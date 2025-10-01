Los activistas denuncian que militares han abordado las embarcaciones: España se activa para garantizar la protección diplomática

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha informado este miércoles de que ha detectado más de una veintena de buques no identificados a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia y ha advertido de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel. (Fuente: Global Summud Flotilla)

La tensión ha escalado a bordo de las más de 45 embarcaciones que, acompañadas por alrededor de 500 activistas internacionales, avanzan a través de la denominada zona de alto riesgo en aguas próximas a la costa de Palestina. Según los organizadores, desde la madrugada han enfrentado hostigamientos por parte del Ejército israelí, incluyendo maniobras catalogadas como peligrosas ejecutadas por buques militares en contra de las principales naves de la flotilla. Los mismos denunciaron daños sufridos en algunos sistemas de comunicación de los barcos y destacaron el aumento en la actividad de drones junto con la proximidad de naves no identificadas que navegan sin luces, incrementando la alerta entre los tripulantes.

Este convoy marítimo, que transporta medicinas, alimentos y material escolar, constituye la misión humanitaria de mayor envergadura en la región hasta la fecha, atravesando unos 240 kilómetros (150 millas) hasta aproximarse a la franja costera en conflicto.

Una captura de pantalla de un video en vivo muestra a la tripulación sentada en círculo a bordo del buque Alma con destino a Gaza. (Reuters)

En respuesta, Israel confirmó que procederá a interceptar la flotilla en las próximas horas. Las autoridades informaron que, tras la detención, los activistas serían trasladados al puerto de Asdod para ser sometidos a interrogatorios y posteriores deportaciones, procedimiento habitual en operaciones anteriores. Sin embargo, medios israelíes han señalado que, considerando el gran número de barcos involucrados —la expedición más numerosa organizada hasta ahora—, existe la posibilidad de que algunas embarcaciones sean hundidas en alta mar.

El aumento de las tensiones y las medidas de vigilancia han sido documentados por los organizadores de la misión, quienes recalcan el carácter civil y humanitario de la acción y advierten sobre los riesgos de una posible escalada armada en las próximas horas.