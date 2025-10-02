De la pobreza al estrellato: el extraordinario ascenso de Adarsh ​​Kumar, el estudiante que desarrolló el proyecto que puede cambiar miles de vidas

El extraordinario de Adarsh Kumar y su proyecto que puede cambiar miles de vidas. (Imagen: X/@IamManishDubey)

El ascenso de Adarsh Kumar, desde una aldea sin bancos escolares ni acceso estable a electricidad hasta el escenario internacional de Londres, ha conmovido al mundo. A sus 18 años, este joven originario de Champaran, Bihar (India), fue distinguido entre casi 11.000 postulantes de 148 países como ganador del Premio Global para Estudiantes Chegg.org 2025, llevándose un premio de 100.000 dólares (85.330 euros).

“Ganar este premio es increíble”, expresó al recibir el reconocimiento. “El mundo celebra a quienes se atreven a soñar, así que, por favor, sueñen en grande”, añadió, en declaraciones recogidas por varios medios.

La infancia de Kumar: sin privilegios, pero con determinación

Criado por una madre soltera que limpiaba casas para pagar sus estudios, Kamur recuerda una infancia marcada por la precariedad. “Nací en Champaran, una región conocida por el satyagraha de Gandhi ji, pero donde las oportunidades siguen siendo escasas”, afirmó al medio India Today.

Sus primeros años de estudios transcurrieron en una escuela pública “sin bancos, sin baños y con profesores ausentes”, una realidad que, según él, “me reveló cómo los sistemas pueden fallarles a los niños”.

Kamur se crió con su madre, soltera, que limpiaba casa para poder pagarle sus estudios. (Imagen: X/@UdantappuJoker)

El viaje con 1.000 rupias (casi 10 euros)

A los 14 años, tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: abandonó su hogar con 1.000 rupias y un laptop usado, decidido a encontrar oportunidades educativas en Kota, a 1.073 kilómetros de distancia.

“El momento más difícil fue cuando me di cuenta de que ni siquiera podía entrar en una academia de coaching. Mis familiares me dijeron que fracasaría y que nunca podría devolver el dinero. Sentía que la sociedad ya había decidido mi futuro”, relató.

Pero en vez de rendirse, eligió rebelarse contra el destino impuesto: “Si el camino se cerraba, tenía que crear uno nuevo. Lo que me mantuvo en marcha no fue la esperanza ciega, sino la negativa a dejar que las limitadas expectativas de los demás se convirtieran en el techo de mi vida”.

Adarsh ​​Kumar viajó más de 1.000 kilómetros para encontrar una oportunidad educativa. (Imagen: X/Google Maps)

El fracaso como maestro: Skillzo, de la escasez al ecosistema de oportunidades

Antes del éxito, fracasó tres veces intentando crear startups. Y lejos de avergonzarse, lo convirtió en bandera. “El fracaso fue mi primer mentor. Empecé a verlo como retroalimentación, no como derrota. La pasión no basta; las ideas necesitar ejecución, persistencia y escucha”, reflexionó.

Ese aprendizaje lo llevó a su proyecto más ambicioso. En 2023, lanzó Skillzo, una plataforma que ofrece mentoría, formación y exposición a estudiantes desfavorecidos. Hoy ya ha impactado a más de 20.000 jóvenes en toda India.

“La brecha no se limitaba a las habilidades, sino a la creencia. A los estudiantes se les enseña a memorizar, no a imaginar. Skillzo se creó para cambiar eso, combinando el aprendizaje con la oportunidad”, explicó.

Una escuela, 2.000 vacunas contra la covid-19 y una plantación masiva

Pero su impacto no solo se limita al entorno digital. Con la iniciativa Mission Badlao, encuestó 1.300 hogares, consiguió la apertura de una escuela pública, organizó más de 2.000 vacunaciones contra el coronavirus, distribuyó productos de higiene femenina y lideró la plantación de 3.000 árboles.

Con IgniteBharat, capacitó a 3.000 jóvenes rurales en emprendimiento, y sus alianzas con IIT Guwahati e IIT Madras conectaron a 7.000 estudiantes rurales con mentores internacionales.

Su talento lo llevó a obtener la beca completa del Bachillerato Internacional en el Jayshree Periwal International School de Jaipur, y fue el primer estudiante en recibir una beca de 30 lakhs de rupias en esa institución (28.838,41 euros).

Actualmente, es director de marketing del Bihar Chhatra Sansad, donde involucró a 1.500 jóvenes en la gobernanza y ayudó a recaudar 36.000 dólares para iniciativas estudiantiles. En 2024, se convirtió en el asesor juvenil de Google más joven del mundo.

¿Y qué será lo próximo?

Lejos de descansar en los laureles, Kamur anuncia sus próximos proyectos, como SkillzoX, una plataforma de mentoría basada en IA y optimizada para zonas rurales, Ignite Fellowship, un acelerador global para jóvenes innovadores y una serie documental para mostrar historias como la suya.