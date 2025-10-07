Reparto de temas de la gala 4 de ‘OT 2025′: de Aitana y Yatra a la rumba catalana de Los Amaya

Reparto de temas de la gala 4 de 'OT 2025'. (YouTube)

Operación Triunfo 2025 afronta su cuarta gala con una concursante menos en la Academia. Salma de Diego fue la segunda expulsada de la edición en un ajustado duelo con Max, que pese a que consiguió la salvación del público, volvió a estar propuesto por el jurado para abandonar el programa junto a Laura, Carlos y Tinho.

Tras el veredicto de Leire Martínez, Cris Regatero, Guille Milkyway y Abraham Mateo, los profesores decidieron salvar a Tinho, que pudo cruzar la pasarela y unirse al resto de sus compañeros salvados.

Finalmente, Max fue salvado por sus compañeros y logró librarse de la que habría sido su segunda nominación consecutiva. Así, Laura y Carlos son los dos nominados de esta semana, mientras que Lucía Casani fue elegida favorita por el público, obteniendo la salvación directa y 3.000 euros.

Como cada martes, los concursantes han podido repasar sus actuaciones en la gala junto a Noemí Galera y Manu Guix, directora y subdirector de la Academia. Posteriormente, ha tenido lugar el tradicional reparto de temas en el que se han desvelado las canciones que tendrán que interpretar en la gala 4 del concurso el próximo lunes 13 de octubre.

Por primera vez desde el estreno de esta nueva edición, todos los concursantes —salvo los dos nominados— cantarán en duetos, por lo que tras la actuación grupal de apertura de la gala, actuarán Carlos y Laura y, posteriormente, seis parejas de participantes.

La lista completa de las canciones de la gala 4 de ‘OT 2025′

Canción grupal: Sin miedo - Rosana

Carlos (nominado): Que te quería - La quinta estación

Laura (nominada): I surrender - Céline Dion

Lucía y María: Vete - Los Amaya

Claudia y Téyou: Kiss me more - Doja Cat y SZA

Tinho y Judit: Die with a smile - Lady Gaga y Bruno Mars

Guille y Guillo: Nueva York - Bad Bunny

Crespo y Olivia: Akureyri - Aitana y Sebastían Yatra

Cristina y Max: Does Your Mother Know - ABBA