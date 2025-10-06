Las mejores ofertas del Choice Day de AliExpress: hasta un 20% de cashback gracias a Beruby

AliExpress inaugura octubre con una batería de rebajas difíciles de ignorar: del 1 al 7 de octubre, encontrarás ofertas de hasta el 60 % en móviles, tecnología, moda y productos para el hogar. Además, hay una selección de códigos promocionales que ofrecen descuentos de entre 2 y 75 euros, según el importe final de la compra. Una semana intensa de rebajas que culmina con un extra que marcará la diferencia.

Y es que los días 6 y 7 de octubre, AliExpress va un paso más allá gracias a su acuerdo con Beruby : cada cliente puede recuperar el 20 % del valor de cada artículo que compre. No se trata de un cupón futuro ni de puntos de fidelidad, sino de dinero real que se ingresa en tu cuenta de Beruby. Imagina comprar un reloj inteligente por 130 € y ver cómo vuelven 23 € directos a tu saldo. Y lo mejor es que el cashback se calcula producto por producto, por lo que, si llenas tu carrito con varios artículos, acumularás múltiples devoluciones.

Activa tu cashback del 20% en AliExpress con Beruby

¿Cómo funciona el cashback en AliExpress con Beruby?

Ahorrar con esta promoción es más fácil de lo que parece:

Crea tu cuenta gratis en Beruby (si aún no la tienes). Accede a AliExpress desde el enlace de Beruby, lo que activa la devolución. Compra cualquier producto el 6 o 7 de octubre.

Cuando AliExpress confirme la operación, el dinero aparecerá en tu saldo Beruby.

Recuerda que el cashback es individual por producto y tiene un máximo de 23 € por artículo, así que puedes aprovechar al máximo las compras de mayor importe.

Activa tu cashback del 20% en AliExpress con Beruby

Descuentos más cashback en productos destacados

En octubre también puedes aprovechar los cupones de descuento de AliExpress. Estos se pueden usar en productos ya rebajados durante el Choice Day y, además, son acumulables con el 20% de cashback. Recuerda aplicarlos en tu carrito antes de completar el pedido.

ESCD02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 15€

ESCD04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

ESCD15 : 15€ de descuento en compras mínimas de 109€

ESCD20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

ESCD35 : 35€ de descuento en compras mínimas de 279€

ESCD50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 389€

ESCD65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 529€

ESCD75: 75€ de descuento en compras mínimas de 659€

A continuación, te dejamos con una selección de los productos más atractivos de la promoción:

Garmin Forerunner 255

El Forerunner 255 es un reloj inteligente deportivo diseñado para quienes quieren llevar un control exhaustivo de su rendimiento sin renunciar a la autonomía. Con una pantalla a color de 1,3 pulgadas y una caja de 46 mm, ofrece hasta 14 días de autonomía en modo reloj inteligente y hasta 30 horas con el GPS activo.

Entre sus características destacan el posicionamiento multisatélite con modo multifrecuencia, la conectividad Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ y NFC, así como un completo conjunto de sensores: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, barómetro, acelerómetro, giroscopio y monitor de sueño. Se puede conseguir en AliExpress por 187,63 € (antes 460,69 €) y, si lo compras a través de Beruby con el código infobae, recibirás un 20 % de cashback.

Sony WH-1000XM6

Los Sony WH-1000XM6 son la nueva generación de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido avanzada, y están considerados como unos de los mejores del mercado gracias a su capacidad para aislar del ruido exterior y ofrecer una experiencia de sonido inmersiva.

Comprar en Aliexpress

Gracias a su autonomía de hasta 30 horas y a la carga rápida, puedes disfrutar de música, llamadas y contenido multimedia sin interrupciones. Además, integran controles táctiles y compatibilidad con asistentes de voz. Lo mejor es que ahora están disponibles en AliExpress por 305,99 € (antes 459,99 €, con un ahorro de 154 €) y, si los compras a través de Beruby con el código infobae, recibirás un 20 % de cashback.

Cafetera multicápsula CREATE POTTS

La CREATE POTTS es una cafetera compacta y versátil que se adapta a cualquier cocina gracias a su diseño ligero y a que es compatible con múltiples formatos: café molido, cápsulas Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks e incluso infusiones. Su sistema Thermoblock garantiza un calentamiento rápido del agua, para que puedas disfrutar de un espresso con todo su aroma y crema en cuestión de segundos.

Tiene una capacidad de 600 ml, está fabricada con materiales resistentes y cuenta con nuevos acabados de estilo moderno. Además, incluye un adaptador de cápsulas que aumenta las opciones de preparación y hace que su uso sea muy sencillo. Ahora está disponible en AliExpress por 42,45 € (ahorro de 38,50 €) y, si realizas la compra a través de Beruby con el código infobae, podrás recuperar un 20 % de cashback, lo que supone alrededor de 8 € de devolución directa en tu cuenta.

Preguntas frecuentes sobre el cashback de AliExpress y Beruby

-¿El cashback se aplica a cualquier producto de AliExpress?

Sí, siempre que accedas desde Beruby los días 6 y 7 de octubre, recibirás el 20 % de devolución en cada artículo, sin importar la categoría.

-¿Puedo combinar el cashback con cupones o descuentos de AliExpress?

Claro. El cashback funciona de forma independiente, por lo que puedes aplicar códigos de descuento en tu compra y además recibir la devolución.

-¿Hay un importe mínimo para obtener el reembolso?

No, puedes recuperar dinero incluso en compras pequeñas, aunque la devolución máxima por artículo es de 23 €.

¿Qué ocurre si cancelo o devuelvo mi pedido?

En ese caso, AliExpress no valida la compra y el cashback no se suma a tu cuenta Beruby.

¿Cómo sé si mi cashback está activado?

Al entrar en AliExpress desde Beruby, la plataforma genera un seguimiento automático. Puedes comprobarlo en tu perfil de Beruby, donde aparecerá como pendiente hasta que AliExpress confirme la compra.

Cómo aprovechar al máximo la promoción

Si quieres sacarle todo el partido al cashback del 20 %, sigue estos consejos:

Combina las ofertas de AliExpress con sus códigos de descuento, disponibles del 1 al 7 de octubre. Apuesta por artículos de precio medio-alto, ya que el límite de devolución es de 23 € por producto. Entra siempre desde el enlace de Beruby para asegurarte de que el reembolso queda activado. Haz tus compras dentro de las fechas clave, ya que la campaña solo estará vigente el 6 y 7 de octubre.

La oportunidad perfecta para ahorrar

AliExpress ya es sinónimo de precios bajos, pero este octubre la experiencia de compra se vuelve aún más atractiva con el 20 % de cashback en colaboración con Beruby. Son solo dos días, el 6 y el 7 de octubre, en los que podrás comprar tecnología, moda o artículos para tu hogar sabiendo que una parte de tu dinero regresa directamente a ti.

Activa tu cashback del 20% en AliExpress con Beruby

No dejes pasar la ocasión de renovar tus artículos del hogar o darte ese capricho pendiente. Este octubre, tus compras en AliExpress se convierten en una doble oportunidad de ahorro.

*Contenido desarrollado en colaboración con AliExpress