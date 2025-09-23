Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso: ayudaba al Ejército a rescatar heridos

Imagen de archivo de un ataque ruso en Ucrania (UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters)

Un ataque de un dron ruso en territorio ucraniano ha matado a un español que se encontraba allí ayudando en el rescate de heridos. Juan Luis Amador Matías, un ciudadano español natural de Villapalacios, municipio de Albacete, falleció el pasado sábado, como ha confirmado RTVE y adelantaba Más que Alba.

La muerte ocurrió mientras el albaceteño colaboraba con el Ejército ucraniano en tareas de recuperación de heridos. Diversos medios informan que perdió la vida tras recibir el impacto de disparos de un dron ruso. El medio local citado ha desvelado que la Unidad Pastoral Juan XXII, que engloba a parroquias albaceteñas, transmitió la noticia.

Las cifras de voluntarios españoles en este conflicto es desconocida. El Kremlin llegó a asegurar que en torno a 50 ciudadanos de España habrían fallecido en esta guerra, mientras que los datos del Gobierno español no superan la decena. De esta forma, Juan Luis se une a esta triste lista.

La Unidad Pastoril de Villapalacios expresó el dolor de la comunidad tras la muerte de Juan Luis Amador Matías, vecino del pueblo que se encontraba junto al Ejército ucraniano. “Villapalacios vive hoy uno de los momentos más tristes de los últimos tiempos”, señala el comunicado oficial, que confirma que Amador Matías “regresó hace apenas unos días al ejército de Ucrania, tras pasar un tiempo con su familia”.

Según el escrito, fue “abatido por un dron mientras participaba en una misión de rescate de heridos”. La noticia ha generado “una honda conmoción entre vecinos, amigos y familiares”. El documento destaca que “toda la localidad se une en un mismo clamor: todos con la familia de Juan Luis”, y pide que “su memoria sea siempre semilla de paz”.

La unidad pastoril subraya que “lo que hasta ahora parecía un drama lejano se convierte en una herida abierta”. La muerte de un vecino ha acercado a esta localidad a la crudeza de una guerra y las terribles consecuencias que puede conllevar. Personalidades políticas como el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han mostrado su “profunda tristeza”.

