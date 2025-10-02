España Cultura

La colaboración entre la serie de Harry Potter y la Casa Real británica: crearán un ‘bosque mágico’ en los jardines del príncipe William y Kate Middleton

El rodaje se ha instalado en unos terrenos junto a la nueva residencia de los príncipes, a cambio de una serie de intervenciones para garantizar un impacto positivo

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Imágenes de Windsor Great Park,
Imágenes de Windsor Great Park, uno de los nuevos emplazamientos del set de rodaje de la serie de Harry Potter. (The Crown Estate)

La nueva serie de Harry Potter que está preparando HBO es, sin duda, una de las producciones más esperadas de los últimos años en Reino Unido. A la posibilidad de readaptar los famosos libros de fantasía escritos por J. K. Rowling se le han ido sumando diferentes noticias acerca del proceso de producción que no han dejado indiferente a nadie. La última de ellas, de hecho, implica directamente nada más y nada menos que a la Familia Real británica.

Y es que, tal y como han informado medios británicos como el Daily Mail, la producción ha decidido convertir parte de los jardines del príncipe William y Kate Middleton en un “bosque mágico” tras alcanzar un acuerdo con la Casa Real. Como condición para rodar en el emblemático Windsor Great Park, cerca de la nueva residencia de los príncipes de Gales, los creadores de la serie se han comprometido a repoblar y transformar el recinto con árboles, pastizales y arbustos, favoreciendo así la biodiversidad en la zona.

Castillo de Windsor, en Reino
Castillo de Windsor, en Reino Unido (Shutterstock).

El mejor acuerdo para todos

Este pacto ambiental surge tras varios meses de negociaciones y de un proceso de solicitud ante el Distrito Real de Windsor y Maidenhead, donde For All Time Productions Ltd (la compañía responsable de la serie) obtuvo el respaldo explícito de Crown Estate, propietario de los terrenos. A pesar de eso, los documentos de planificación admiten que la iniciativa generará “algún impacto negativo en su entorno, introduciendo una forma de desarrollo que no está en consonancia con el paisaje natural”. Cabe recordar que el rodaje se desarrollará en un área de conservación estricta, dentro de lo que se conoce como el Cinturón Verde.

De este modo, la Casa Real ha impuesto una serie de condiciones para responder a las preocupaciones por temas como el drenaje, el riesgo de inundaciones y la protección de especies protegidas como aves y murciélagos. Ante estas inquietudes y la idea de ofrecer incluso una “ganancia neta de biodiversidad”, la producción accedió a retrasar durante seis meses el inicio del rodaje y ofrecer una “compensación a medida” mediante la creación del nuevo bosque. Cabe recordar que en junio de este mismo año, el periódico The Sun informaba de que el parque también abriría sus puertas a Disney para rodar una película de Marvel allí.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton
Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max)

Los príncipes, presentes durante el rodaje de la serie

En lo que a Harry Potter respecta, la escala del proyecto televisivo es considerable: se ha construido un set valorado en 4 millones de libras (4,58 millones de euros), que incluye una réplica de la estación de Hogsmeade (el pueblo mágico cercano a la escuela de magia, según explican los libros) y cerca de 800 metros de vías por donde ha circulado el mítico Expreso de Hogwarts. El set representa una recreación de las Tierras Altas escocesas, escenario elegido por J.K. Rowling en los libros originales.

Además, los detalles logísticos recabados por la prensa británica enumeran hasta 300 vehículos de equipo, cerca de 50 técnicos entre preparación y rodaje, 15 minibuses y 20 camiones de apoyo, además de una variedad de equipos tecnológicos sofisticados. Además, desde Crown State también han informado que en la producción estará presente en todo momento un gerente de Biodiversidad y Conservación con participación total en las discusiones y decisiones vayan planteándose.

Se anuncia el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max (Créditos: Max)

La repercusión del rodaje en Windsor Great Park ha afectado también a la familia real. Kate y William ya han recorrido el impresionante set de rodaje junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes aprovecharon para conocer al reparto, entre ellos a Dominic McLaughlin (quien interpreta al joven Harry). Según fuentes de la producción que hablaron con el periódico The Mail on Sunday “fue una experiencia mágica”, sobre todo, señalan, cuando Louis, de siete años, subió al Expreso de Hogwarts para un breve trayecto por las flamantes vías que atraviesan el bosque próximo a la residencia familiar.

Temas Relacionados

Harry PotterPríncipe GuillermoKate MiddletonCasa Real BritánicaCasas RealesHbo MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Netflix continuará la historia de ‘Peaky Blinders’ con dos nuevas series junto al creador original: esto es todo lo que sabemos del nuevo proyecto

La famosa producción ideada por Steven Knight y protagonizada por Cillian Murphy ya prepara una película que contará los hechos inmediatamente posteriores a la última temporada

Netflix continuará la historia de

Dudas con la segunda temporada de ‘El refugio atómico’: el incierto futuro de la serie española que ha arrasado en Netflix

La serie creada por Álex Pina y  Esther Martínez Lobato dividió al público y la crítica, lo que no impidió que se situara como una de las producciones más vistas en diferentes países

Dudas con la segunda temporada

El Gobierno de Estados Unidos desplegará agentes migratorios en el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl y dice que la elección del cantante “es una vergüenza”

El artista puertorriqueño excluyó al país norteamericano de su gira mundial por temor a que se presentaran miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e hicieran redadas

El Gobierno de Estados Unidos

La escena de ‘Una batalla tras otra’ en la que Paul Thomas Anderson se saltó una de sus grandes reglas: “No te pongas demasiado gourmet”

El director californiano se retó a sí mismo en una de las secuencias del filme que protagonizan Leoanardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn

La escena de ‘Una batalla

El libro que cuenta la fuga de tres presos de un campo de concentración con los que experimentaban para buscar una vacuna contra el tifus

Se publica uno de los libros franceses más importantes del año, ‘Los últimos de la fila’, escrito por Grégory Cingal, que convierte en un angustioso thriller un caso real que ahora se rescata

El libro que cuenta la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO pide rastrear las

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

ECONOMÍA

Elon Musk rompe el techo

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

DEPORTES

Jürgen Klopp tiene claro que

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatros veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda