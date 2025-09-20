España

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

El AJEMA respondió una pregunta de Ortega Smith afirmando que su labor es “ayudar y salvar”

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

El AJEMA, Antonio Piñeiro (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La pregunta que Javier Ortega Smith trasladó al jefe de la Armada acabó por desatar un cruce de declaraciones contrarias entre su partido político y el alto cargo militar. Vox criticó este viernes las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, por su postura sobre la migración irregular.

Piñeiro respondió una pregunta del portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid sobre la posible actuación de la Armada ante la migración ilegal. Afirmó que la labor de la Armada consiste en “ayudar y salvar” a los migrantes que viajan a España arriesgando su vida, en lugar de devolverlos o impedir su avance.

El partido liderado por Santiago Abascal no tardó en señalar su contrariedad a la respuesta del militar. Vox aseguró que sus palabras se deben a un control político, debido a que “el Gobierno de Sánchez está asaltando también estas instituciones”. Lamentó que es “una pena que algunos se dejen tan fácilmente”.

Declaraciones del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, quien ha defendido su propuesta de desplegar las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España asegurando que "el Gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance". (Fuente: Congreso)

El AJEMA defiende la labor de “ayudar y salvar”

El AJEMA afirmó este viernes que la misión fundamental de la Armada es socorrer y salvar a los migrantes que cruzan el mar en pateras, cayucos u otras embarcaciones hacia España, y no interceptarlos ni impedirles la entrada, como propone Vox. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Piñeiro respondió al Ortega Smith, quien defendió incrementar la presencia naval en el Estrecho y Canarias para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico.

El almirante subrayó que la Ley del Mar obliga a salvar vidas humanas en peligro, por lo que cualquier acción distinta no corresponde a la función de la Armada ni de otras armadas occidentales. Rechazó la idea de usar embarcaciones militares para bloquear rutas migratorias, insistiendo en que la única misión es prestar auxilio.

Piñeiro expuso la frustración que sienten los marinos al no poder ayudar a todas las personas en embarcaciones precarias y recordó que la única respuesta ante un cayuco debe ser la asistencia y el salvamento. El oficial remarcó la importancia del mandato legal y humanitario en las operaciones navales relacionadas con la migración.

Vox quiere que Ayuso examine a los menores migrantes de la cadera y la clavícula para que no mientan sobre su edad.

Respuesta de Vox

Tras conocer estas palabras del militar, Vox publicó un mensaje en X lamentando que “el Gobierno de Sánchez está asaltando también estas instituciones, como ha hecho con todas, tratando de ponerlas a su servicio de interés partidista”. Vox sostiene que tanto la Armada como los Ejércitos del Aire y de Tierra tienen la función de defender a la población española.

Vox ha planteado reiteradamente el despliegue de la Armada en rutas migratorias como las del Estrecho o Canarias con el objetivo de impedir la entrada de embarcaciones irregulares en aguas españolas. Ante esta propuesta, el jefe del Estado Mayor de la Armada afirmó con firmeza que esa no es la función de la institución y que no pueden asumir ese papel.

El partido acaba mostrando su decepción con las palabras del AJEMA, afirmando que es “una pena que algunos se dejen tan fácilmente”. La postura de Vox choca frontalmente con las labores de la Armada, según su máximo dirigente.

