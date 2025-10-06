España

Isi, marido de Raquel Mosquera, lleva cuatro meses “privado de libertad en Francia”

La peluquera y colaboradora se enfrenta a una difícil situación personal tras conocerse que su marido se encuentra privado de libertad desde hace meses

Raquel Mosquera e Isi en
Raquel Mosquera e Isi en una imagen compartida en Instagram (@raquelmosqueram)

El pasado fin de semana, el programa Fiesta se convirtió en el escenario de una de las noticias más delicadas sobre la vida privada de Raquel Mosquera. El periodista Kike Calleja sorprendió a todos los presentes al desvelar que Isi, marido de la conocida peluquera, está atravesando una situación complicada, ya que en la actualidad se encuentra “privado de libertad”.

Según explicó el periodista Calleja en el pr, se trata de una información “muy comprometida” y con capacidad de “trastocar por completo la vida de la pareja”. Aunque el colaborador no quiso dar más detalles sobre los motivos, sí confirmó que esta circunstancia se prolonga desde hace meses.

La reacción de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera, en una imagen
Raquel Mosquera, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El programa logró ponerse en contacto con Raquel Mosquera, quien, lejos de negar la información, reaccionó de manera sorprendente. Según detalló el propio periodista, su actitud y sus palabras evidenciaban que estaba atravesando un momento de gran vulnerabilidad. “Va a haber un antes y un después en la vida de Raquel y de su marido”, apuntó Calleja.

Por su parte, Arabella Otero, otra de las colaboradoras del programa, contó cómo fue la reacción de Raquel al abordar el tema en privado. “Si no fuese verdad, se habría sorprendido. Ella lo que hizo fue decirme que no iba a decir nada y darme un abrazo en el que noté que no se encontraba nada bien”, explicó con preocupación.

La información sobre Isi ha sido, hasta ahora, tratada con absoluto silencio. Según se reveló en Fiesta, los vecinos del matrimonio en Madrid llevaban tiempo comentando entre ellos las ausencias prolongadas de Isi y el comportamiento más reservado de Raquel. Varios coincidieron en señalar que hace más de cuatro meses que no ven al marido de la peluquera y que ella misma ha reducido notablemente su presencia en la comunidad, hasta el punto de dejar de acudir a la piscina.

La vida de Raquel Mosquera siempre ha estado en el punto de mira mediático. Desde su relación con Pedro Carrasco hasta su matrimonio con Isi, la peluquera ha protagonizado momentos de gran exposición pública, alternando etapas de felicidad con otras de gran sufrimiento personal. Ahora, este nuevo golpe la sitúa de nuevo en el centro de la atención mediática.

A sus 54 años, Raquel se enfrenta a una encrucijada personal que, de momento, ha decidido sobrellevar en silencio. Sus apariciones en televisión han disminuido en las últimas semanas y, según sus allegados, se encuentra centrada en sobrellevar la situación con discreción.

Lo único que se sabe con certeza es que Isi se encuentra actualmente en un centro de París. Los motivos de su reclusión no han sido desvelados por respeto a la privacidad de la familia. Mientras tanto, Raquel se apoya en su entorno más cercano para afrontar esta difícil etapa.

