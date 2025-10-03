España

Esta acción cotidiana en la cocina puede costar dos años de cárcel en el Reino Unido

La mala práctica de tirar aceite por el fregadero es un delito en ese país

Por María Rodríguez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Reino Unido son francos con el tema de la contaminación: una acción tan cotidiana como tirar aceite por el fregadero puede acarrear una pena máxima de dos años en prisión.

Expertos legales y compañías de agua de ese país recuerdan una ley poco conocida, pero con sanciones extremadamente severas: según el artículo 111 de la Ley de la Industria del Agua de 1991, es un delito verter en el alcantarillado público cualquier elemento que puede causar daños, obstrucciones o interferir con el tratamiento. Si bien históricamente los procesos judiciales se han centrado en las empresas y los reincidentes, esta ley también aplica a las personas.

Las grasas y aceites, conocidos como FOG (por sus siglas en inglés), están en el centro de este problema. Son responsables de atascos masivos que cuestan millones de euros, desbordamientos de aguas residuales que pueden dañar casas y negocios, contaminación del agua que amenaza la vida silvestre y los ecosistemas acuáticos... En definitiva, son un indudable peligro para el medio ambiente.

Quienes sean declarados como culpables de este delito tendrán que enfrentar duras sanciones, dependiendo de la magnitud del caso. La pena máxima está establecida en dos años de prisión, aunque también pueden establecer una multa ilimitada o ambas opciones. Si el delito persiste tras ser la condena, pueden establecer multas diarias adicionales al ser reincidente, como informa Express.co.

En España, estas prácticas también pueden acarrear multas significativas, que oscilan entre 300 y 1.5 millones de euros. Para los particulares, las sanciones por arrojar el aceite en casa pueden llegar a 100.000 euros. Estas infracciones están reguladas por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Datos sorprendentemente altos

Numerosos estudios y encuestas demuestran que el problema está muy extendido en la sociedad, a pesar de conocer los riesgos que provocan. Un estudio de 2023 descubrió que el 27% de los adultos británicos han vertido grasas en el fregadero de la cocina, un 22% en desagües exteriores y un 11% en el inodoro, según Express.co. También señalan que datos más antiguos, como los de 2019, marcaban una peor situación. Por lo tanto, hay una visible mejora a lo largo del tiempo, aunque quede mucho por conseguir en este terreno.

En España no existen datos tan específicos, pero se conoce que solo se recoge un 10% de las casi 12 botellas de un litro que se gastan anualmente por persona, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si lo comparamos con el 64% de recogida de aceite doméstico que se realiza en Bélgica, como informa El Confidencial, este dato marca un panorama desalentador en nuestro país.

Consejos para un uso responsable del aceite

Para usar de forma responsable el aceite y evitar la contaminación, se recomienda enfriarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. Luego, verterlo en una botella de plástico resistente y con tapa. Una vez hecho, hay que llevarlo a alguno de los diferentes puntos limpios o contenedores específicos creados para su reciclaje.

Otra práctica recomendada es reutilizar el aceite: siempre de forma limitada y cuidadosa, ya que su uso repetido puede afectar a la salud.

Temas Relacionados

ContaminaciónCárcelMultasAceiteCocinaDelitoMedio ambienteReino UnidoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

<p>Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud </p>

Alerta alimentaria: si tienes este

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Las casas españolas se encarecieron en el segundo trimestre de 2025 un 4% respecto al primero, frente al 1,7% que subieron de media las de la zona euro y la Unión Europea

El precio de la vivienda

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

El cocinero comparte sus trucos para conseguir un pollo jugoso por dentro y muy crujiente por fuera

Dani García, chef Michelin: “El

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’

Quiénes son los 49 españoles

Cómo se escribe: ¿Jersey o jerséi? La RAE aclara la polémica

La palabra puede referirse a una prenda de vestir de punto y manga larga como a un tejido elástico

Cómo se escribe: ¿Jersey o
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro