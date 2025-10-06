Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Unos boletos de la lotería Powerball en Nashville, Tennessee, el 29 de agosto del 2025. (AP foto/George Walker IV)

Adam López, un conductor de montacargas de 39 años, residente en el pequeño pueblo de Mattishall, en Norfolk (Inglaterra), jamás imaginó que un simple gesto cotidiano iba a transformar radicalmente su vida. Una tarde de julio, decidió gastar 25 libras en cinco billetes de lotería raspaditos comprados en una tienda cercana a Norwich. Su saldo bancario en ese momento era apenas de 12,40 libras, unos 14 euros, pero uno de esos boletos resultó ser el ganador de un premio de un millón de libras esterlinas (más de 1,1 millones de euros).

“Cuando vi el millón de libras, no supe qué hacer, así que guardé la tarjeta rasca y gana en la guantera sin pensarlo”, confesó López a la Lotería Nacional. “Siempre pensé que gritaría si alguna vez ganaba un premio gordo, pero cuando finalmente sucedió, ¡me quedé en completo silencio!”.

El inicio de los excesos

Imagen de un Range Rover. (Imagen de referencia/Land Rover México)

Al principio, el millonario utilizó su premio para cumplir pequeños y grandes sueños familiares: compró coches de lujo como Range Rovers y organizó un viaje a Barbados. Pero lo que empezó con gestos generosos se convirtió en una auténtica maratón de gastos y fiestas continuas.

“Dejé mi trabajo y nunca debí haberlo hecho”, reconoció en una entrevista concedida a la BBC. “Perdí la estructura de mi vida y mi día a día. Fue una desconexión total con la vida que llevaba antes”.

Su día a día pasó a estar dominado por los lujos y los excesos, un estilo de vida que, aunque parecía idílico, pronto tuvo consecuencias.

Un grave problema de salud

La euforia millonaria se vio interrumpida bruscamente cuando López fue ingresado en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich con una embolia pulmonar bilateral. Un coágulo de sangre en su pierna se había desplazado hasta los pulmones, poniendo su vida en serio riesgo.

Tras pasar más de ocho días hospitalizado, el británico asumió que el susto había sido una llamada de atención para reconsiderar sus prioridades. “Me ha permitido vivir una vida que nunca antes había vivido, pero creo que me equivoqué”, reconoció sobre el lujoso ritmo que había adoptado. “Era agradable hasta que mi salud se convirtió en un problema”.

Imagen recurso de una ambulancia (EFE)

Su experiencia le enseñó que el dinero, por mucho que parezca una solución, no lo es todo. “Simplemente te hace mirar ambos lados de la vida porque no importa si tienes un millón, 100 millones, mil millones, un billón; cuando estás en la parte trasera de la ambulancia, nada de eso importa”, declaró con un tono reflexivo.

Hoy, López asegura que su objetivo no es seguir acumulando lujos, sino recuperar la estabilidad que le daba su rutina de trabajador y priorizar su salud física y mental.

Su historia se suma a la de muchos otros ganadores de lotería que han visto cómo un golpe de suerte les ha cambiado la vida para bien y para mal. La súbita llegada de una gran fortuna puede parecer una bendición, pero también acarrea desafíos inesperados: pérdida de control, aislamiento social, falta de objetivos y, como en el caso de López, graves problemas de salud derivados de un cambio radical de hábitos.

El conductor de montacargas convertido en millonario improvisado ha aprendido por las malas que el dinero puede comprar coches, viajes y fiestas, pero no garantiza la estabilidad ni el bienestar.