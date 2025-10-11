España

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

Lo ha hecho en su intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Santiago Abascal en un evento
Santiago Abascal en un evento de Vox (MARIÁN LEÓN - EUROPA PRESS)

Un experto ha sido muy contundente al ser preguntado por los “bulos climáticos de Vox”. El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Santiago Muiño, ha señalado al partido político por la forma de abordar las olas de calor y la transición hacia fuentes renovables. Lo ha hecho en su intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Muiño criticó abiertamente la difusión de ideas que asocian las olas de calor exclusivamente a ciclos naturales y advirtió que esa postura puede tener graves consecuencias en la gestión de la emergencia climática en España. Se dirigió a María de la Cabeza Rueda, diputada de Vox, y cuestionó la legitimidad de alimentar la discusión con argumentos que considera deshonestos o fundamentados en bulos.

El científico del CSIC defendió que la voz del sector más conservador es importante en el debate energético. No obstante, subrayó que la desinformación “es peligrosa para el país y es irresponsable y puede costar vidas”, según su propia exposición recogida durante la sesión.

Crítica a Vox por su postura ambiental

El clima de tensión quedó patente en el hemiciclo cuando el investigador Muiño rebatió las afirmaciones de que las olas de calor se explican únicamente por ciclos naturales. El científico insistió en que no consideraba adecuado responder a ese tipo de planteamientos, porque supondría “elevar el bulo a la categoría de argumento”.

Para el científico, la orientación de Vox respecto a la energía renovable resulta contradictoria con la defensa de los intereses nacionales. Muiño recalcó la paradoja de que Vox se inspire en las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump, resaltando que, mientras Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas, España carece de recursos propios de estos combustibles fósiles.

El experto recordó que España tampoco produce uranio y que su dependencia de gas importado representa “intereses claramente antiespañoles”. En su intervención, el investigador sostuvo que “la península Ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables, seguridad climática es igual a renovables”.

Acepta todas las voces en el debate

El representante del CSIC reconoció como legítima la aportación de posturas conservadoras en el intercambio de ideas sobre la política energética, siempre que no se recurra a la intoxicación del debate con afirmaciones falsas. “Necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión. La necesitamos. Y es perfectamente legítima. Lo que no es legítimo es intoxicar el debate con bulos”, afirmó.

Matizó que existen numerosas formas de discutir una transición más justa hacia las energías limpias, pero que obstaculizar el desarrollo de las renovables implicaría un error estratégico para la península. La sesión contó con la presencia de portavoces de otros grupos parlamentarios, pero la postura de Vox es la más opositora a la del científico.

Aún así, Muiño puntualizó que esas dudas sobre renovables pueden ser compartidas por diferentes fuerzas políticas, y emplazó a un debate sobre la implementación justa de la transición energética. Por ello, defiende la importancia de escuchar todas las voces y tener en cuenta a todos los implicados.

