La DANA Alice pone en alerta roja a la Región de Murcia y Alicante: la Aemet recomienda “extremar las precauciones” ante el riesgo de inundaciones

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

El paso de la DANA Alice, que obligó el pasado martes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a emitir un aviso especial por la previsión de lluvias “muy fuertes y persistentes”, ya ha dejado algunas incidencias en el litoral mediterráneo. En la Región de Murcia y en Alicante, que este viernes se encuentran en alerta roja, se han producido cortes en carreteras y accesos a ramblas, filtraciones de agua y un hombre de 90 años ha resultado herido leve en la pedanía murciana de Los Dolores por el derrumbe de un techo.

En la Comunidad Valenciana, la DANA Alice ha dejado hasta 42,1 litros por metro cuadrado, observándose esta cifra en Xábia, en la provincia alicantina. También otros municipios de Alicante y Valencia han registrado acumulados considerables, como en Benitaxell (41,1 l/m2), Miramar (38,6 l/m2) o Sueca (38,2 l/m2). Rubén del Campo, portavoz de la Aemet ha destacado que un chubasco en el entorno del Cabo de Palos (Región de Murcia) habría dejado 50 l/m2 “en poco más de una hora”.

Este viernes, junto con el sábado 11 de octubre, se esperan los días álgidos del episodio, que durará al menos hasta el próximo lunes 13. Así, “las precipitaciones podrán ser torrenciales en puntos del área mediterránea”, tanto peninsular como en las islas Baleares, siendo especialmente destacables en Valencia, Alicante y Murcia. Allí, los chubascos serán “localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial”. Estos no serán, sin embargo, los únicos sitios en los que habrá tormentas, ya que podrían extenderse al sur de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y algunos puntos de Andalucía.

Ante esta situación, son cuatro las comunidades autónomas en alerta por lluvias y tormentas, destacando especialmente los avisos rojos en la Región de Murcia, con acumulados de 60 mm en 1 hora o de 180 en 12 en el campo de Cartagena y Mazarrón, y en la provincia de Alicante, donde hay alerta por riesgo extremo en el litoral sur. Por ello, en varios municipios se han suspendido las actividades lectivas de los centros educativos, como en los municipios de Cartagena, Mazarrón y Torre Pacheco o en las universidades de Alicante (UA) y Murcia (UM).

A estos avisos se suman los de Valencia (naranja) y Castellón, Tarragona, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla (amarillo).

Mapa de avisos por lluvias y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología para el viernes 10 de octubre. (Aemet)

Inundaciones, crecidas súbitas de cauces y evacuaciones preventivas

Las lluvias que podrían ser hasta torrenciales pueden dejar grandes acumuladores en cortos periodos de tiempo, provocando inundaciones y crecidas súbitas de cauces. “Hay que extremar las precauciones por allí”, ha destacado Rubén del Campo con respecto al sur de Alicante y al este de la Región de Murcia, así como en otras zonas de las provincias más afectadas porque se esperan “chubascos muy fuertes y con granizo”.

De hecho, durante las primeras horas de la mañana de este viernes, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena realizaron evacuaciones preventivas por el alto riesgo de inundaciones en la urbanización Bahía Bella y el camping Villas Caravaning. De las 35 personas desalojadas, 18 fueron trasladadas al pabellón deportivo Cabezo Beaza y 17 buscaron refugio por su cuenta en la Hospitalidad Santa Teresa, según ha informado EFE.

Pronóstico de la evolución del tiempo del 6 al 11 de octubre. (Aemet)

Esta inestabilidad, que se extenderá por algunos puntos del centro y sur peninsular, además de Ceuta y Melilla, se mantendrá el sábado. “Hay algo de incertidumbre sobre la posición de la DANA Alice, pero en principio las lluvias más intensas se producirán un poco más al norte que el viernes”, explica Rubén del Campo.

Así, en la franja costera y prelitoral comprendida entre el sur de Tarragona y el norte de Alicante “podrán producirse chubascos muy fuertes y persistentes con granizo y tormentas”. Las precipitaciones el fin de semana también se observarán en Baleares y zonas del interior oriental y centro de la península.