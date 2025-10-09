España

Alerta roja el viernes en Murcia y Alicante por el paso de la DANA Alice: la Aemet prevé lluvias torrenciales y tormentas de granizo

Los chubascos más intensos se esperan en levante, donde probablemente alcancen intensidad torrencial con acumulados que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Mapa de alertas por lluvias
Mapa de alertas por lluvias y tormentas para el viernes, 10 de octubre de 2025. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja, que implica “peligro extraordinario” y “riesgo extremo” ante las fuertes lluvias que se esperan el viernes en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia por el paso de la DANA Alice. El nivel rojo de aviso ocupará el litoral sur de Alicante y la región del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde podrán darse lluvias torrenciales de hasta 180 litros por metro en doce horas, según la actual previsión. Con este escenario sobre la mesa, el organismo ha pedido precaución ante la posibilidad de “inundaciones y crecidas repentinas”.

El nivel máximo de alerta se mantendrá activo entre las diez de la mañana y las doce de la noche del viernes, mientras que en las regiones aledañas el nivel de alerta será naranja, que implica “riesgo importante”. El nivel amarillo, que significa “riesgo bajo”, se extiende por Ibiza y Formentera, así como por Andalucía. De cara al sábado, el día álgido del episodio junto al viernes, el nivel más alto de alerta es el naranja. El domingo, por su parte, el viento en superficie perderá intensidad y las alertas también, aun así, se espera que continúe la situación de inestabilidad, con los chubascos más intensos y fuertes entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro. De este modo, la zona más afectada será el interior de la Comunidad Valenciana, el sudeste de Aragón y Baleares.

El lunes, el último día del aviso especial, los vientos seguirán perdiendo intensidad y aunque el temporal seguirá descargando agua con fuerza en la Comunidad Valencia, lo hará con menos intensidad. No obstante, solo acaba de empezar y la Aemet advierte: “Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado”.

Fuertes lluvias, tormentas y granizo desde este jueves

Durante las primeras horas de la mañana, el temporal se ha ido expandiendo por al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día se extenderá por Ibiza y Formentera, resto de la Región de Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el este y sur de Castilla-La Mancha. No obstante, los meteorólogos no descargan que pueda afectar al resto de Cataluña y el Sistema Central. En el comunicado del aviso especial emitido el miércoles, la Aemet advierte de que es probable que los chubascos vayan “acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial” en los litorales de Valencia, Alicante y las islas Pitiusas, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado en entre 4 y 6 horas.

La Aemet ha activado el aviso naranja, que implica “riesgo importante” en la costa valenciana, alicantina y murciana, así como en Ibiza y Formentera, donde se esperan lluvias que dejen un registro de hasta 100 litros por metro cuadrado en seis horas. En Cataluña, el sur de Aragón, el resto de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía en nivel de aviso es amarilla, que implica “riesgo bajo”.

Mapa de alertas por lluvias
Mapa de alertas por lluvias y tormentas para este jueves, 9 de octubre de 2025. (Aemet)

Temas Relacionados

AemetMeteorologíaTiempoTiempo en EspañaDANAComunidad ValencianaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Los jueces de segunda instancia avalan la investigación de Peinado sobre las labores de la asesora de La Moncloa, pero dicen que instructor actuó de forma “prematura e inmotivada” al dividir la causa

La Audiencia Provincial corrige al

Ayuso manda a “otro lado a abortar” y García insiste en que se cumpla la ley

La Comunidad de Madrid se niega a comentar si creará o no el registro de objetores de conciencia

Ayuso manda a “otro lado

Un oso entra en un supermercado de Japón y ataca a dos clientes: “Quería irse, pero no podía, y luego se puso nervioso”

Según los datos oficiales del país, el número de ataques de estos animales ha aumentado en los últimos años, generando preocupación en la población

Un oso entra en un

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

El Abogado General de la Unión Europea respalda que los empleados públicos temporales tengan que opositar para ser indefinidos, aunque considera insuficientes las compensaciones económicas por abuso en los contratos

La UE no exige que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”