La profunda entrevista del príncipe Guillermo para Apple TV: el recuerdo de su hermano, su llegada en patinete y sus objetivos como rey

El príncipe Guillermo con Eugene Levy (APPLE TV).

La fisura que permanece en el Palacio de Buckingham con el príncipe Harry es uno de los grandes problemas de la realeza británica. Durante años, el príncipe Guillermo ha evitado mencionar públicamente a su hermano menor, con quien mantiene una relación marcada por la distancia y el desencuentro. Sin embargo, en un gesto inesperado, el heredero al trono británico ha hecho referencia a él en una de sus apariciones más sinceras hasta la fecha.

El príncipe de Gales fue invitado a participar en un episodio especial del programa de Apple TV+, The Reluctant Traveler, conducido por el actor y comediante canadiense Eugene Levy. En esta conversación, Guillermo habló abiertamente sobre su vida familiar, sus responsabilidades como futuro monarca y la educación de sus tres hijos, dejando entrever su deseo de modernizar la institución que algún día liderará.

Durante el diálogo, Levy le preguntó cómo se sentía ante la idea de que su hijo mayor, el príncipe George, algún día se convierta en rey. El hijo de Lady Di, visiblemente reflexivo, respondió: “Es una gran pregunta, porque hay mucho que considerar. Quiero construir un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un trabajo que realmente transforme la vida de las personas para mejor”.

No obstante, en su respuesta sorprendió a todos al nombrar a su hermano: “Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, aquellas con las que Harry y yo tuvimos que crecer. Haré todo lo posible para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación”. Aunque la mención fue breve, ha sido suficiente para captar la atención del público y de los medios británicos. Se trata de una de las pocas veces que el príncipe ha nombrado a Harry desde que él y Meghan Markle renunciaron a sus funciones oficiales y se trasladaron a California en 2020.

La ex corresponsal de la BBC especializada en temas de la realeza, Jennie Bond, ha analizado la intervención para el diario The Mirror. Según ha explicado, “la alusión a Harry es mínima, y no debería interpretarse como una señal de reconciliación, pero sí demuestra que Guillermo no ha borrado a su hermano de su memoria”.

Bond ha recordado también que los dos príncipes “comparten una infancia marcada por el trauma y la pérdida”, en alusión a la muerte de su madre, la princesa Diana. “Era natural que al hablar de su niñez lo incluyera, aunque no creo que debamos darle más relevancia”, ha añadido.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El heredero que quiere un cambio

Más allá de la referencia familiar, la entrevista permitió conocer una faceta más cercana del príncipe de Gales. Filmado en los alrededores del castillo de Windsor, el hijo de Carlos III habló sobre su visión de futuro para la monarquía británica. “El cambio está en mi agenda”, aseguró, subrayando que su objetivo es modernizar la institución sin perder su esencia.

“Quiero cuestionar más las cosas”, confesó, en una clara señal de que planea introducir un enfoque más crítico y participativo. Aun así, insistió en que “la familia está en el centro de todo” y que su esposa, Kate Middleton, y sus hijos: George, Charlotte y Louis, son su prioridad absoluta.

Jennie Bond ha valorado positivamente la actitud del príncipe: “Este programa nos ha ofrecido una mirada inusual a quién es realmente Guillermo. Lo hemos visto sin el filtro del protocolo, más humano y dispuesto a mostrar vulnerabilidad. Fue un vistazo a la persona que hay detrás del futuro rey”.

El príncipe Guillermo con Eugene Levy (APPLE TV).

Uno de los momentos más comentados del episodio fue su llegada al castillo en patinete eléctrico, vestido de forma informal y sonriente, dispuesto a conversar con Levy con total naturalidad. Una escena que, según Bond, “dice mucho sobre quién es Guillermo y sobre el tipo de monarca que podría llegar a ser: uno que respeta la tradición, pero no se deja encadenar por ella”.

El tono del programa osciló entre la reflexión y la ligereza. Hubo instantes distendidos, como la aparición de Orla, la perra de la familia de Gales, o las bromas de Levy sobre la vida en palacio. Sin embargo, el fondo de la conversación fue profundo: el heredero habló del peso del deber y de cómo ha aprendido a sobrellevarlo con serenidad.

Bond ha recordado que la princesa Diana le confesó en su día que su hijo mayor sentía la responsabilidad del trono como una carga demasiado temprana. Hoy, más de tres décadas después, el príncipe parece haber hecho las paces con su destino. “Se nota que ha encontrado un equilibrio. Acepta su papel y quiere usar su posición para mejorar la vida de los demás”, ha apuntado la experta a The Mirror.