Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian su marcha de España tras la polémica de la ‘influencer’ con Juan Faro

El programa Fiesta ha sorprendido a la audiencia con una exclusiva sobre la pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Los presentadores del espacio de Telecinco anticiparon durante la emisión que revelarían información relevante, un anuncio que generó expectativa entre los seguidores de ambos protagonistas. El periodista Omar Suárez fue el encargado de revelar la noticia en plató. Y es que el dúo ha tomado una decisión que definieron como radical.

Según explicó Suárez, “la decisión radical que ha tomado la pareja es que, tanto Sofía como Kiko, aseguran que, desde este momento, dejan España. Es una decisión meditada que puede ocurrir en los próximos días porque ya no pueden más con la presión. Han decidido que van a irse juntos”. Los motivos que esgrimen apuntan a la presión que han sentido en las últimas semanas, donde una serie de acontecimientos han expuesto públicamente su vida personal.

Esta reacción se produce tras la publicación de un escándalo más en torno a la figura mediática de Sofía Suescun. Lecturas aseguró que Suescun mantenía “citas secretas” con Juan Faro. A este episodio se suma el distanciamiento reciente entre Sofía y su hermano Cristian, lo que la habría llevado a sentirse más sola, al margen del apoyo que encuentra en su pareja. Sobre la supuesta relación de Suescun con Faro también se pronunció la periodista Marisa Martín-Blázquez. “Al principio del programa he confirmado que, en un momento dado, Kiko se entera de que eso (el presunto engaño amoroso de Sofía) existe. Yo entiendo que digan: vamos a distanciarnos para arreglar esto”, manifestó la tertuliana.

“Esto es opinión, basándome en la reacción de Kiko, creo que esto es algo que han hablado para solucionar lo suyo”, replicó Omar Suárez, poniendo el foco de atención en el hecho de que la pareja habría optado por proteger su relación y evitar la presión pública, aunque advirtió que “huir no es una solución, hay que afrontar los problemas y darles normalidad”.

En el plató de Fiesta se expusieron diferentes opiniones sobre el asunto. La actriz Mónica Pont señaló que comprende y apoya la salida de Sofía y Kiko. “A mí me parece muy bien porque, cuando estás en un huracán, lo mejor es salir de ahí y verlo desde fuera”, afirmó Pont, quien comparte una experiencia personal compleja a nivel familiar, lo que la lleva a empatizar con la situación de la pareja.

El presentador César Muñoz añadió que contaba con más información referente a la polémica. En ese contexto, se escuchó una nueva declaración de Cristian, el hermano de Sofía Suescun, quien adoptó un tono crítico respecto a la pareja. “Puede ser que sea verdad o que tengan una relación abierta, pero es que… Me parece raro que salga ahora, puede ser que hayan hecho el montaje y otra vez volvemos al origen de todo. Esto no es una pareja, es un negocio, yo nunca les he visto darse un beso”, afirmó el hermano de la influencer.

“Kiko y Sofía se han besado en numerosas ocasiones en público, entonces, ¿cómo no van a hacerlo en privado? Partiendo de esa base, ya todo el discurso se cae”, agregó la periodista Marisa Martín-Blázquez, mostrando su respaldo a la versión de Sofía Suescun y relativizando las críticas del entorno familiar más inmediato.

El debate sobre la autenticidad de la relación y la decisión de abandonar España quedó abierto, y desde el programa se advierte que aún resulta pronto para establecer conclusiones sobre las consecuencias que tendrá la marcha de la pareja. Por el momento, el futuro de Sofía Suescun y Kiko Jiménez queda pendiente de nuevos acontecimientos y declaraciones.