España

Tiraron sus móviles a alta mar antes de ser interceptados y ahora pasarán un interrogatorio: qué va a pasar con los activistas de la Flotilla y Ada Colau

29 ciudadanos españoles viajaban repartidos en los trece barcos de la Flotilla interceptados hasta el momento: lo más probable es que sean interrogados y deportados

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
A screengrab from a live
A screengrab from a live stream video shows crew of a Gaza-bound vessel, part of the Global Sumud Flotilla, raise their hands as they are surrounded by Israel Defense Forces, October 2, 2025. Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

La Global Sumud Flotilla afronta tensiones en aguas internacionales tras haber sido interceptada por fuerzas israelíes en su camino hacia la Franja de Gaza. Estas embarcaciones viajan bajo banderas de distintos países y, según el Artículo 92(2) de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la intervención en alta mar solo puede justificarse en circunstancias excepcionales. Ninguno de los barcos intervenidos - son ya trece a las 06.00 de la mañana del jueves - navega bajo insignia israelí ni existe acusación alguna de delitos graves contra sus tripulantes, por lo que la retención y el traslado de los activistas no tiene respaldo legal.

Lo que pueden esperar ahora los activistas de la Flotilla

Medios israelíes, como la emisora pública Kan, confirman que el Ejército planificó la operación de abordaje con los comandos Shayetet 13 y contemplan alternativas que van desde el intento de remolque hasta el hundimiento de algunas embarcaciones para neutralizar la misión. Una vez intercepten todas las embarcaciones, más de 500 activistas serán trasladados, según la estrategia oficial, a buques militares con destino al puerto de Ashdod para ser interrogados y, finalmente, deportados. Desde el gobierno israelí se mantiene la preocupación por la magnitud del dispositivo — se emplean alrededor de 600 policías — y se prepara un procedimiento específico para quienes se nieguen a la expulsión, que pasarán a disposición de un tribunal especial en la prisión de Ketziot, de acuerdo con datos difundidos por Times of Israel y Channel 12.

Las FDI abordan el 'All
Las FDI abordan el 'All In' (Global Sumud Flotilla)

¿Qué pueden afrontar los activistas? Los antecedentes de misiones anteriores muestran un protocolo regular: los activistas suelen ser detenidos en el mar por comandos, trasladados bajo custodia a puertos israelíes y luego interrogados. En la mayoría de ocasiones, la respuesta culmina en deportaciones y la imposición de prohibiciones de entrada a Israel durante varios años. Si uno de los tripulantes rechaza la expulsión inmediata, las autoridades han anunciado la intervención de un tribunal de excepción para revisar cada caso de forma individual.

Los testimonios recogidos a bordo, como el del diputado Juan Bordera en el Sirius, describen la sucesión de abordajes y las órdenes de destruir los teléfonos móviles. “Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente”, señala en un mensaje difundido por redes sociales mientras la operación está en marcha. Entre los interceptados hay ya al menos 29 personas de nacionalidad española que viajaban en distintas embarcaciones de la Flotilla, según las listas de tripulación accesibles en el portal web de la Flotilla.

Las opciones para los involucrados se reducen al interrogatorio, la deportación o el examen de sus casos ante tribunales especiales. En el horizonte, la incertidumbre: en operaciones previas, como la del Mavi Marmara en 2010, el uso de la fuerza dejó víctimas mortales y decenas de heridos. Por el momento, la historia se repite: barcos abordados en el mar, retenciones de activistas de diversas nacionalidades y un procedimiento que combina la seguridad, la diplomacia y fuertes implicaciones en el tablero internacional.

Temas Relacionados

Global Sumud FlotillaGazaPalestinaIsraelInternacionalFuerzas De Defensa De IsraelEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 2 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Zaragoza: el pronóstico del clima

Pablo Casado después de la política: presenta el primer fondo de inversión europeo especializado en defensa y espacio

El exlíder del Partido Popular debuta en el sector financiero con Hyperion Fund FCR, orientado a empresas tecnológicas y de seguridad en Europa

Pablo Casado después de la

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

Los distintos trabajos que sufre la capital (A-5, Ventas, Castellana, Conde de Casal) han conllevado que el Metro sea la mejor opción de transporte, provocando saturación en algunos tramos y horas. Los sindicatos denuncian que “la capacidad es la que es porque falta personal y trenes”

Demasiadas obras para Madrid: el

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será

España, entre los países con la electricidad más barata de Europa: las renovables bajan la factura un 32% y el gas pierde peso en la fijación de precios

Sin embargo, según un informe de Ember, desde el apagón del pasado abril se ha duplicado el coste del gas y se ha elevado el derroche de renovables. La falta de inversión en infraestructuras de almacenamiento y redes impide aprovechar todo el potencial de la energía limpia en España

España, entre los países con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Demasiadas obras para Madrid: el

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Última hora de la Flotilla a la Franja de Gaza: trece embarcaciones interceptadas por la Armada israelí, pero una treintena continúa avanzando

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

Ada Colau: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

ECONOMÍA

España, entre los países con

España, entre los países con la electricidad más barata de Europa: las renovables bajan la factura un 32% y el gas pierde peso en la fijación de precios

Las donaciones de vivienda de padres a hijos se disparan un 67% en 7 años por la dificultad de los jóvenes para comprarlas

Alquiler imposible: los jóvenes españoles empiezan a fingir estar en pareja para poder conseguir piso

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

Madrid estrenará un Carnet Senior para los mayores de 60 años: supondrá un gasto de 400 millones de euros por año

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”