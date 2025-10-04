Mundo

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

La primera ministra de Italia sostuvo que “la paz no se materializa cuando se invoca, sino cuando se construye con compromiso, paciencia y valentía”

Gastón Calvo
Bautista Marghella

Por Gastón CalvoyBautista Marghella

Guardar
Palestinos salen de Ciudad de
Palestinos salen de Ciudad de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

El grupo terrorista Hamas declaró este viernes su disposición a negociar la liberación de los rehenes que mantiene en Gaza, en el marco del reciente plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto llevó al mandatario a instar a Israel a detener “inmediatamente” los bombardeos sobre el territorio palestino.

Trump celebró la declaración de Hamas como una señal de su compromiso con una “paz duradera”, pero el grupo no mencionó su propio desarme —un elemento clave de la propuesta de Trump— y sostuvo que debería tener voz y voto en el futuro del territorio palestino.

Horas antes, Trump había dado al grupo hasta las 22:00 GMT del domingo (la 1:00 AM del lunes en Gaza) para aceptar su plan de 20 puntos o, de lo contrario, se enfrentarían a un “desastre”.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, declaró Hamas en un comunicado, añadiendo que estaba dispuesto a iniciar conversaciones “para discutir los detalles”.

La propuesta de Trump, respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual israelí de Gaza.

A continuación, todas las novedades del posible acuerdo para la paz en Gaza:

En pocas líneas:

13:17 hsHoy

España valoró los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante”

El Gobierno español aplaudió los avances en el plan de EEUU para Gaza, pero admitió que no son todavía un “paso definitivo” a la paz. “Desde luego es un paso que el gobierno de España saluda. Todo aquello que pueda abrir un horizonte de paz y que pueda permitir la liberación de todos los rehenes, el alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria es positivo”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia hizo un llamamiento a todas las partes influyentes “para que exploren todas las posibilidades y negocien de buena fe para la paz de Medio Oriente”.

El acuerdo abre la puerta a una paz, pero todavía es frágil, admitió Albares; aunque recordó que estamos al inicio del proceso y no se debe minimizar. Es, en todo caso, un “paso importante”, manifestó.

El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares (Carlos Luján/Europa Press)
13:00 hsHoy

Israel afirmó que 137 personas de la Flotilla de 14 países fueron deportadas a Turquía

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que pretendía llegar a Gaza, fueron deportadas este sábado a Turquía.

Se trata de nacionales de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Baréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía, indicó Exteriores en un comunicado.

Los activistas fueron enviados a Estambul en un vuelo de Turkish Airlines esta tarde desde el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, reportó Times of Israel.

La Cancillería israelí afirmó que “estos individuos, que llegaron bajo la apariencia de ‘ayuda humanitaria’, dejaron en claro —a través de sus acciones, su rechazo a todas las propuestas de Israel, Italia y Grecia para transferir pacíficamente la ayuda, y la pequeña cantidad de ayuda que realmente llevaban en sus barcos— que su verdadero objetivo era la provocación al servicio de Hamas, no la asistencia humanitaria”.

12:51 hsHoy

Un funcionario israelí aseguró que los rehenes podrían ser liberados “en pocos días”

La posibilidad de que los rehenes en poder de Hamas sean liberados en cuestión de días ha cobrado fuerza tras las declaraciones de un alto funcionario israelí, quien aseguró a Canal 12 que, si las negociaciones técnicas previstas en Egipto avanzan sin contratiempos, la liberación podría concretarse en el corto plazo. Este avance se produce en el marco de una coordinación estrecha entre Estados Unidos e Israel, con la participación activa de Hamas en las conversaciones, según informaron tanto Canal 12 como Times of Israel.

El funcionario israelí, cuya identidad no ha sido revelada, detalló que las delegaciones de Hamas e Israel, junto con el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y posiblemente Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, se reunirán en Egipto a partir de este domingo o el lunes. De acuerdo con Times of Israel, la presencia de representantes estadounidenses en la mesa de negociación refleja la determinación de Washington de garantizar que el acuerdo se implemente conforme a lo pactado.

La fuente consultada por Canal 12 subrayó que los acontecimientos recientes han sido “plenamente coordinados” entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica ayer, tras la cual Trump expresó su convicción de que Hamas está “listo para la paz” y solicitó a Israel que detuviera de inmediato los bombardeos sobre Gaza para facilitar una liberación segura y rápida de los rehenes. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pasaron a adoptar una postura defensiva en la Franja durante la noche, según confirmaron ambas fuentes.

Hasta ahora, Hamas había condicionado la liberación de los rehenes a una retirada total de Israel de Gaza, una exigencia que se mantuvo durante los últimos dos años. Sin embargo, la propuesta actual, impulsada por la administración Trump y que será afinada en Egipto, contempla una retirada táctica israelí, pero prevé que las FDI permanezcan desplegadas en la mayor parte del territorio gazatí incluso después de la liberación de los cautivos, según explicó la fuente a Times of Israel.

12:40 hsHoy

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

Volker Turk se mostró esperanzado en que se logre el fin de la guerra en el enclave

El Alto Comisionado de Naciones
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (Martial Trezzini/Keystone via AP/Archivo)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó este sábado que el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, representa una “oportunidad vital” para detener el derramamiento de sangre y la miseria en el territorio palestino “de una vez por todas”.

Leer la nota completa
12:28 hsHoy

Recep Tayyip Erdogan celebró la reacción de Hamas al acuerdo de paz de Donald Trump

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebró la reacción positiva de Hamas al acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que el grupo estaba “listo para la paz”.

“Hamas ha demostrado, como lo ha hecho en numerosas ocasiones, que está listo para la paz. Por lo tanto, se ha abierto una ventana de oportunidad para una paz duradera en nuestra región”, declaró Erdogan en una ceremonia en Estambul.

El presidente turco, Recep Tayyip
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, junto al mandatario estadounidense, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
12:24 hsHoy

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert cree que llegó el momento de la paz

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert defendió la solución de los dos estados -Israel y Palestina- y se mostró convencido de que la paz está más cerca de lo que se piensa.

El día en que haya paz entre Israel y Palestina está más cerca de lo que ustedes piensan”, destacó el también ex alcalde de Jerusalén, que apostó por la solución de los dos Estados, uno junto a otro.

El político israelí reconoció no obstante las dificultades para conseguirlo. “Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos solo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme”, dijo en una conversación con el activista palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi durante la última jornada de la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico celebrada en el municipio español de O Grove, en el noroeste de España.

En referencia a sus compatriotas, señaló que “hay que estar preparados para renunciar a algo” aunque haya sido “suyo”: “Hay una causa más noble y más alta, más que el vínculo emocional que cierta parte del territorio que está vinculada nuestra memoria”.

Tras destacar que los israelíes sufrieron con los atentados terroristas como no les había sucedido desde 1948, apuntó que “Hamas resultó ser el peor de los peores enemigos de su propio pueblo”.

Olmert confió en que su país sea lo suficientemente fuerte y capaz para intentar llegar a algún tipo de equilibrio y crear un nuevo marco para alguna solución que asegure que no seguirán “atrapados en un círculo vicioso”.

12:19 hsHoy

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

El proyecto liderado por el presidente estadounidense incluye acciones diplomáticas y militares, buscando alcanzar un acuerdo definitivo que permita la estabilidad en la región y la protección de la población civil

Netanyahu y Trump implementaron al
Netanyahu y Trump implementaron al igual que Hamas la primera etapa del plan de paz en Gaza (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el acuerdo de paz en la Franja de Gaza llevado adelante por el presidente de Estados Unidos y aludió a la “primera fase del plan de Donald Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”.

Leer la nota completa
12:16 hsHoy

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

En las últimas horas el Ejército adoptó una postura defensiva en el enclave palestino y suspendió los ataques activos, aunque no ha retirado a sus fuerzas del territorio

Israel mantiene presencia militar en
Israel mantiene presencia militar en Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

El ejército de Israel anunció este sábado la intensificación de preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

Leer la nota completa
12:10 hsHoy

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió que el mundo tiene “el deber” de que el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea “un éxito” para la estabilidad de Medio Oriente.

La paz no se materializa cuando se invoca, sino cuando se construye con compromiso, paciencia y valentía”, sostuvo la mandataria durante la celebración del día de San Francisco de Asís.

Meloni, conocida aliada europea de Trump, llamó a “no rendirse” ante un contexto en el que, dijo, “el diálogo y la diplomacia ya parecen no lograr convencer ni prevalecer” y en el que “la fuerza se impone en demasiadas ocasiones sustituyendo al mismo derecho”.

“La paz se alcanza colocando un ladrillo tras otro, con la fuerza de la responsabilidad y la eficacia de la sensatez. Y eso es lo que deseamos que ocurra ahora en Palestina, esa tierra que San Francisco quiso conocer y que lo marcó profundamente”, auguró.

La primera ministra italiana, Giorgia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli)
12:05 hsHoy

La reacción de los líderes mundiales al avance de la propuesta de paz de Estados Unidos en Medio Oriente

Diversos organismos internacionales y jefes de Estado destacaron la oportunidad que representa la aceptación del plan de Trump por parte de Hamas. “Existe una oportunidad para poner fin a los combates”, sostuvo el primer ministro británico

Donald Trump declaró este viernes
Donald Trump declaró este viernes que considera que el grupo terrorista Hamas está listo para alcanzar una paz duradera en Gaza (Captura de video)

Máximos mandatarios de todo el mundo valoraron positivamente este viernes la disposición de Hamas a aceptar el plan del presidente Donald Trump para liberar a los rehenes en Gaza y avanzar hacia el fin del conflicto con Israel.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHamasGazaDonald TrumpEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas noticias

Rusia bombardeó una estación de trenes en el este de Ucrania: al menos 30 heridos

“Esto es un acto de terrorismo que el mundo no debe ignorar (...) Las palabras ya no bastan. Se necesitan medidas contundentes”, señaló el presidente ucraniano Volodimir Zelensky

Rusia bombardeó una estación de

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

París instó a las partes “a poner en práctica sin demora el conjunto de las modalidades de este plan”

Francia aseguró que la respuesta

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

En las últimas horas el Ejército adoptó una postura defensiva en el enclave palestino y suspendió los ataques activos, aunque no ha retirado a sus fuerzas del territorio

Israel avanza en los preparativos

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

Volker Turk se mostró esperanzado en que se logre el fin de la guerra en el enclave

El Alto Comisionado de la

Ucrania acusó al régimen chino de proporcionar a Rusia datos satelitales para sus ataques

Oleg Alexandrov, del Servicio de Inteligencia Exterior ucraniano, indicó que “hay hechos que demuestran un alto nivel de interacción” entre esos países

Ucrania acusó al régimen chino

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2025, en vivo: todo

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

Códigos de Free Fire para hoy 4 de octubre de 2025: canjea gratis diamantes, skins y más recompensas

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

La IA rompe récord: por qué 2025 será el año más ambicioso en inversión tecnológica

Por qué el 60% de los autos nuevos más vendidos en la Argentina son brasileños

INFOBAE AMÉRICA

Lula impulsa exenciones fiscales y

Lula impulsa exenciones fiscales y nuevos programas sociales rumbo a 2026 mientras la oposición brasileña sigue sin un candidato definido

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

Los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship con un golpe ante los poderosos Springboks

“No son sandías, no me molestan para jugar”: una tenista se operó los senos y explicó los motivos

Ricardo Juncos, a fondo: la chance de que Canapino corra las 500 de Indianápolis, su charla con Varrone y ¿la IndyCar llega a la Argentina?

Fue vendido al campeón de la Libertadores, presionó para jugar el Mundial Sub 20 y hoy luce la 10 de la Selección: “Era su sueño”