diseño Medellín, impulsada por imm cologne. Del 18 al 20 de septiembre de 2025, Plaza Mayor será el escenario donde más de 230 marcas y 45 conferencistas nacionales e internacionales se reunirán bajo el concepto central de “diseño generativo del bienestar”. Esta edición, fruto de la alianza estratégica con Koelnmesse, busca posicionar a la ciudad como un referente global en innovación, creatividad y sostenibilidad dentro de la industria del diseño.

A lo largo de sus 12 años de historia, La Feria De Diseño Medellín ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma integral que conecta la vanguardia, las oportunidades comerciales y la inspiración. Fundada por Eddy Karmona y Juana Montoya, la feria se ha consolidado como un espacio donde convergen talentos, ideas y tendencias, y donde el diseño se entiende como motor de transformación social y económica. El lema de 2025 invita a repensar cómo los espacios y objetos que nos rodean inciden en la salud física, emocional y social, integrando principios como la luz natural, la ergonomía, la calidad del aire y la conexión con la naturaleza en soluciones prácticas para la vida cotidiana.

Alianza internacional y proyección global

La alianza con Koelnmesse, establecida en 2021, ha marcado un punto de inflexión en la proyección internacional de la feria. Koelnmesse, con más de un siglo de experiencia y responsable de eventos globales como imm cologne, ha aportado su red y experiencia para posicionar a Medellín en el circuito mundial del diseño. Esta colaboración ha permitido atraer nuevas marcas, ampliar la agenda académica y elevar el perfil de los visitantes, equiparando el impacto de la feria con los grandes encuentros internacionales del sector. Christian Guarín, director general de Koelnmesse LAC, destaca: “Esta plataforma nace desde el corazón de la región para dialogar con el mundo”, y subraya el orgullo de ver a Medellín consolidarse como capital creativa, donde convergen culturas, ideas y talentos en un lenguaje universal: el diseño con propósito.

La muestra comercial reunirá a más de 230 marcas en categorías que abarcan mobiliario residencial y comercial, cocinas, arquitectura, interiorismo, iluminación, tecnología, bienestar, espacios exteriores y complementos de decoración. Los expositores se distribuirán en los pabellones Blanco, Amarillo, Azul y Verde, así como en el Hall Principal de Plaza Mayor, en un espacio diseñado para fomentar la conexión, impulsar alianzas comerciales y servir de vitrina para las últimas tendencias e innovaciones. Además, la Ronda de Negocios, programada para el 19 de septiembre, facilitará el encuentro entre marcas y compradores nacionales e internacionales, reforzando el carácter comercial del evento.

Agenda académica y experiencias para todos

La agenda académica será uno de los ejes centrales de la edición 2025, con más de 45 conferencistas y 39 encuentros, conferencias y paneles que abordarán las tendencias, desafíos y oportunidades del diseño contemporáneo. Entre los ponentes destacados figuran Jairo Vives (Pininfarina of America), Eugeni Quitllet, Martin Jasper, Carmen Barasona y Jorge Uribe (Foster + Partners), quienes aportarán su visión sobre el impacto transformador del diseño en la vida cotidiana y el futuro de la industria. Las actividades académicas se desarrollarán en dos escenarios principales: Charlas Perpetuas x Bodega/Comfama y Talks by Universidad EIA, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de interactuar con figuras clave del sector.

El evento también ofrecerá una variedad de espacios y experiencias para distintos públicos. El área Creadores, curada por WantedDesign (Nueva York), destacará el trabajo de una nueva generación de diseñadores colombianos en mobiliario, iluminación, textil interior, producto industrial y arte, facilitando conexiones estratégicas con la industria nacional e internacional. Cosmo Kids, desarrollado en colaboración con Kassani y Cosmo School Colegios Comfama, propondrá actividades lúdicas y educativas para que los niños exploren el diseño desde su perspectiva, mientras que el Laboratorio de Materiales permitirá a visitantes y profesionales experimentar con nuevas ideas y aplicaciones. Más de 35 eventos satélite en estudios de diseño, galerías, restaurantes y hoteles extenderán la experiencia de la feria por toda la ciudad, consolidando a Medellín como un escenario de celebración y creatividad.

Impacto económico, sostenibilidad e inclusión

El impacto económico y cultural de La Feria De Diseño Medellín es relevante. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía cultural y creativa, de la que el diseño es parte esencial, ha contribuido con un promedio del 3% al valor agregado nacional entre 2014 y 2022. La industria manufacturera, estrechamente vinculada al diseño industrial, representa alrededor del 10% del PIB colombiano. La feria espera recibir a 24.300 visitantes y 1.437 compradores nacionales e internacionales, generando un espacio propicio para el intercambio comercial y cultural, y promoviendo la expansión del ecosistema creativo colombiano en mercados globales.

La sostenibilidad y la inclusión serán ejes transversales de la edición 2025. El evento promoverá prácticas responsables, minimizará el impacto ambiental y fomentará la participación de creadores emergentes, fortaleciendo la economía creativa local. Espacios como los de wellness, diseñados para el bienestar integral de los asistentes, y el acceso rodeado de vegetación natural, refuerzan el compromiso de la feria con una experiencia consciente y alineada con los valores del diseño contemporáneo.

Eddy Karmona, cofundador y director general de la feria, sostiene que “el diseño para el bienestar no es una tendencia pasajera; es una necesidad en la sociedad contemporánea. El diseño se ve, se habita, se toca y se respira. Esta edición parte de la necesidad de reconocer que cada objeto, espacio o decisión impacta directamente en cómo nos sentimos; es entonces, una invitación desde la sensibilidad, a experimentar el diseño como lo que realmente es, una herramienta para estar bien”. Por su parte, Christian Guarín, de Koelnmesse LAC, resalta que “ver a Medellín consolidarse como capital creativa es un motivo de orgullo. Aquí convergen culturas, ideas y talentos en un lenguaje universal: el diseño con propósito”.

La Feria De Diseño Medellín, impulsada por imm cologne, se proyecta como un espacio donde el futuro del bienestar se diseña colectivamente, celebrando el poder transformador del diseño y su capacidad para conectar, inspirar y construir nuevas realidades.