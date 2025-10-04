Una niña de 14 años salva la vida de una mujer que dejó de respirar en un autobús tras una crisis epiléptica: “Lo que hizo fue heroico”

Layla será homenajeada en los Premios Ciudadanos Destacados el lunes 6 de octubre, en el Centro Comunitario Brasshouse en Smethwick. (Montaje Infobae/Canva)

Una niña de Birmingham que salvó la vida de una mujer después de que esta dejara de respirar en un autobús ha sido preseleccionada para el Premio al Joven Ciudadano Destacado, otorgado por el Comisionado de Policía y Crimen de West Midlands.

Layla Warren, de 14 años, ha sido reconocida por su extraordinaria valentía y su compromiso con la seguridad de los jóvenes y la defensa de los delitos con armas blancas a través del grupo comunitario Birmingham Says No CIC.

En palabras del comisario de policía y delincuencia de West Midlands, Simon Foster, “Lo que hizo en ese autobús fue nada menos que heroico”. Layla encarnaba “lo mejor de nuestros jóvenes: coraje, compasión y un compromiso inquebrantable para ayudar a los demás”, añadió.

Actividad y compromiso social

Mientras regresaba a casa en el autobús 101 del cumpleaños de una amiga, Layla notó que una joven sufría una crisis epiléptica compleja y dejaba de respirar. Como el conductor no pudo comunicar los detalles al 999, Layla tomó el control de la emergencia.

Guiada por teléfono por un socorrista, la adolescente realizó RCP y reanimó con éxito a la joven de 22 años, manteniéndola estable hasta la llegada de los paramédicos. Sus rápidas acciones salvaron directamente una vida.

Las acciones de Layla le han dado visibilidad nacional, pero esta no es la primera vez que la niña se demuestra activa en su comunidad, pues ya ha hecho campaña contra los delitos con arma blanca y promovido la seguridad juvenil a través de Birmingham Says No CIC, una organización comunitaria fundada por su madre en 2019.

Desde que se unió al grupo, Layla ha participado en eventos comunitarios, impartido talleres para el control de hemorragias y hablado con parlamentarios y la Fiscalía sobre delitos con arma blanca. También ha impartido asambleas para inspirar a sus compañeros.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

La ceremonia de entrega de premios al ciudadano destacado se llevará a cabo el 6 de octubre, en el Centro Comunitario Brasshouse en Smethwick, donde Layla será reconocida formalmente por su valentía y dedicación a su comunidad.

Los premios al ciudadano destacado

Junto a ella, en los premios también figura Bobby-Ray Fitzpatrick, de 17 años y residente de Yardley, Birmingham, quien ha recaudado miles de libras para financiar kits vitales para el control de hemorragias tras presenciar la violencia con arma blanca en amigos y familiares. Bobby instaló un puesto de flores frente a la cafetería de su madre a principios de este año y, desde entonces, ha atraído a clientes de más de 64 kilómetros de distancia, destinando cada céntimo recaudado a comprar kits para su comunidad local.

Los premios reconocen a quienes han hecho un esfuerzo extraordinario para apoyar a otros y crear comunidades más seguras y fuertes. Ya sea con la valentía de Layla para salvar vidas o con la incansable recaudación de fondos de Bobby, ambos jóvenes han demostrado que la edad no es un impedimento para generar un impacto extraordinario.