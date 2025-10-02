El cisne negro asesino, conocido como ‘Mr. Terminator’ es expulsado de una ciudad después de intentar ahogar a los blancos: “El pecho aún me duele”

Un cisne negro entre todos los blancos, Stratford upon Avon. (@davewarehouse/ X)

Tanto en el mundo animal como en la vida, no te fies de una cara guapa. El aspecto puede engañar. El cisne es el animal que representa la elegancia más natural y exquisita, la representación de la belleza en la tierra. Pero si te descuidas, si ve la más mínima amenaza, mucho cuidado. Es capaz de cualquier cosa con tal de proteger su nido y sus crías. Puede incluso llegar a matar. Este es el caso del cisne negro que recorre - o mejor dicho, recorría- el río Avon, en Reino Unido.

Ahora, la tranquilidad ha regresado a las aguas tras la partida del apodado Mr. Terminator, cuya presencia en Stratford-upon-Avon, un municipio al sureste de Birmingham, había generado tanto fascinación como inquietud entre residentes y visitantes. La historia de Reggie, como fue bautizada la ave, comenzó hace nueve meses, cuando su llegada a la ciudad británica —célebre por ser el lugar natal de William Shakespeare— despertó un inusitado interés, según informó The Independent.

La aparición de este cisne negro en las aguas de Stratford-upon-Avon resultó un acontecimiento poco común, ya que esta especie, originaria de Australia, rara vez se observa en Europa. Su plumaje oscuro y porte majestuoso la convirtieron rápidamente en una atracción local. “Era muy emocionante tener un cisne negro. Es tan regio en muchos aspectos”, relató Cyril Bennis, voluntario y guardián de las aves de la ciudad desde hace 45 años, en declaraciones recogidas por el medio británico.

De la devoción a la expulsión: “Todos se enamoraron”

El entusiasmo inicial pronto se transformó en devoción colectiva. “Todos se enamoraron. No hay duda, se volvió más popular que el propio William Shakespeare”, afirmó Bennis al ser citado por la prensa británica. La fama de Reggie atrajo a turistas que, además de recorrer los lugares vinculados al dramaturgo, acudían expresamente para observar a la singular ave.

No obstante, la convivencia con las especies autóctonas no tardó en mostrar signos de tensión. El propio Bennis advirtió que la presencia del cisne negro generaba cierta preocupación. “No queríamos que se integrara y causara problemas con el resto de aves”, explicó al medio británico. Durante los primeros meses, la situación se mantuvo estable, pero con el tiempo el comportamiento de Reggie cambió de manera drástica.

“No queríamos que se integrara y causara problemas con el resto de aves”

La transformación fue notoria cuando comenzó a mostrar actitudes agresivas hacia otras aves. “El lado oscuro de Mr. Terminator apareció cuando empezó a atacar a una pareja de cisnes con un polluelo. Ahuyentó al macho y al pequeño, e intentó quedarse con el territorio junto a la hembra”, detalló Bennis en diálogo con The Independent. El conflicto escaló hasta el punto en que Reggie intentó ahogar a las lebădas mudas, lo que llevó a las autoridades locales a tomar una decisión difícil.

La evacuación del cisne negro no estuvo exenta de dilemas. “Estaba condenado tanto si lo dejaba como si lo retiraba”, confesó Bennis al medio británico, aludiendo a la complejidad de la situación. La captura de Reggie resultó un desafío físico considerable. “El pecho aún me duele”, reconoció el guardián, quien relató las dificultades para calmar al ave y trasladarla de forma segura.

“Estaba condenado tanto si lo dejaba como si lo retiraba”

Finalmente, Reggie fue llevada al Dawlish Waterfowl Centre en Devon, un espacio donde podrá vivir sin entrar en conflicto con otras especies. Tras la reubicación, la calma volvió a las aguas de Stratford-upon-Avon. “Hoy el río está tranquilo y las aves se relajan. Es como en una obra de Shakespeare, las cosas se han apaciguado”, concluyó Bennis en sus declaraciones a The Independent. En tono humorístico, añadió: “Estoy seguro de que Su Majestad el Rey estará muy complacido de que nos hayamos librado de este cisne negro rebelde”.

El agua se desbordó en Kherson tras la destrucción de una represa

Los cisnes negros destacan por su tamaño y su llamativo plumaje oscuro, características que las hacen inconfundibles en cualquier entorno. Su rareza en Europa y su comportamiento imponente explican el impacto que tuvo la presencia de Reggie en una ciudad acostumbrada a la historia, pero no a visitantes tan singulares.