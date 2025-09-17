España

Condenan a la Sanidad madrileña por la muerte de un paciente al que no detectaron una embolia pulmonar

La Comunidad de Madrid deberá indemnizar a la familia del hombre con más de 360.000 euros

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Instrumentos para operar. (Imagen Ilustrativa
Instrumentos para operar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado de Primera Instancia número 96 de Madrid ha dictado sentencia firme contra la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que deberá abonar más de 360.000 euros a los familiares de un paciente fallecido tras una deficiente asistencia sanitaria prestada en el Hospital del Henares de Coslada, según ha informado este miércoles la Asociación El Defensor del Paciente. El personal médico, indica la organización, no identificó de forma adecuada el tromboembolismo pulmonar del paciente y permitió que, a pesar de su hipoxemia severa, se levantara al baño, lo que precedió a una parada cardiorrespiratoria.

De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando el paciente, un hombre de 69 años, acudió a urgencias del Hospital del Henares por dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria e hipoxemia grave. Tras su ingreso, se descartó una cardiopatía isquémica, aunque no se realizó un diagnóstico diferencial para tromboembolismo pulmonar, pese a que presentaba “todos los signos clínicos” de este cuadro. Por ello, explica la asociación, el tribunal consideró “incompleta” la asistencia que recibió en el centro.

No consta quién lo autorizó

Mientras permanecía ingresado en el área de agudos, el paciente necesitó oxígeno al presentar hipoxemia severa, pero se le permitió ir al baño sin el aporte de oxígeno, circunstancia bajo la cual sufrió un síncope y posteriormente una parada cardiorrespiratoria. No consta en el expediente quién autorizó el desplazamiento, ni el tiempo de reacción del personal sanitario. Como consecuencia, presentó daño cerebral irreversible y murió el 18 de octubre de 2018, tras un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otros diez días en planta, siempre en coma.

Durante su paso por la UCI, una tomografía computadorizada indicó un tromboembolismo pulmonar masivo bilateral, patología que no había sido evaluada de manera oportuna a su ingreso en urgencias. Este hecho, según indica la asociación, resultó clave para que la sentencia detallase que “la ausencia de diagnóstico, unida a la decisión de permitirle levantarse, influyó decisivamente en el desenlace fatal”.

El testimonio del perito designado por los familiares, recogido en la vista oral, sostuvo que el paciente “murió por una encefalopatía anóxica postparada la cual podría haberse evitado”, refutando la teoría de la aseguradora que defendía una mera “pérdida de oportunidad”.

El propio Servicio de Inspección del SERMAS admitió deficiencias en la atención inicial, lo que no evitó que la familia acudiese a la vía judicial para lograr el reconocimiento del daño.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Mejorar la atención

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha indicado que este caso evidencia la necesidad de mejorar la atención en los servicios de urgencias, pues “el fallecimiento del paciente podría haberse evitado con los recursos apropiados”.

La organización también señala que la sentencia es firme al no haberse presentado recurso de apelación por parte de la aseguradora. La condena contempla el pago del importe principal, los intereses establecidos por la Ley de Contrato de Seguro y las costas judiciales.

Temas Relacionados

Negligencias médicasMédicosMadridComunidad de MadridHospitales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuatro olores que mantendrán a los roedores lejos de tu hogar durante los meses fríos

Estos remedios pueden ayudar a ahuyentar a ratas y ratones, pero en los casos de infestación grave siempre conviene recurrir a profesionales de control de plagas

Cuatro olores que mantendrán a

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Esta prestación garantiza unos determinados ingresos de por vida para aquellos trabajadores que, por enfermedad o accidente, no puedan continuar desempeñando su actividad laboral habitual

Esto es lo que pagará

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

El proyecto HALCÓN busca dar a los cohetes capacidades avanzadas de navegación y aterrizaje

PLD Space consigue un contrato

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super

Laia Milanesi, psicóloga: “Existe un secreto para no enfadarte ni ofenderte”

La herramienta para evitar conflictos y estrés innecesarios

Laia Milanesi, psicóloga: “Existe un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PLD Space consigue un contrato

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

La Guardia Civil esclarece una estafa por el método del hijo en apuros en el que la víctima realizó ocho transferencias por valor de 9.680 euros

GMV elaborará un nuevo sistema de seguridad de vuelo espacial para la Space Data Association

ECONOMÍA

Esto es lo que pagará

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de septiembre

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”