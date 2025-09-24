Un hombre roba un autobús mientras su conductor se tomaba un descanso: fue interceptado gracias a la geolocalización

Un autobús nocturno en París (Île-de-France Mobilites)

Un autobús nocturno de la red de transporte público de París (RATP) fue robado en la madrugada del lunes en la estación de Montparnasse, en el sur de la capital francesa, cuando su conductor se encontraba en una pausa reglamentaria. El vehículo, que operaba la línea N13, fue localizado y detenido por la policía unos 30 minutos después gracias al sistema de geolocalización integrado, según confirmaron fuentes de la compañía a la agencia AFP.

El robo se produjo en torno a las 05:00 horas, en un horario en el que la línea funciona con menor frecuencia y sin apenas tráfico en la ciudad. El conductor había estacionado el vehículo para realizar un descanso cuando un hombre aprovechó que las llaves estaban puestas en el contacto para subirse al autobús y arrancarlo.

La RATP, con más de 4.700 autobuses en servicio y millones de viajeros diarios, es uno de los sistemas de transporte público más grandes de Europa.

Un recorrido de siete kilómetros hasta ser interceptado

El vehículo sustraído fue detectado circulando en bucle por el periférico de París, una de las arterias más transitadas de la ciudad, aunque a esa hora presentaba un tráfico reducido. La RATP alertó inmediatamente a las autoridades tras confirmar el robo y activar el sistema de geolocalización, lo que permitió a la policía seguir la ruta del autobús en tiempo real.

Finalmente, agentes de seguridad lograron interceptar el vehículo en la Porte de Bagnolet, situada en el noreste de la capital, tras recorrer aproximadamente siete kilómetros desde el punto del robo. El individuo que conducía el autobús fue detenido en el acto sin oponer resistencia.

Un autobús nocturno en París (Camille et ses périples / Facebook)

Según confirmó el fiscal de París, la investigación quedó en manos de la Brigada de Redes Francilianas (BRF), especializada en delitos relacionados con el transporte público. Las pesquisas iniciales apuntan a que el robo se facilitó porque el conductor dejó las llaves puestas durante su descanso, algo que, aunque no es habitual, puede suceder en pausas muy breves dentro de estaciones.

Sin pasajeros y sin heridos

La RATP recalcó en un comunicado que en ningún momento hubo pasajeros a bordo, por lo que no se produjeron situaciones de peligro directo ni heridos durante el incidente. El autobús afectado pertenecía a la línea nocturna N13, que conecta Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) con Bobigny (Seine-Saint-Denis) atravesando todo París.

La RATP confirmó que ya ha presentado la correspondiente denuncia y que colaborará estrechamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del robo. Además, la compañía ha recordado que sus conductores deben cumplir con pausas reglamentarias para garantizar la seguridad vial, aunque subraya que se reforzarán las directrices sobre la custodia de los vehículos durante esos descansos.

Un ladrón desconocido y sin domicilio

El hombre detenido, cuya identidad no ha trascendido, no figura en los registros de la policía ni de la justicia francesa y carece de domicilio conocido, según detalló el fiscal de París. Su perfil ha sorprendido a los investigadores, al no tratarse de una persona fichada previamente por robos ni por alteraciones del orden público.

Aunque aún no se han revelado las motivaciones que lo llevaron a sustraer el autobús, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trató de una acción aislada e improvisada, facilitada por la presencia de las llaves en el vehículo. No obstante, se esperan nuevas diligencias para determinar si existieron otros factores que puedan haber influido en el robo.