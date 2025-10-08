España

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este jueves 9 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de octubre

Precio medio: 65.03 euros por megavatio hora

Precio máximo: 122.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 5.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este jueves 9 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 94.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 104.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 13.83 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.36 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.72 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Madrid se niega a crear el registro de objetores al aborto y se impone al ultimátum de Sánchez: “No se va a perseguir a nadie”

La consejera de Sanidad considera el registro “inútil” y “punitivo”

Madrid se niega a crear

Una conversación con ChatGPT termina en la detención de un chico de 19 años: le confesó haber destrozado varios coches

Un estudiante universitario de 19 años fue detenido en EE. UU. tras admitir a una inteligencia artificial haber destrozado varios vehículos. La conversación, recuperada de su teléfono móvil, se convirtió en prueba clave para incriminarlo.

Una conversación con ChatGPT termina

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

El especialista detalla los pasos para enfrentar situaciones de hostigamiento y recuerda la responsabilidad de la empresa de activar protocolos internos

Ignacio de la Calzada, abogado,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida apunta como posible hipótesis

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

Antonio Martínez, experto inmobiliario, explica lo que nunca debes decir si quieres comprar una vivienda: “Es como renunciar a negociar antes de empezar”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

La liga U de baloncesto:

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”