España

Radiografía de la profesión médica: sobrecarga, ratios y guardias eternas que les avocan a la huelga este viernes en toda España

Los sindicatos médicos exigen la creación de un estatuto propio que regule sus condiciones, una propuesta rechazada por el Ministerio de Sanidad

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Concentración de médicos ante el
Concentración de médicos ante el Congreso de los Diputados, en septiembre de 2025. (Europa Press)

Médicos de toda España protagonizan este miércoles una jornada de huelga como protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, norma principal que regula las condiciones laborales de los sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Después de tres años de negociación, los sindicatos médicos dicen sentirse desplazados y han exigido un estatuto propio que considere las particularidades de su profesión, una propuesta que el Ministerio de Sanidad ha rechazado de forma tajante.

El Comité de Huelga, conformado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) denuncian que este colectivo se siente maltratado y desasistido. Para ellos, las diferencias de condiciones de los médicos frente a otros compañeros sanitarios hacen necesaria una regulación propia.

La reivindicación ha sido apoyada por otras organizaciones, reunidas en la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que también secundan la huelga de este viernes.

48 horas a la semana (sin contar guardias)

Imagen de recurso de una
Imagen de recurso de una consulta médica. (Europa Press)

La jornada laboral en España está fijada en un máximo de 40 horas semanales de forma general para todos los trabajadores. Algunas profesiones han logrado en los últimos años una reducción de su horario a las 37,5 horas o incluso 35 horas, pero no los médicos: la normativa actual establece una jornada máxima de 48 horas semanales de trabajo efectivo “en cómputo semestral”.

En la práctica, supone que muchos médicos superen la jornada máxima de forma cotidiana. El actual Estatuto Marco permite un exceso de 150 horas anuales cuando la jornada establecida es insuficiente “para garantizar la adecuada atención continuada y permanente y siempre que existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen”. Aunque la normativa lo plantee como una situación excepcional, las horas extraordinarias están a la orden del día de cualquier facultativo, que complementa sus semanas con guardias médicas, que les fuerzan a soportar jornadas de hasta 24 horas.

Las guardias médicas son comunes en la mayoría de especialidades médicas, pero se dan especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria (28,8%), Anestesiología y Reanimación (8,3%), Pediatría (6,5%), Medicina Interna (4,8%) y Obstetricia y Ginecología (4,8%, según la última oleada de la Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España, realizada en 2019 por la Organización Médica Colegial. La legislación vigente obliga a descansar después de estas duras jornadas, pero uno de cada diez profesionales no libra nunca después de las guardias, según el mismo informe.

Según un estudio de Medscape, los facultativos españoles llegan a trabajar hasta 60 horas semanales o incluso llegar a las tres cifras. Esto supone que, en cómputo, un médico puede llegar a trabajar hasta cinco años más que cualquier otro trabajador, según cálculos de CESM, pero es tiempo que no se computa para la jubilación.

La remuneración de estas jornadas suponen un extra en las nóminas de los médicos todos los meses, pero las horas de guardia siempre se pagan por debajo de la hora ordinaria.

3,6 médicos por cada 1.000 españoles

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

Si los médicos se ven abocados a trabajar tantas horas se debe a la presión asistencial creciente en el Sistema Nacional de Salud. El envejecimiento de la población supone un aumento del uso de los servicios sanitarios españoles que, unido a las jubilaciones, provoca un déficit de trabajadores sanitarios en todo el mundo. España no es ninguna excepción: el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud calcula que en el país trabajan 172.157 profesionales de medicina en la sanidad pública, una tasa de 3,6 médicos por cada 1.000 habitantes.

“En los 10 últimos años, el incremento de médicos en atención primaria ha sido, proporcionalmente, el más bajo dentro de la organización del SNS“, reconoce el informe del Ministerio de Sanidad. Desde la administración, calculan un déficit de más de 4.000 médicos, especialmente en la atención primaria, si bien se espera que la tendencia se revierta para 2031.

Huelga general del 3 de octubre

CESM y SMA, entre otros sindicatos, han convocado a los médicos de toda España en una jornada de huelga este viernes. Las organizaciones exigen la aprobación de un estatuto propio, que reduzca su jornada laboral a las 35 horas, así como las horas de guardia, que deben ser voluntarias.

En el borrador enviado a Sanidad, incluyen propuestas como la instauración de un sistema de jubilación anticipada voluntaria, la prohibición de la movilidad forzosa, la designación de puestos directivos o medidas concretas para luchar contra las agresiones. Los facultativos han solicitado, asimismo, el reconocimiento del grupo funcionarial A1+ para su labor, que suponga una diferenciación del resto de sanitarios, así como mayores retribuciones.

Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, han rechazado la petición de un estatuto propio de los facultativos. El equipo de Mónica García considera “inaceptable” la exigencia, pues supondría tirar “por tierra el trabajo de tres años” del Estatuto Marco y recuerda que el borrador actual “ya incluye un capítulo específico para el colectivo médico”. La ministra ha planteado una reducción de las guardas de 24 a 17 horas, al eliminar la jornada previa de trabajo, la eliminación de la eventualidad, la incorporación de medidas de conciliación y el reconocimiento del personal sanitario como autoridad pública frente al aumento de las agresiones, entre otras medidas.

Temas Relacionados

MédicosHuelgasManifestacionesSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaSindicatos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Más de 8.600 fondos privados institucionales de todo el mundo participan en el Ibex 35, con un total de 207.300 millones de euros a cierre del primer trimestre

Los extranjeros son los grandes

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La reunión del jueves entre el Gobierno y las comunidades concluye sin consenso sobre el futuro Plan Estatal de Vivienda, tras un debate marcado por la confrontación de modelos, y aplazándola a la semana que viene

Sin pacto de Estado para

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

“La razón de que no haya sido aprobado tiene que ver exclusivamente con la propia programación del Consejo de Ministros”, explicó el secretario de Estado, citando como ejemplo las decisiones de urgencia relacionadas con la guerra de Gaza, que han alterado la agenda gubernamental

¿Qué ha pasado con el

Quiénes son los nuevos duques de Luxemburgo: el disciplinado príncipe Guillermo y la condesa Stéphanie suben al trono

Este viernes, 3 de octubre, la casa ducal de Luxemburgo cambiará de manos y empezará una nueva etapa en su historia

Quiénes son los nuevos duques
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué ha pasado con el

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

El viaje de Julio Llamazares tras los pasos de su padre en la Guerra Civil: “La gente que la vivió llegó tan herida que no les gustaba hablar”

La Flotilla no ha conseguido llegar a Gaza, pero tampoco ha fracasado: la intercepción de los activistas desata protestas multitudinarias en todo el mundo

Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

ECONOMÍA

Los extranjeros son los grandes

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La DANA de Valencia costó un 0,65% del PIB y si hubiera sido en Barcelona sería devastadora para el empleo: los desastres naturales ya lastran la economía

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”