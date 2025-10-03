España

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

“La razón de que no haya sido aprobado tiene que ver exclusivamente con la propia programación del Consejo de Ministros”, explicó el secretario de Estado, citando como ejemplo las decisiones de urgencia relacionadas con la guerra de Gaza, que han alterado la agenda gubernamental

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Yolanda Díaz firma con Unai
Yolanda Díaz firma con Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) el Estatuto del Becario. (Gustavo Valiente/Europa Press)

El Estatuto del Becario es una normativa pactada en 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, junto a los sindicatos CCOO y UGT, que busca regular las condiciones de quienes realizan prácticas no laborales en empresas. Esta propuesta establece una serie de requisitos para evitar el uso fraudulento de personas en formación, asegurando derechos que igualan a los de los trabajadores de plantilla.

Qué supondrá el Estatuto del Becario

Entre los principales cambios previstos, se incluye la eliminación de las prácticas extracurriculares, de modo que las empresas solo podrán acoger becarios mediante convenios curriculares con universidades o centros de Formación Profesional. El texto también garantiza un apoyo económico para quienes no reciban sueldo, cubriendo gastos de alojamiento, desplazamiento o manutención.

El documento exige la asignación de un tutor por cada estudiante, que no podrá supervisar a más de cinco becarios, o tres en empresas de menos de treinta empleados. Asimismo, quienes estén en prácticas tendrán derecho a vacaciones, zonas de descanso y acceso a servicios de restauración, en igualdad con el resto del personal. El límite de becarios en las empresas se fija en un máximo del 20% de la plantilla, aunque se permite la presencia de, al menos, dos personas en prácticas, sin importar el tamaño de la compañía.

Otra novedad del Estatuto es la obligatoriedad de alta en la Seguridad Social para todos los becarios, tanto remunerados como no remunerados, medida que se aplica desde enero de 2024 según el Real Decreto-ley 2/2023. El tiempo cotizado cuenta para la futura pensión, y las empresas disfrutan de una bonificación del 95% en la cuota de contingencias comunes a la Seguridad Social.

Aunque fue presentado en 2023, todavía no se ha aprobado

Desde su presentación en verano de 2023, el Estatuto del Becario ha encontrado obstáculos y retrasos. El acuerdo, firmado por Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), no logró el respaldo inicial del sector empresarial, representado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Tras la firma con sindicatos, desde el propio Gobierno se admitió que el texto estaba “verde”. El adelanto electoral de julio de 2023 y las prioridades del nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar congelaron la tramitación, aunque la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvo la intención de sacar adelante la norma tras cerrar la ley de reducción de jornada laboral.

El recorrido del estatuto contó con críticas desde la patronal y sectores universitarios privados. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, rechazó aprobar cambios estructurales a tan pocas semanas de elecciones. Su postura la resumió afirmando que “a pocas semanas de las elecciones no se deberían alcanzar acuerdos de esta índole”. “Los becarios no tienen por qué esperar a la CEOE ni por qué esperar más”, defendió Pepe Álvarez en declaraciones recogidas por El Mundo.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

Por parte sindical, UGT mostró mayor optimismo y señaló que las principales demandas estarían cubiertas, mientras que CCOO, a través de Adrià Junyent, advirtió que quedaban “algunos pequeños flecos para cerrar” y que el Ministerio “se ha precipitado en dar por hecho el acuerdo”.

Durante los meses siguientes, la propuesta pasó por consulta pública y ganó relevancia gracias a la publicación parcial de medidas, como la cotización obligatoria a la Seguridad Social desde enero de 2024 para todo estudiante en prácticas. Fuentes del Ministerio confirmaron que el texto se estaba “ultimando” y que su objetivo es “evitar nichos de fraude laboral” y crear un “régimen sancionador efectivamente disuasorio”.

“Cuando haya un hueco disponible irá el Estatuto del Becario”

En septiembre de 2025, el Estatuto del Becario sigue sin aprobación definitiva, aunque la tramitación se considera avanzada. Durante la presentación de los datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, declaró que “no hay ningún bloqueo” y que la aprobación en el Consejo de Ministros solo depende de la “programación” del propio Consejo. “En pocas semanas o en el primer Consejo de Ministros que haya un hueco disponible irá el Estatuto del Becario”, dijo Pérez Rey, quien reconoció que la gestión de otras urgencias ha retrasado la entrada del texto en el orden del día.

“La razón de que no haya sido aprobado tiene que ver exclusivamente con la propia programación del Consejo de Ministros”, explicó el secretario de Estado, citando como ejemplo las decisiones de urgencia relacionadas con la guerra de Gaza, que han alterado la agenda gubernamental. Mientras tanto, fuentes oficiales y sindicales mantienen que el acuerdo está “ultimándose” y que será el siguiente gran cambio laboral cuando logre un hueco definitivo en la agenda del gobierno.

Temas Relacionados

Yolanda DíazEstatuto Del BecarioMinisterio De TrabajoComisiones ObrerasEmpleoUnion General De TrabajadoresEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Más de 8.600 fondos privados institucionales de todo el mundo participan en el Ibex 35, con un total de 207.300 millones de euros a cierre del primer trimestre

Los extranjeros son los grandes

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La reunión del jueves entre el Gobierno y las comunidades concluye sin consenso sobre el futuro Plan Estatal de Vivienda, tras un debate marcado por la confrontación de modelos, y aplazándola a la semana que viene

Sin pacto de Estado para

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será

Quiénes son los nuevos duques de Luxemburgo: el disciplinado príncipe Guillermo y la condesa Stéphanie suben al trono

Este viernes, 3 de octubre, la casa ducal de Luxemburgo cambiará de manos y empezará una nueva etapa en su historia

Quiénes son los nuevos duques

Los drones son la máxima prioridad en defensa de Europa y Ucrania se postula como ejemplo a seguir: “A este nivel es una potencia continental”

Los dirigentes de la UE plantearon este miércoles en Copenhague la creación de un sistema conjunto contra amenazas aéreas

Los drones son la máxima
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

San Fernando de Henares se

San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

El viaje de Julio Llamazares tras los pasos de su padre en la Guerra Civil: “La gente que la vivió llegó tan herida que no les gustaba hablar”

La Flotilla no ha conseguido llegar a Gaza, pero tampoco ha fracasado: la intercepción de los activistas desata protestas multitudinarias en todo el mundo

Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: La manifestación por la Flotilla en Barcelona se salda con 2 detenidos y 14 Mossos con contusiones

ECONOMÍA

Los extranjeros son los grandes

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La DANA de Valencia costó un 0,65% del PIB y si hubiera sido en Barcelona sería devastadora para el empleo: los desastres naturales ya lastran la economía

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”