Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía Nacional explica si es obligatorio asistir a una citación policial (TikTok / @metodorius)

Una citación policial es un requerimiento legal para que una persona comparezca ante una autoridad policial en un lugar, fecha y hora concretos. También existe la citación judicial, que es la que envia un juzgado con el mismo fin pero para presentarse ante un tribunal en el momento indicado.

Ambas pueden ser comunicadas por un policía y en muchas ocasiones, a los ciudadanos les surgen dudas sobre si deben asistir de manera obligatoria o qué consecuencias tendría su incomparecencia.

Para resolver estas dudas, Francisco Rius, licenciado en Derecho e Inspector Jefe de la Policía Nacional, ha realizado un vídeo a través de su canal de TikTok (metodorius) en el que explica esta situación y las diferentes formas de actuar ante una citación policial o juducial.

Diferentes situaciones

Rius comienza su vídeo planteando la siguiente situación: “Si me llama la Policía para que declare en una comisaría, ¿tengo obligación de acudir a esa citación?“. Ante esta duda el Policía comenta que depende, ya que existen diferentes casos en los que se puede actuar de una u otra forma.

Si el policía realiza la citación bajo una orden judicial, entonces sí que es obligatorio acudir a esa citación. En este caso si no se comparece ante el juez sin una causa que esté justificada, es posible enfrentarse a una sanción, que puede ir desde una multa económica a una orden de detención, o ser declarado en situación de rebeldía procesal en los casos más extremos, según comenta Rius.

Un agente de Policía en la entrada de la Audiencia Nacional (Fernando Sánchez - Europa Press)

El Inspector Jefe añade que las consecuencias van a variar en función del rol de la persona citada, ya que no es lo mismo un testigo que un investigado o un acusado. También se tendrá en cuenta la gravedad del delito que se haya cometido.

Presencia voluntaria

Lo que más destaca Rius en su vídeo es lo siguiente: “Si me cita la Policía será voluntaria mi presencia en sede policial”. Por lo tanto, ante una citación de la Policía no es obligatorio acudir a declarar, se considera un acto voluntario. Sin embargo, Rius recomienda asistir a la citación, ya que en caso de no acudir, el policía va a oficiar, es decir, le va a comentar al juez lo que ha sucedido y si el magistrado lo considera, hará una citación judicial a la que sí es obligatorio asistir.

Ante una citación policial es posible que se genere una situación de tensión y precipitación, principalmente si es un caso inesperado. Lo fundamental es mantener la calma y la serenidad ante este suceso. El siguiente paso importante es verificar la autenticidad de la citació, ya que podría ser una estafa para robar datos personales. Por ello, siempre es posible hacer una comprobación oficial contactando con las autoridades, como por ejemplo, a través de la web de la Policía Nacional o llamando al número del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Dependiendo el papel que se vaya a jugar en la declaración es recomendable consultar e incluso asistir con un abogado para que permita un mejor asesoramiento y forma de actuar ante la declaración. A raíz de este momento es importante conocer los derechos, como conocer los hechos de la acusación, si se da ese caso, a no declarar contra uno mismo o a guardar silencio.

En definitiva, aunque dependiendo de la situación y del rol que juegue la persona en la citación, van a existir distintos escenarios, pero queda claro que si la citación es judicial, la asistencia es obligatoria y por el contrario si es policial, la asistencia es voluntaria.