España

Roser Gort, psicóloga: “¿Tienes sueño en el sofá, pero al meterte en la cama desaparece? No es casualidad”

La especialista recomienda establecer hábitos de relajación y limitar los estímulos externos antes de acostarse para facilitar el proceso de conciliación y mejorar la calidad del descanso

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Una niña utiliza su teléfono
Una niña utiliza su teléfono móvil en la cama (AdobeStock)

“¿Te pasa que tienes sueño en el sofá, pero justo al meterte en la cama desaparece? No es casualidad". Lo explica la psicóloga Roser Gort, de la Clínica del Sueño Estivil. En un video publicado en su cuenta de TikTok (@rosergort), la especialista cuenta que se trata de un fenómeno muy extendido con una explicación muy sencilla.

“En el sofá tienes distracciones: la televisión, el móvil, conversaciones... El cerebro está ocupado con estímulos externos y, en ese contexto, el cansancio físico va ganando terreno mientras aparece la somnolencia. Pero cuando llegas a la cama, esos estímulos desaparecen”, indica. Al llegar a la cama y desaparecer estos estímulos, el silencio y la ausencia de distracciones dejan espacio para que la mente comience a repasar las actividades del día o a anticipar las tareas del día siguiente. Es decir, no se trata de que el sueño desaparezca, sino de que, al eliminar los estímulos externos, la mente recupera protagonismo y aflora todo aquello que durante la jornada quedó relegado. Por este motivo, recomienda establecer una “rutina de desconexión” antes de acostarse, permitiendo que esos pensamientos encuentren su lugar antes de intentar dormir, para evitar que interfieran en el momento de conciliar el sueño.

La dificultad para dormir al llegar a la cama y la reducción progresiva de las horas de descanso pueden tener consecuencias negativas para la salud. El médico neurofisiólogo Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño y fundador de la clínica, alerta en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram de los mitos que rodean al descanso nocturno. Frases como “solo los tontos duermen ocho horas”, “los ricos duermen poco” o “yo con cuatro voy bien” carecen de fundamento científico, subraya Estivill, que pide prudencia: “No les hagáis caso en absoluto. No son científicos, son ideas que la gente dice”, en declaraciones recogidas por Instagram. Para él, el sueño cumple una función esencial de reparación y preparación para afrontar el día: “El sueño es un taller de reparación y nos prepara para tener un buen día”, afirma.

Estivill reconoce que existen casos excepcionales de personas que, por causas genéticas muy específicas, pueden dormir solo cuatro o cinco horas sin que ello afecte a su salud, pero aclara que “eso representa apenas un 3% de la población. Es un grupo muy pequeño”, según sus declaraciones en Instagram. Para la mayoría de los adultos, el descanso óptimo se sitúa entre siete horas y media y ocho horas por noche. En personas mayores de 70 años, seis horas pueden ser suficientes, mientras que en adolescentes el mínimo saludable asciende a nueve horas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Qué pasa si no se duerme lo suficiente

Las consecuencias de dormir menos de lo necesario se manifiestan tanto en el plano físico como en el mental. Estivill detalla que la falta de sueño provoca mayor cansancio, somnolencia y afectación psíquica, lo que se traduce en pérdida de memoria, dificultades de concentración, irritabilidad y cambios de humor. Estos efectos pueden repercutir en la vida personal, así como en el rendimiento académico y laboral. El especialista es tajante: “Dormir poco no te hace más listo ni más rico”, sentencia. La creencia de que dormir es una pérdida de tiempo contradice la evidencia científica, y las consecuencias, aunque puedan pasar inadvertidas al principio, terminan por afectar la salud.

Dormir menos de seis horas por noche incrementa el riesgo de padecer enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y patologías cardiovasculares, según advierte Estivill. Además, el rendimiento cognitivo y emocional se ve comprometido: la memoria, la concentración, el estado de ánimo y el control emocional se deterioran, lo que puede generar irritabilidad, distracción o ansiedad. El sistema inmunológico también se debilita, dificultando la defensa frente a infecciones y la recuperación ante enfermedades.

Temas Relacionados

Sueño Salud DescansoDormirSalud mentalEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Portugal pide a los activistas de la Flotilla a Gaza que devuelvan el dinero que ha costado repatriarlos

España decidió asumir los gastos para traerlos de vuelta desde Israel

Portugal pide a los activistas

Fernando, español viviendo en Suiza: “Aquí gano más de 107.362 euros anuales. El IVA es de tan solo el 8,1% y la retención salarial es mucho menor”

Fernando es un joven que decidió marcharse de España en busca de mejores oportunidades laborales

Fernando, español viviendo en Suiza:

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

Aunque en el país europeo no existe un salario mínimo oficial, los convenios colectivos y la presión sindical aseguran los ingresos elevados y los derechos laborales para la mayoría de los empleados

“Ningún sindicato en Suecia deja

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Los defensores de este sistema argumentan que prioriza la formación y la reeducación, mientras que sus detractores señalan que la precocidad en los comportamientos delictivos “ha aumentado”

Francisco Rius, inspector jefe de

Fran Díaz, pediatra: “Que tu bebé use pantallas antes de los dos años, puede hacer que el día de mañana sea drogadicto”

El experto compara los efectos de las pantallas en niños con los de otras drogas en adultos, debido a los altos niveles de endorfinas suministrados

Fran Díaz, pediatra: “Que tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, inspector jefe de

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Una mujer intenta mantener la pensión compensatoria que le pagaba su exmarido, pero la Justicia lo rechaza porque tiene una nueva relación

La nueva confesión de Paco Correa apunta a Suiza y al testaferro de Juan Carlos I: “Había personas de máxima relevancia de España”

Las mamografías preventivas en Madrid: Ayuso ‘desprivatizó’ las pruebas, pero las que hacen los hospitales públicos gestionados por Quirón han subido un 15%

ECONOMÍA

“Ningún sindicato en Suecia deja

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 9 de octubre

Qué significa la advertencia de Red Eléctrica y qué similitud tiene con el apagón: “El sistema es vulnerable y existe riesgo”

Antonio Martínez, abogado: “Dejar en herencia un piso a todos los hijos es un problema que puede degenerar en el heredero okupa”

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral