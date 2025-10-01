Un médico de urgencias es condenado por agresión sexual: le ofrecía a sus pacientes masajes para el “estrés” para después aprovecharse de ellas

Foto de archivo de la entrada de urgencias de un hospital en Francia. (@JosephSeguraSLV en X)

El Tribunal Penal de Senlis (Francia) ha condenado esta semana a un médico de urgencias por agredir sexualmente a dos de sus pacientes. El doctor, identificado como Alain M., deberá hacer frente a una pena de 20 meses de prisión (10 de los cuales han sido suspendidos) y la prohibición de volver a ejercer la medicina.

Los hechos denunciados se remontan al verano de 2023 y al mes de julio de 2024, con agresiones a dos mujeres diferentes. Ambas describieron gestos inapropiados en las consultas, bajo la apariencia de masajes que buscaban, según el facultativo, ayudarles a “lidiar con el estrés”.

La primera víctima, identificada con el nombre falso de Marie por los medios falos, declaró durante cerca de dos horas el pasado lunes ante los tribunales. Según su relato, Marie acudió a urgencias en julio de 2023 al Hospital de Creil. Tras 24 horas de espera, Alain M, de 54 años, le hizo pasar a su consulta. Dentro, el doctor le ofreció un masaje, que aceptó hasta que empezó a sentirse incómoda. "Sentí que algo andaba mal con su forma de hacer las cosas, así que me tapé el pecho con los brazos para evitar que me tocara“, expresó Marie, en declaraciones recogidas por Le Parisien. El médico terminó metiendo la mano por sus pantalones para tocarle las nalgas y continuó halagándola por su piel, pero la paciente, de 50 años, salió corriendo de la consulta.

Por su parte, Rachel (nombre falso con el que se identificó a la víctima) acudió al hospital en julio de 2024 después de sufrir una caída que le desgarró el arco del pie. Tras suturarle la herida, el doctor Alain M. le sugirió un nuevo examen, con un masaje similar al que sufrió Marie. Al salir, el médico la dirigió hacia un baño. “Esperaba ver gente, pero solo había una cama doble y sus pertenencias”, declaró víctima a los investigadores. “Pensé: ‘Ya está, me van a violar‘. Temblaba, preguntándome si era real”, añadió.

“Confié en él porque era médico”

Las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que ambas mujeres sufrían estrés postraumático severo tras su experiencia con Alain M. “Confié en él porque era médico, pero luego me quedé atónita”, dijo una de ellas, aún profundamente afectada por el trauma.

El sanitario, sin embargo, negó durante el juicio cualquier intención sexual en sus actos, defendiendo que él solo había seguido el consejo del servicio hospitalario para el que trabajaba, según el cual “ante el estrés la mejor solución es un masaje”. La culpa, para el condenado, es del psiquiatra que atendió a ambas denunciantes, que les habría inducido a pensar que eran víctimas de una agresión sexual. Sin embargo, las evaluaciones psicológicas de las mujeres no encontraron indicios de mitomanía ni invención en su relato. El fiscal, por su parte, tuvo claro que el médico “impuso gestos característicos de una agresión sexual y no ve el problema”.

Pese a la versión dada por el sanitario, el tribunal ha condenado a Alain M. por sus agresiones a ambas mujeres y tendrá 10 días para apelar la sentencia.