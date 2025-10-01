Los activistas denuncian que militares han abordado las embarcaciones: España se activa para garantizar la protección diplomática

La tensión ha escalado a bordo de las más de 45 embarcaciones que, acompañadas por alrededor de 500 activistas internacionales, avanzan a través de la denominada zona de alto riesgo en aguas próximas a la costa de Palestina. Según los organizadores, desde la madrugada han enfrentado hostigamientos por parte del Ejército israelí, incluyendo maniobras catalogadas como peligrosas ejecutadas por buques militares en contra de las principales naves de la flotilla. Los mismos denunciaron daños sufridos en algunos sistemas de comunicación de los barcos y destacaron el aumento en la actividad de drones junto con la proximidad de naves no identificadas que navegan sin luces, incrementando la alerta entre los tripulantes.
Este convoy marítimo, que transporta medicinas, alimentos y material escolar, constituye la misión humanitaria de mayor envergadura en la región hasta la fecha, atravesando unos 240 kilómetros (150 millas) hasta aproximarse a la franja costera en conflicto.
En respuesta, Israel confirmó que procederá a interceptar la flotilla en las próximas horas. Las autoridades informaron que, tras la detención, los activistas serían trasladados al puerto de Asdod para ser sometidos a interrogatorios y posteriores deportaciones, procedimiento habitual en operaciones anteriores. Sin embargo, medios israelíes han señalado que, considerando el gran número de barcos involucrados —la expedición más numerosa organizada hasta ahora—, existe la posibilidad de que algunas embarcaciones sean hundidas en alta mar.
El aumento de las tensiones y las medidas de vigilancia han sido documentados por los organizadores de la misión, quienes recalcan el carácter civil y humanitario de la acción y advierten sobre los riesgos de una posible escalada armada en las próximas horas.
El Ministerio de Exteriores ha confirmado que la embajada española en Tel Aviv ha contactado tanto con el ministerio de exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse “específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular”.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando de que Israel ha detenido a la embarcación Sirius de manera ilegal. “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo”.
Colau ha pedido a la población que haga “el máximo ruido posible” y que “presionen” a los gobiernos “para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza”.
Como apunta el medio turco Conflict TR, uno de los activistas que va abordo de una de las embarcaciones ha confirmado que, pese a la ofensiva israelí, continúan hacia la franja. “La Flotilla Sumud continúa su avance hacia Gaza. Nuestro objetivo es Gaza”, ha señalado el medio vía X.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha creado una unidad de seguimiento permanente, como ha asegurado la cartera a este medio, que también ha confirmado que se han activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.
El ministro Albares está en contacto con Ministros de Exteriores de países con nacionales en flotilla, especialmente Irlanda y Turquía.
Las Fuerzas Armadas israelíes han interceptado también la embarcación Adara, la tercera más grande, como ha detallado El País, quien tiene integrantes en uno de los barcos. En esta flotilla van una veintena de personas, y como apunta el medio, entre ellas la diputada argentina Celeste Fierro y Pilar Castillejo, de la CUP.
La flotilla ha comunicado a través de X, antes Twitter, que sus barcos están “siendo interceptados ilegalmente”.
“Las cámaras están desconectadas y los barcos han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo”, han escrito.
La Global Sumud Flotilla continúa su avance por aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, pero no lo tiene fácil. Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles algunas de las embarcacaciones que viajan con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza.
Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles a la denominada Global Sumud Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza, poco después de advertir la presencia de decenas de barcos sin identificar a escasas millas náuticas de su posición.
El despliegue del ‘Furor’, buque de la Armada Española, añade un elemento de vigilancia estratégica en el seguimiento de la flotilla humanitaria que se acerca a la costa de Gaza. Según la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, la nave española mantiene “perfectamente monitorizada” toda la operación desde su posición en aguas internacionales, justo en el límite de la zona de exclusión definida por Israel.
Robles ha insistido la relevancia de trasladar ayuda humanitaria a Gaza, pero insistió en que las ONG implicadas deben proceder con extrema prudencia dada la complejidad de la situación en alta mar. “Existe un riesgo tanto para las personas que forman parte de la flotilla como para la tripulación del ‘Furor’”, manifestó la ministra en su comparecencia ante medios de comunicación.
La Flotilla se acerca a la zona de máximo peligro. Saltan las alarmas al aproximarse a la ‘zona de exclusión’ de Israel. El Gobierno, al igual que Italia, ha confirmado que el buque ‘Furor’ que acompaña a las embarcaciones para su protección no continuará más allá de esta zona. También ha pedido a las organizaciones que “no crucen este límite”.