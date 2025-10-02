La colaboración entre la serie de Harry Potter y la Casa Real británica: crearán un ‘bosque mágico’ en los jardines del príncipe William y Kate Middleton

Imágenes de Windsor Great Park, uno de los nuevos emplazamientos del set de rodaje de la serie de Harry Potter. (The Crown Estate)

La nueva serie de Harry Potter que está preparando HBO es, sin duda, una de las producciones más esperadas de los últimos años en Reino Unido. A la posibilidad de readaptar los famosos libros de fantasía escritos por J. K. Rowling se le han ido sumando diferentes noticias acerca del proceso de producción que no han dejado indiferente a nadie. La última de ellas, de hecho, implica directamente nada más y nada menos que a la Familia Real británica.

Y es que, tal y como han informado medios británicos como el Daily Mail, la producción ha decidido convertir parte de los jardines del príncipe William y Kate Middleton en un “bosque mágico” tras alcanzar un acuerdo con la Casa Real. Como condición para rodar en el emblemático Windsor Great Park, cerca de la nueva residencia de los príncipes de Gales, los creadores de la serie se han comprometido a repoblar y transformar el recinto con árboles, pastizales y arbustos, favoreciendo así la biodiversidad en la zona.

Castillo de Windsor, en Reino Unido (Shutterstock).

El mejor acuerdo para todos

Este pacto ambiental surge tras varios meses de negociaciones y de un proceso de solicitud ante el Distrito Real de Windsor y Maidenhead, donde For All Time Productions Ltd (la compañía responsable de la serie) obtuvo el respaldo explícito de Crown Estate, propietario de los terrenos. A pesar de eso, los documentos de planificación admiten que la iniciativa generará “algún impacto negativo en su entorno, introduciendo una forma de desarrollo que no está en consonancia con el paisaje natural”. Cabe recordar que el rodaje se desarrollará en un área de conservación estricta, dentro de lo que se conoce como el Cinturón Verde.

De este modo, la Casa Real ha impuesto una serie de condiciones para responder a las preocupaciones por temas como el drenaje, el riesgo de inundaciones y la protección de especies protegidas como aves y murciélagos. Ante estas inquietudes y la idea de ofrecer incluso una “ganancia neta de biodiversidad”, la producción accedió a retrasar durante seis meses el inicio del rodaje y ofrecer una “compensación a medida” mediante la creación del nuevo bosque. Cabe recordar que en junio de este mismo año, el periódico The Sun informaba de que el parque también abriría sus puertas a Disney para rodar una película de Marvel allí.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max)

Los príncipes, presentes durante el rodaje de la serie

En lo que a Harry Potter respecta, la escala del proyecto televisivo es considerable: se ha construido un set valorado en 4 millones de libras (4,58 millones de euros), que incluye una réplica de la estación de Hogsmeade (el pueblo mágico cercano a la escuela de magia, según explican los libros) y cerca de 800 metros de vías por donde ha circulado el mítico Expreso de Hogwarts. El set representa una recreación de las Tierras Altas escocesas, escenario elegido por J.K. Rowling en los libros originales.

Además, los detalles logísticos recabados por la prensa británica enumeran hasta 300 vehículos de equipo, cerca de 50 técnicos entre preparación y rodaje, 15 minibuses y 20 camiones de apoyo, además de una variedad de equipos tecnológicos sofisticados. Además, desde Crown State también han informado que en la producción estará presente en todo momento un gerente de Biodiversidad y Conservación con participación total en las discusiones y decisiones vayan planteándose.

Se anuncia el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max (Créditos: Max)

La repercusión del rodaje en Windsor Great Park ha afectado también a la familia real. Kate y William ya han recorrido el impresionante set de rodaje junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes aprovecharon para conocer al reparto, entre ellos a Dominic McLaughlin (quien interpreta al joven Harry). Según fuentes de la producción que hablaron con el periódico The Mail on Sunday “fue una experiencia mágica”, sobre todo, señalan, cuando Louis, de siete años, subió al Expreso de Hogwarts para un breve trayecto por las flamantes vías que atraviesan el bosque próximo a la residencia familiar.