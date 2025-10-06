El misterioso caso de un niño que desapareció, pero que nadie sabía que existía ni que la madre había estado embarazada

Desaparición de un menor en Donabate (Composición Infobae España con Canva)

En Irlanda, un niño de tres años desapareció durante el verano de 2021, pero sus padres nunca lo denunciaron y nadie se dio cuenta de su desaparición. No fue hasta agosto de 2025, cuatro años después, cuando comenzó una investigación en Donabate, una localidad al norte de Dublín, después de que unos agentes del Departamento de Protección Social de Irlanda hicieran una revisión rutinaria a la familia y descubrieran que el menor no estaba presente.

Daniel era un niño de tres años que vivía con sus padres, aunque estos le dieron en adopción en el momento de su nacimiento. Sin embargo, se arrepintieron cuando el Consejo del Condado de Fingal les asignó un apartamento y la Agencia de la Infancia y la Familia accedió a devolverles a su hijo.

Los padres siempre llevaron a su hijo en secreto, ningún familiar cercano sabía de su existencia. Incluso el casero del antiguo piso en el que vivían antes del nacimiento de Daniel se enteró el mismo día del parto. “Nunca supe que estaba embarazada hasta ese día (el del nacimiento) en particular. Le pregunté a Ciaran: ‘¿Dónde está María?’, y él respondió: ‘Oh, se fue al hospital a tener un bebé’. Le dije: ‘¡Debes estar bromeando!’, y él dijo que se había ido a tener un hijo", declaró a Irish Independent.

El menor fue enterrado por sus padres

En agosto de 2025, los agentes del Departamento de Protección Social de Irlanda hicieron una visita a la familia como parte de un protocolo para ver cómo se encontraba el pequeño. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que el niño no estaba presente y supuestamente había desaparecido. Iniciaron el proceso de investigación para averiguar dónde podía estar.

Comenzó una búsqueda que duró casi tres semanas hasta que el 17 de septiembre, el equipo encargado de su búsqueda encontró los restos de lo que parecía ser un niño de tres años en un terreno pantanoso en el norte del condado de Dublín.

Los investigadores interrogaron a la madre del menor, que acabó confesando haber enterrado a su hijo en una tumba poco profunda, junto al padre del niño. Según recoge Daily Mirror, la progenitora afirma que murió por “causas naturales” mientras dormía.

En el momento del suceso, los padres transportaron el cuerpo en una mochila a casi cuatro kilómetros del piso en el que vivían en Donabate. Lo hicieron presas del pánico y después, cavaron una fosa poco profunda con las manos en un terreno pantanoso para enterrar al pequeño. Lo sepultaron con su oso de peluche favorito.

El padre se mudó a Brasil después del suceso

Después de cometer este acto en 2021, el padre del menor se mudó a Brasil y rehizo su vida, mientras que la madre se quedó viviendo en el piso que compartían en Donabate.

Los investigadores incautaron el teléfono móvil de la madre y una fotografía del menor que se encontraba escondida en el suelo.

Además de incautar el actual teléfono de la madre, también recogieron el anterior de esta y ambos dispositivos están siendo analizados como parte de la investigación. Según cuenta Daily Mirror, están examinando todas las llamadas, mensajes, actividades en Internet y ubicaciones que podrían dar detalles de los pasos que realizó la madre antes y después de la muerte y el entierro de su hijo.

Los familiares desconocían la existencia del menor

Algo que sorprendió a los investigadores era que la familia del menor no sabía de su existencia. El padre se fue de casa a los 18 años y tuvo poco contacto con su familia posteriormente, Según cuentan algunos familiares a Daily Mirror, se enteraron de que existía el pequeño en el momento en el que los agentes llamaron a la puerta para ver si el niño se alojaba allí.

No hay resultados de la autopsia

Aún se desconocen los resultados de la autopsia. Se están realizando pruebas adicionales para determinar la causa de la muerte, junto con el ADN analizado. Los investigadores también siguen tomando declaraciones para tener más información acerca del suceso.