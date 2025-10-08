Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este jueves 9 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de octubre

Precio medio: 65.03 euros por megavatio hora

Precio máximo: 122.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 5.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este jueves 9 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 94.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 104.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 13.83 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.36 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.72 euros por megavatio hora.