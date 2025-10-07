España

LaLiga: ellos son los máximos goleadores al cierre de la jornada 8

La espectacularidad del gol estuvo presente en la última serie de partidos del balompié español, donde varios futbolistas se lucieron

Por Rodrigo Gutiérrez González

La nueva jornada de LaLiga terminó, por eso aquí está la lista completa de los máximos goleadores de la competición, el número de goles que han marcado y en cuántos enfrentamientos.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han puesto a soña a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

Máximos goleadores de LaLiga

La tabla de máximos anotadores de LaLiga está encabezada por Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, quien suma 9 anotaciones en 8 partidos, con un promedio de 1.12 goles por enfrentamiento.

En segunda posición se encuentra Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 6 goles en 8 jugados, consiguiendo un promedio de 0.75 goles por enfrentamiento.

Con la “medalla de bronce” es Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, del Real Madrid Club de Fútbol, con 5 anotaciones en 8 partidos, con una media de 0.62 goles por encuentro.

En cuarto lugar está Karl Edouard Blaise Etta Eyong, del Levante Unión Deportiva SAD, con 5 anotaciones en 8 jugados y un promedio de 0.62 goles por encuentro.

El último de este top es Ferran Torres, del Fútbol Club Barcelona, con 4 goles en 8 enfrentamientos, más un promedio de 0.5 goles por enfrentamiento.

El delantero que más tantos realice durante una temporada de la LALIGA EA SPORTS es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 9Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 1.12

2. Julián ÁlvarezEquipo: Club Atlético de Madrid SADGoles: 6Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.75

3. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.62

4. Karl Edouard Blaise Etta EyongEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 5Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.62

5. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

6. Iván RomeroEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

7. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 4Partidos jugados: 7Promedio de gol por partido: 0.57

8. Borja IglesiasEquipo: Real Club Celta de Vigo SADGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

9. André Miguel Valente da SilvaEquipo: Elche Club de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 7Promedio de gol por partido: 0.57

10. Cucho HernándezEquipo: Real Betis Balompié SADGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

LaLiga, una competición repleta de leyendas

LaLiga no solo se ha caracterizado por el gran nivel de juego a lo largo de su historia, sino también por albergar a varias de las principales leyendas de este bello deporte.

Entre las estrellas del fútbol mundial que han pisado las canchas españolas, destacan los delanteros, aquellos killers del área que no se cansaban de anotar gol tras gol.

Entre ellos están los máximos goleadores históricos de la liga, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

Quien haga más goles a lo largo de una temporada se hace merecedor del Trofeo Pichichi, el cual tiene ese nombre en honor al histórico futbolista del Athletic Club y de la Selección de España de nombre Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi.

En la historia de este premio al máximo goleador de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo comparten tres figuras del balompie mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

Fundada en 1929, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel internacional. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del orbe.

Ya que a lo largo de su historia distintos de los mejoresjugadores y equipos en la historia de este deporte han pasado por sus estadios.

Con sede central en la capital española, LaLiga está presente en 41 países, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegarona a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Aún en el podio del tercer lugar se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

