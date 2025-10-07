España

Una española en Estados Unidos encuentra jamón ibérico después de dos años buscando y alucina con el precio: “No me dura ni dos desayunos”

La joven española encontró jamón ibérico loncheado en Miami a un precio desorbitado en una tienda de productos de importación

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una española encuentra jamón ibérico
Una española encuentra jamón ibérico en Miami tras dos años de búsqueda (Montaje Canva Infobae)

Tras más de dos años de búsqueda, una joven española ha encontrado jamón ibérico en Miami. Se trata de Mariona Faolini Silla (@marionsfalomi), una creadora de contenido que reside en Estados Unidos. Tras una búsqueda exhaustiva por todo el país, encontró sobres de jamón de los mejores embutidos: embutidos de Fermín. En seguida, la influencer decidió llevarse varios de los embutidos, pero cuando fue a mirar el precio, la imposibilidad de pagar un importe semejante por aquel producto frustró todos sus deseos.

La historia comenzó cuando la joven se mudó a Estados Unidos y notó la ausencia de algunos de los sabores más característicos de su país natal. Entre ellos, el jamón ibérico ocupaba un lugar especial. Durante años, buscó en supermercados, tiendas especializadas y otros establecimientos, sin éxito. Aunque algunos comercios ofrecían versiones más simples de jamón curado, ninguno alcanzaba la calidad de los embutidos ibéricos tradicionales.

Productos y platos típicos de
Productos y platos típicos de Extremadura para celebrar su día (MEDITERRANEAN)

El hallazgo se produjo en una tienda de productos internacionales en Miami, conocida por su variada oferta de alimentos importados. En los refrigeradores del establecimiento, la joven se topó con sobres de jamón ibérico y otros embutidos de la marca Fermín, una de las firmas españolas con presencia en el mercado estadounidense. La emoción del descubrimiento fue inmediata, ya que el producto representaba un vínculo directo con sus raíces y la cultura gastronómica española.

Sin embargo, la sorpresa inicial se transformó en frustración al comprobar el precio de los productos. El coste elevado de los sobres de jamón y otros embutidos, debido a los gastos de importación y los aranceles aplicados a este tipo de productos, los convertía en un lujo al alcance de muy pocos. La joven explicó que, pese a su entusiasmo, no pudo permitirse comprar la cantidad que deseaba y tuvo que conformarse con admirar el producto en la estantería.

filmaron a un gato comiendo un jamón dentro de la vidriera de una fiambrería en Mar del Plata (Video: 0223)

La cultura española en el extranjero

El caso ilustra una realidad habitual entre los españoles que residen en el extranjero y que buscan mantener el contacto con su gastronomía. Productos como el jamón ibérico, el queso manchego o el aceite de oliva virgen extra suelen tener precios muy superiores a los del mercado español cuando se venden en Estados Unidos, lo que limita su consumo a ocasiones especiales o a personas con mayor poder adquisitivo. Aun así, su demanda ha ido en aumento en los últimos años, impulsada por el creciente interés de los estadounidenses en la cocina mediterránea.

Receta de sopa de ajo
Receta de sopa de ajo bacalao típica del País Vasco (Adobe Stock)

El jamón ibérico, considerado una joya de la gastronomía española, es un producto de elaboración compleja que requiere largos periodos de curación y una materia prima específica: el cerdo ibérico. Su exportación está sujeta a rigurosos controles sanitarios, lo que encarece su llegada a mercados lejanos como el estadounidense. Marcas como Fermín han conseguido superar esos obstáculos, convirtiéndose en una de las pocas empresas españolas que han conseguido exportar sus productos a Norteamérica.

La historia de Mariona Faolini Silla se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos españoles y españolas residentes en el extranjero se han sentido identificados con su experiencia. La búsqueda de sabores familiares en otros países refleja el peso que tiene la comida en los imaginarios sociales de las personas, casi como una parte intransferible de su identidad.

Temas Relacionados

Jamón ibéricoInfluencerEstados UnidosGastronomía españolaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasEspaña-Gastronomía

Últimas Noticias

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Tener en cuenta ciertos patrones para repostar puede suponer un ahorro considerable para los usuarios

Este es el día de

Este es el sustituto de las islas de cocina: más cómodo, práctico y elegante

La nueva tendencia responde a la necesidad de las familias de aprovechar al máximo el espacio, así como tener un lugar donde no solo comer, sino reunirse y descansar

Este es el sustituto de

Juanjo Bona hace llorar a Noemí Galera en su regreso a ‘OT’: “A mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”

El exconcursante de OT 2023 visita la academia que marcó su vida para compartir con los actuales concursantes como afrontó la salida al mundo real y los retos de la industria musical

Juanjo Bona hace llorar a

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Un hondureño que vive en el país europeo asegura que los salarios de los empleados a 20 horas semanales pueden llegar a cubrir todas las necesidades individuales

Trabaja a media jornada en

Sam Altman, padre de ChatGPT: “Algunas personas lo están usando para no pensar y otras para pensar más que nunca”

El director ejecutivo de OpenAI asegura que los modelos actuales están cerca de resolver preguntas complejas y alcanzar logros que desafían incluso a los expertos

Sam Altman, padre de ChatGPT:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el día de

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

ECONOMÍA

Trabaja a media jornada en

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”