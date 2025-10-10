España

Piden tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por ‘robarle’ más de 388.000 euros

El conflicto por la gestión de contratos y facturas manipuladas afronta un nuevo capítulo con la apertura del juicio oral

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Toño Sanchís, en una fotografía
Toño Sanchís, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

La Fiscalía de Madrid ha solicitado una condena de tres años y medio de prisión para Toño Sanchís, exrepresentante de la colaboradora televisiva Belén Esteban, por un presunto delito continuado de apropiación indebida de 388.868,14 euros. El juicio oral, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, supone un nuevo capítulo en un caso que ha generado gran atención mediática y mantiene a Sanchís con una deuda pendiente de más de 300.000 euros con Esteban.

De acuerdo con el escrito de acusación recogido por ABC, la Fiscalía considera que Sanchís, en calidad de autor, se apropió de 388.868,14 euros durante el periodo en que gestionó la carrera profesional de Esteban. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 10 meses a razón de 12 euros diarios, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. La Fiscalía también exige que Sanchís indemnice a la sociedad BEM Imaging S.L., propiedad de Esteban, con 339.549,81 euros, cantidad resultante tras descontar los importes ya recuperados en el proceso civil.

El origen del conflicto se remonta a mayo de 2009, cuando Producciones BEM S.L., sociedad de Esteban, firmó un contrato de representación exclusiva con la Agencia de Servicios Lorant S.L., administrada por Carmen Romero Rubio y de la que Sanchís era socio al 50%. El acuerdo, renovado anualmente hasta 2015, estipulaba que Lorant S.L. recibiría los pagos por los trabajos de Esteban, aplicaría una comisión del 20% y transferiría el resto a BEM Imaging S.L.. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Sanchís, encargado de emitir las facturas de BEM Imaging S.L., manipuló los importes para que Lorant S.L. ingresara cantidades inferiores a las que correspondían, aplicando comisiones superiores a las pactadas y apropiándose así de fondos adicionales.

Belén Esteban, en 'No somos
Belén Esteban, en 'No somos nadie'. (YouTube)

Según el citado medio, este modus operandi permitió a Sanchís apropiarse de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente, a lo que se suman otras dos facturas por 12.100 y 14.520 euros, alcanzando el total de 388.868,14 euros. Los trabajos afectados incluyen colaboraciones con productoras y editoriales como Gestmusic Endemol, La Fábrica de la Tele, Más Móvil, Espasa Libros y RBA (Lecturas).

Ruptura profesional y proceso judicial

La relación profesional y personal entre Esteban y Sanchís, que durante años fue de confianza, se quebró de forma abrupta cuando la colaboradora detectó irregularidades en la gestión de sus contratos y ganancias. Tras la negativa de Sanchís a rendir cuentas al finalizar el contrato en 2015, Esteban y sus sociedades interpusieron una demanda por apropiación indebida y gestión desleal. El proceso judicial, ampliamente seguido por la prensa del corazón, concluyó con sentencias favorables a Esteban tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Madrid.

A pesar de la condena, Sanchís no abonó la totalidad de la deuda. La parte demandante solo logró recuperar 49.318,33 euros en efectivo y la adjudicación de la vivienda de Sanchís en Villanueva del Pardillo, valorada en 375.000 euros pero gravada con una hipoteca superior a 200.000 euros. La casa fue embargada y adjudicada a Esteban en subasta, pero la deuda pendiente supera aún los 300.000 euros. En 2020, la Agencia de Servicios Lorant S.L. se declaró en concurso voluntario y se decretó su extinción.

El caso ha tenido consecuencias patrimoniales significativas para Sanchís, quien perdió su vivienda y vio desaparecer su agencia de representación. Mientras tanto, Esteban ha manifestado en reiteradas ocasiones en televisión su deseo de dejar el asunto en manos de la Justicia y su negativa a aceptar acuerdos extrajudiciales.

