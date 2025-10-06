España

La ruta de senderismo que es patrimonio natural y debes visitar este otoño si estás en Galicia

Este camino de dos horas está repleto de biodiversidad y es ideal para desconectar de la rutina

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Foto de la ruta.
Foto de la ruta. (Montaña y Corazón)

El turismo es una actividad que se adapta a las condiciones climáticas. Por ese motivo, en verano predominan más las playas, mientras que el otoño es una época en la que se buscan rutas y turismo de interior.

Si este otoño tienes pensado estar en Galicia, la ruta de senderismo Os Encomendeiros es ideal para conectar con la naturaleza y desconectar de la rutina. De hecho, la Xunta la considera patrimonio natural, convirtiéndola en un punto de interés muy recomendable.

¿Dónde está esta ruta?

Este es uno de los recorridos más emblemáticos del Parque Natural de las Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña. Este sendero lineal de aproximadamente 5,5 km de ida, 11 km en total, conecta el Puente de Cal Grande con el Monasterio de Caaveiro, pasando por el Puente de Fornelos.

El tiempo estimado para completar la ruta es de unas 2 horas en una caminata tranquila. El recorrido es lineal, por lo que se recomienda regresar por el mismo camino. Para acceder al inicio de la ruta, lo más fácil es llegar en coche hasta el Puente de Cal Grande, donde hay un aparcamiento.

Puntos de interés

El inicio habitual del camino se sitúa junto al puente colgante de Cal Grande, una pasarela peatonal que cruza el río y que actúa como puerta de entrada. Más que un simple paso, el puente ofrece las primeras vistas del cauce, las orillas cubiertas de vegetación y la sensación de adentrarse en un bosque muy bien conservado.

Desde Cal Grande el camino discurre junto al río Eume atravesando una de las mejores representaciones de bosque atlántico en Europa. Robles, alisos, fresnos, castaños y una abundante cobertura de helechos y líquenes crean un ambiente húmedo, sombrío y muy fotogénico.

El Parque cuenta con puntos de información y un centro de interpretación donde se explica la importancia ecológica de las fragas, su flora y fauna. En temporada alta existen rutas organizadas y un servicio de lanzadera o autobuses que facilita el acceso entre aparcamientos y el monasterio

A lo largo de la fraga hay pequeños saltos de agua, pozas y varios puntos panorámicos donde la mezcla de humedad, musgos y árboles centenarios crea estampas únicas, especialmente en otoño. La abundancia de árboles y la gran biodiversidad que coexiste generan un encanto natural que pocas rutas tienen.

Las 5 rutas de senderismo en Málaga más espectaculares: pasarelas de madera, desfiladeros y el pico más alto de la provincia.

Consejos para disfrutad de la ruta en otoño

El otoño es, sin duda, la mejor época para recorrer la ruta Os Encomendeiros, ya que las temperaturas suaves y los tonos ocres del bosque crean un entorno perfecto para caminar y disfrutar del paisaje. Para aprovechar al máximo la experiencia, conviene llevar ropa cómoda y transpirable, así como calzado de senderismo con buena sujeción.

Aunque el recorrido no es complicado, siempre es recomendable llevar agua, algo de comida ligera y un mapa o GPS, especialmente si se visita fuera de temporada, cuando hay menos señalización y poca afluencia de senderistas. Además, conviene revisar la previsión meteorológica antes de salir.

