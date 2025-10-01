España

Los activistas denuncian que militares han abordado las embarcaciones: España se activa para garantizar la protección diplomática

Más de 45 embarcaciones con ayuda humanitaria y unos 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo

Noelia Tabanera
Elena L. Villalvilla

Por Noelia TabanerayElena L. Villalvilla

Guardar
La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha informado este miércoles de que ha detectado más de una veintena de buques no identificados a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia y ha advertido de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel. (Fuente: Global Summud Flotilla)

La tensión ha escalado a bordo de las más de 45 embarcaciones que, acompañadas por alrededor de 500 activistas internacionales, avanzan a través de la denominada zona de alto riesgo en aguas próximas a la costa de Palestina. Según los organizadores, desde la madrugada han enfrentado hostigamientos por parte del Ejército israelí, incluyendo maniobras catalogadas como peligrosas ejecutadas por buques militares en contra de las principales naves de la flotilla. Los mismos denunciaron daños sufridos en algunos sistemas de comunicación de los barcos y destacaron el aumento en la actividad de drones junto con la proximidad de naves no identificadas que navegan sin luces, incrementando la alerta entre los tripulantes.

Este convoy marítimo, que transporta medicinas, alimentos y material escolar, constituye la misión humanitaria de mayor envergadura en la región hasta la fecha, atravesando unos 240 kilómetros (150 millas) hasta aproximarse a la franja costera en conflicto.

Una captura de pantalla de
Una captura de pantalla de un video en vivo muestra a la tripulación sentada en círculo a bordo del buque Alma con destino a Gaza. (Reuters)

En respuesta, Israel confirmó que procederá a interceptar la flotilla en las próximas horas. Las autoridades informaron que, tras la detención, los activistas serían trasladados al puerto de Asdod para ser sometidos a interrogatorios y posteriores deportaciones, procedimiento habitual en operaciones anteriores. Sin embargo, medios israelíes han señalado que, considerando el gran número de barcos involucrados —la expedición más numerosa organizada hasta ahora—, existe la posibilidad de que algunas embarcaciones sean hundidas en alta mar.

El aumento de las tensiones y las medidas de vigilancia han sido documentados por los organizadores de la misión, quienes recalcan el carácter civil y humanitario de la acción y advierten sobre los riesgos de una posible escalada armada en las próximas horas.

19:29 hsHoy

La Embajada de España en Israel, interesada “específicamente por los ciudadanos españoles”

El Ministerio de Exteriores ha confirmado que la embajada española en Tel Aviv ha contactado tanto con el ministerio de exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse “específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular”.

19:25 hsHoy

Ada Colau: “No tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Estamos absolutamente incomunicados”

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando de que Israel ha detenido a la embarcación Sirius de manera ilegal. “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo”.

Colau ha pedido a la población que haga “el máximo ruido posible” y que “presionen” a los gobiernos “para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza”.

19:21 hsHoy

Un activista turco abordo confirma que la Flotilla Sumud continúa su avance hacia Gaza

Como apunta el medio turco Conflict TR, uno de los activistas que va abordo de una de las embarcaciones ha confirmado que, pese a la ofensiva israelí, continúan hacia la franja. “La Flotilla Sumud continúa su avance hacia Gaza. Nuestro objetivo es Gaza”, ha señalado el medio vía X.

19:12 hsHoy

Exteriores crea una “unidad de seguimiento permanente” ante el abordo de Israel a la flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha creado una unidad de seguimiento permanente, como ha asegurado la cartera a este medio, que también ha confirmado que se han activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.

El ministro Albares está en contacto con Ministros de Exteriores de países con nacionales en flotilla, especialmente Irlanda y Turquía.

19:07 hsHoy

La embarcación ‘Adara’, también interceptada

Las Fuerzas Armadas israelíes han interceptado también la embarcación Adara, la tercera más grande, como ha detallado El País, quien tiene integrantes en uno de los barcos. En esta flotilla van una veintena de personas, y como apunta el medio, entre ellas la diputada argentina Celeste Fierro y Pilar Castillejo, de la CUP.

19:02 hsHoy

La Flotilla denuncia que el ejército israelí aborda sus embarcaciones

La flotilla ha comunicado a través de X, antes Twitter, que sus barcos están “siendo interceptados ilegalmente”.

“Las cámaras están desconectadas y los barcos han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo”, han escrito.

18:53 hsHoy

‘Sirius’, el barco de la Flotilla en el que viaja Ada Colau, interceptado por la Armada israelí

Alrededor de las 05.00, los tripulantes reportaron de nuevo la cercanía de un buque de la Armada israelí y, aunque retomaron la marcha al cabo de unos minutos ...

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

‘Sirius’, el barco de la
‘Sirius’, el barco de la Flotilla en el que viaja Ada Colau, interceptado por la Armada israelí (@GlobalSumudFlotilla)

La Global Sumud Flotilla continúa su avance por aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, pero no lo tiene fácil. Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles algunas de las embarcacaciones que viajan con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza.

Leer la nota completa
18:43 hsHoy

Israel intercepta cuatro de los principales barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria rumbo a Gaza: entre ellos, ‘Sirius’, en el que viaja Ada Colau

Más de 40 embarcaciones fueron bloqueadas tras recibir la orden de no entrar en lo que Israel calificó como “zona de conflicto activo”

Clara Arias

Por Clara Arias

Una captura de pantalla de
Una captura de pantalla de un vídeo en directo muestra a los miembros de la tripulación haciendo gestos a la cámara a modo de despedida a bordo del buque Capitán Nikos, con destino a Gaza, que forma parte de la Global Sumud Flotilla (Reuters)

Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles a la denominada Global Sumud Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza, poco después de advertir la presencia de decenas de barcos sin identificar a escasas millas náuticas de su posición.

Leer la nota completa
18:39 hsHoy

El ‘Furor’ tiene ‘’perfectamente monitorizada’’ a la flotilla, asegura Robles

El despliegue del ‘Furor’, buque de la Armada Española, añade un elemento de vigilancia estratégica en el seguimiento de la flotilla humanitaria que se acerca a la costa de Gaza. Según la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, la nave española mantiene “perfectamente monitorizada” toda la operación desde su posición en aguas internacionales, justo en el límite de la zona de exclusión definida por Israel.

Robles ha insistido la relevancia de trasladar ayuda humanitaria a Gaza, pero insistió en que las ONG implicadas deben proceder con extrema prudencia dada la complejidad de la situación en alta mar. “Existe un riesgo tanto para las personas que forman parte de la flotilla como para la tripulación del ‘Furor’”, manifestó la ministra en su comparecencia ante medios de comunicación.

18:33 hsHoy

La Flotilla reta la pasividad internacional de la guerra en Gaza: qué puede pasar si es interceptada en su misión

España ha decidido no ir más allá con su barco militar para evitar que Israel lo considere un riesgo

Daniel Malagón
Miguel Moreno Mena

Por Daniel MalagónyMiguel Moreno Mena

Imagen de archivo de uno
Imagen de archivo de uno de los barcos que componen la flotilla. (Europa Press)

La Flotilla se acerca a la zona de máximo peligro. Saltan las alarmas al aproximarse a la ‘zona de exclusión’ de Israel. El Gobierno, al igual que Italia, ha confirmado que el buque ‘Furor’ que acompaña a las embarcaciones para su protección no continuará más allá de esta zona. También ha pedido a las organizaciones que “no crucen este límite”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

IsraelGuerra en GazaMinisterio de DefensaGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas noticias

Efemérides 2 de octubre

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de este jueves

Efemérides 2 de octubre

Gato de ocho meses es abandonado en la carretera y bajo la lluvia a pocas horas de su adopción

El pequeño felino, que ya sufrió dos rechazos, se recupera rodeado de cariño en búsqueda de una nueva familia

Gato de ocho meses es

El truco casero de un electricista para saber si las pilas tienen batería

Según Sergio Llorente, un electricista que sube vídeos a redes sociales, este método es eficaz y sencillo

El truco casero de un

Si tienes algunos de estos apellidos, puede que tus antepasados fueran huérfanos o niños ilegítimos

Muchos desconocen que portan apellidos heredados por razones históricas y sociales que marcaron generaciones enteras desde la Edad Media hasta hoy

Si tienes algunos de estos

Una mujer consigue una pensión por incapacidad permanente de 2.230 euros pese a ser denegada por la Seguridad Social

La sentencia asegura que en su estado evolutivo actual, que afecta a su estado físico, psíquico y neurológico en intensidad, no es compatible con ningún desempeño laboral

Una mujer consigue una pensión

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Por qué las mujeres viven

¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Un estudio de 1.176 especies apunta a una respuesta

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cierre del gobierno de Estados Unidos: qué pasará con los turnos para sacar la VISA en la Embajada

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con precios bajos y una cartelera de lujo

Los primeros gestos del Gobierno al PRO tras la reunión privada entre Javier Milei y Mauricio Macri

INFOBAE AMÉRICA

Fran Drescher celebró sus 68

Fran Drescher celebró sus 68 años con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una emotiva reunión con el elenco de “La Niñera”

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con precios bajos y una cartelera de lujo

Stephen King lidera la lista de autores censurados en bibliotecas escolares de EEUU en 2024-2025

Él es 32 Chunk, el oso que se coronó como el ganador de la Fat Bear Week 2025

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

DEPORTES

La original definición de Jorge

La original definición de Jorge Valdano sobre Julián Álvarez tras su gran noche de Champions League

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

Brasil confirmó la lista de convocados para la próxima fecha FIFA sin Neymar: el motivo de su ausencia

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo al Mundial 2026: un defensor de la selección argentina se lesionó el tobillo y estará dos meses inactivo

La tajante respuesta de Garnacho cuando le consultaron sobre su conflictiva salida del Manchester United