CCOO y UGT llaman a "la participación masiva" en las protestas para denunciar el asalto a la flotilla

Los sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han llamado en sendos comunicados a la "participación masiva" de la ciudadanía en las protestas convocadas por todo el Estado este jueves, 2 de octubre, y este sábado, 4 de octubre, para denunciar el "asalto" de Israel a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a entregar ayuda humanitaria a Gaza.

En un comunicado, CCOO ha condenado el "bloqueo militar ilegal" impuesto por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la flotilla, y ha exigido a las autoridades españolas e internacionales "la máxima implicación" para la protección de todas las tripulaciones de estas embarcaciones "ante la manifiesta violación del derecho internacional que lleva a cabo Israel con estas detenciones".

Por su parte, UGT ha hecho hincapié, en otra misiva, en que la flotilla es una "una iniciativa civil y pacífica", y ha mostrado su "apoyo, respeto y admiración" a la tripulación. Asimismo, ha señalado que el gobierno israelí busca esconder la "destrucción total al que está sometiendo al Estado".

Por este motivo, ambas organizaciones han instado a los españoles a acudir a las manifestaciones convocadas este jueves y sábado contra Israel en distintos puntos de España ante "este nuevo ataque israelí a activistas que, de manera pacífica, tratan de paliar el sufrimiento en Gaza" y denunciar "la colonización israelí sobre los territorios y las aguas palestinas".

Los dos sindicatos también han convocado al conjunto de la clase trabajadora de España a unirse a la convocatoria de paros parciales en los centros de trabajo de todo el país el próximo 15 de octubre "como muestra de apoyo al pueblo palestino" y "por el fin del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza".

En este sentido, Comisiones Obreras ha asegurado que "no faltará a la cita con los Derechos Humanos, con la protección de la población palestina y de todos los y las activistas" que en el mundo "emprenden iniciativas para denunciar el genocidio y las violaciones sistemáticas" de los acuerdos internacionales por parte de Israel.

UGT, por otro lado, ha señalado en su escrito a Netanyahu por "ocultar el genocidio", apoyándose en "el asesinato de periodistas en Gaza". Además, ha sostenido que el reconocimiento de Palestina por parte de España "añade un matiz aún más grave al ataque israelí".

