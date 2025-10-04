Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

El grupo terrorista Hamas declaró este viernes su disposición a negociar la liberación de los rehenes que mantiene en Gaza, en el marco del reciente plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto llevó al mandatario a instar a Israel a detener “inmediatamente” los bombardeos sobre el territorio palestino.
Trump celebró la declaración de Hamas como una señal de su compromiso con una “paz duradera”, pero el grupo no mencionó su propio desarme —un elemento clave de la propuesta de Trump— y sostuvo que debería tener voz y voto en el futuro del territorio palestino.
Horas antes, Trump había dado al grupo hasta las 22:00 GMT del domingo (la 1:00 AM del lunes en Gaza) para aceptar su plan de 20 puntos o, de lo contrario, se enfrentarían a un “desastre”.
“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, declaró Hamas en un comunicado, añadiendo que estaba dispuesto a iniciar conversaciones “para discutir los detalles”.
La propuesta de Trump, respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual israelí de Gaza.
A continuación, todas las novedades del posible acuerdo para la paz en Gaza:
El Gobierno español aplaudió los avances en el plan de EEUU para Gaza, pero admitió que no son todavía un “paso definitivo” a la paz. “Desde luego es un paso que el gobierno de España saluda. Todo aquello que pueda abrir un horizonte de paz y que pueda permitir la liberación de todos los rehenes, el alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria es positivo”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.
El jefe de la diplomacia hizo un llamamiento a todas las partes influyentes “para que exploren todas las posibilidades y negocien de buena fe para la paz de Medio Oriente”.
El acuerdo abre la puerta a una paz, pero todavía es frágil, admitió Albares; aunque recordó que estamos al inicio del proceso y no se debe minimizar. Es, en todo caso, un “paso importante”, manifestó.
El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que pretendía llegar a Gaza, fueron deportadas este sábado a Turquía.
Se trata de nacionales de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Baréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía, indicó Exteriores en un comunicado.
Los activistas fueron enviados a Estambul en un vuelo de Turkish Airlines esta tarde desde el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, reportó Times of Israel.
La Cancillería israelí afirmó que “estos individuos, que llegaron bajo la apariencia de ‘ayuda humanitaria’, dejaron en claro —a través de sus acciones, su rechazo a todas las propuestas de Israel, Italia y Grecia para transferir pacíficamente la ayuda, y la pequeña cantidad de ayuda que realmente llevaban en sus barcos— que su verdadero objetivo era la provocación al servicio de Hamas, no la asistencia humanitaria”.
La posibilidad de que los rehenes en poder de Hamas sean liberados en cuestión de días ha cobrado fuerza tras las declaraciones de un alto funcionario israelí, quien aseguró a Canal 12 que, si las negociaciones técnicas previstas en Egipto avanzan sin contratiempos, la liberación podría concretarse en el corto plazo. Este avance se produce en el marco de una coordinación estrecha entre Estados Unidos e Israel, con la participación activa de Hamas en las conversaciones, según informaron tanto Canal 12 como Times of Israel.
El funcionario israelí, cuya identidad no ha sido revelada, detalló que las delegaciones de Hamas e Israel, junto con el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y posiblemente Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, se reunirán en Egipto a partir de este domingo o el lunes. De acuerdo con Times of Israel, la presencia de representantes estadounidenses en la mesa de negociación refleja la determinación de Washington de garantizar que el acuerdo se implemente conforme a lo pactado.
La fuente consultada por Canal 12 subrayó que los acontecimientos recientes han sido “plenamente coordinados” entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica ayer, tras la cual Trump expresó su convicción de que Hamas está “listo para la paz” y solicitó a Israel que detuviera de inmediato los bombardeos sobre Gaza para facilitar una liberación segura y rápida de los rehenes. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pasaron a adoptar una postura defensiva en la Franja durante la noche, según confirmaron ambas fuentes.
Hasta ahora, Hamas había condicionado la liberación de los rehenes a una retirada total de Israel de Gaza, una exigencia que se mantuvo durante los últimos dos años. Sin embargo, la propuesta actual, impulsada por la administración Trump y que será afinada en Egipto, contempla una retirada táctica israelí, pero prevé que las FDI permanezcan desplegadas en la mayor parte del territorio gazatí incluso después de la liberación de los cautivos, según explicó la fuente a Times of Israel.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó este sábado que el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, representa una “oportunidad vital” para detener el derramamiento de sangre y la miseria en el territorio palestino “de una vez por todas”.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebró la reacción positiva de Hamas al acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que el grupo estaba “listo para la paz”.
“Hamas ha demostrado, como lo ha hecho en numerosas ocasiones, que está listo para la paz. Por lo tanto, se ha abierto una ventana de oportunidad para una paz duradera en nuestra región”, declaró Erdogan en una ceremonia en Estambul.
El ex primer ministro israelí Ehud Olmert defendió la solución de los dos estados -Israel y Palestina- y se mostró convencido de que la paz está más cerca de lo que se piensa.
“El día en que haya paz entre Israel y Palestina está más cerca de lo que ustedes piensan”, destacó el también ex alcalde de Jerusalén, que apostó por la solución de los dos Estados, uno junto a otro.
El político israelí reconoció no obstante las dificultades para conseguirlo. “Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos solo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme”, dijo en una conversación con el activista palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi durante la última jornada de la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico celebrada en el municipio español de O Grove, en el noroeste de España.
En referencia a sus compatriotas, señaló que “hay que estar preparados para renunciar a algo” aunque haya sido “suyo”: “Hay una causa más noble y más alta, más que el vínculo emocional que cierta parte del territorio que está vinculada nuestra memoria”.
Tras destacar que los israelíes sufrieron con los atentados terroristas como no les había sucedido desde 1948, apuntó que “Hamas resultó ser el peor de los peores enemigos de su propio pueblo”.
Olmert confió en que su país sea lo suficientemente fuerte y capaz para intentar llegar a algún tipo de equilibrio y crear un nuevo marco para alguna solución que asegure que no seguirán “atrapados en un círculo vicioso”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el acuerdo de paz en la Franja de Gaza llevado adelante por el presidente de Estados Unidos y aludió a la “primera fase del plan de Donald Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”.
El ejército de Israel anunció este sábado la intensificación de preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados por el grupo terrorista Hamas.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió que el mundo tiene “el deber” de que el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea “un éxito” para la estabilidad de Medio Oriente.
“La paz no se materializa cuando se invoca, sino cuando se construye con compromiso, paciencia y valentía”, sostuvo la mandataria durante la celebración del día de San Francisco de Asís.
Meloni, conocida aliada europea de Trump, llamó a “no rendirse” ante un contexto en el que, dijo, “el diálogo y la diplomacia ya parecen no lograr convencer ni prevalecer” y en el que “la fuerza se impone en demasiadas ocasiones sustituyendo al mismo derecho”.
“La paz se alcanza colocando un ladrillo tras otro, con la fuerza de la responsabilidad y la eficacia de la sensatez. Y eso es lo que deseamos que ocurra ahora en Palestina, esa tierra que San Francisco quiso conocer y que lo marcó profundamente”, auguró.
Máximos mandatarios de todo el mundo valoraron positivamente este viernes la disposición de Hamas a aceptar el plan del presidente Donald Trump para liberar a los rehenes en Gaza y avanzar hacia el fin del conflicto con Israel.