Los fallos en la detección precoz del cáncer en Andalucía son “una absoluta negligencia”, dice la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama

Una técnica de radiología ayuda a preparar a una paciente para una mamografía. (Archivo)

El reconocimiento de un “fallo de información” en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía ha desencadenado una oleada de críticas y preocupación entre las pacientes y las asociaciones de apoyo. La semana pasada la Consejería de Salud andaluza admitió que un error informático en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) provocó que hasta 2.000 mujeres no recibieran a tiempo la notificación de que debían repetir o complementar sus mamografías, lo que ha generado una situación de incertidumbre, alarma e indignación en la región.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha calificado la situación como “una absoluta negligencia”. En un comunicado difundido este domingo, la organización rechaza que los problemas detectados puedan considerarse simplemente un “error, fallo o falta de comunicación”, y advierte que estos hechos “pueden incluso tener consecuencias penales”.

El origen del problema se remonta a un fallo en el sistema informático encargado de alertar a las pacientes cuando las primeras pruebas mostraban indicios de cáncer de mama. Como resultado, el SAS podía demorar hasta un año en informar a las mujeres sobre la necesidad de repetir la mamografía o realizar una ecografía adicional para confirmar o descartar la enfermedad. Tras la acumulación de quejas y testimonios de pacientes, la Junta de Andalucía reconoció la existencia del error y comenzó el pasado jueves a contactar a las afectadas.

“Más cáncer, más gravedad y menos posibilidades de curación”

Las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, han sido rechazadas de manera tajante por Amama. Moreno argumentó que, ante dudas en los resultados, los especialistas optaban por dejar el caso en “modo suspensión” y no informar a la paciente para evitar generar ansiedad, dado que “el 98 % de las pruebas que se hacen, afortunadamente, no dan positivo”. La asociación considera que esta postura constituye “un craso error” y que, lejos de evitar la ansiedad, la falta de información ha provocado “más cáncer, más gravedad y menos posibilidades de curación, todo ello por el tiempo transcurrido”.

En el mismo comunicado, Amama sostiene que las disculpas tanto del presidente andaluz como de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, resultan insuficientes y que ambos “deberían de saberlo”. La entidad lamenta que responsables de la Junta intenten justificar públicamente lo que consideran “injustificable”, y cuestiona la idoneidad de quienes ostentan cargos de responsabilidad en materia de salud.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama. (Europa Press)

La asociación, que ha sido la impulsora de las denuncias, detalla que su equipo directivo y jurídico trabaja “desde el primer momento y sin descanso” para gestionar las miles de llamadas y mensajes que están recibiendo en su sede, lo que constituye su principal preocupación en estos momentos.

La entidad ha exigido a la Consejería de Salud que se depuren responsabilidades “hasta sus últimas consecuencias”. Durante la reunión mantenida con la consejera, la asociación preguntó insistentemente por el origen de lo que consideran “una gravísima negligencia”, sin obtener respuesta en ese momento ni constancia de que se haya aclarado posteriormente.

El número exacto de mujeres afectadas sigue sin poder determinarse, ya que las llamadas de pacientes “alertadas y lo que es peor, con miedo, siguen colapsando nuestros teléfonos, correos, etc.”, según la asociación. Amama cuestiona que la Consejería realice estimaciones diarias sobre el número de afectadas, ya que considera que estas cifras son erróneas y contribuyen a aumentar la confusión.

La asociación subraya que fueron sus integrantes quienes exigieron a la Consejería el compromiso de contactar a todas las mujeres y revisar todas las mamografías realizadas en el cribado de los últimos tres años. Esta semana, Amama ha convocado a las afectadas para un primer encuentro informativo, con el objetivo de determinar el número de perjudicadas y decidir las acciones a emprender para esclarecer lo que consideran “una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales, tanto para los presuntos infractores como para aquellos que puedan pretender de algún modo eludir la responsabilidad de los mismos”.