España

Continúa el colapso de las Urgencias madrileñas tras el verano: “Llegará el frío y volveremos a saturados”

Los sanitarios del Hospital Universitario La Paz denuncian la saturación de sus servicios de Urgencias

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Pacientes en los pasillos esperan
Pacientes en los pasillos esperan a ser atendidos en las Urgencias del Hospital Universitario La Paz. (@Urgenciaslapaz/X).

Aunque el verano haya llegado a su fin para muchos, los hospitales siguen sufriendo sus consecuencias: a la espera de que todos los profesionales se reincorporen a sus puestos, centros como el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, deja escenas diarias de saturación a causa de la falta de plantilla estructural y el cierre de camas durante la época estival.

Los trabajadores de su servicio de Urgencias han dejado constancia de ello ante los juzgados de guardia en más de una ocasión en el último mes. El pasado 22 de septiembre el centro vivió una “tarde de espanto”, según denuncian los sanitarios en redes sociales. “Salas a rebosar, pacientes en los pasillos, 63 de ellos pendientes de subir a planta”, asegura @Urgenciaslapaz en la plataforma Twitter (ahora X). El parte del día lo evidencia: hasta 50 pacientes se hacinaban en salas preparadas para un máximo de 32 camas, atendidos por 5 enfermeras, 4 TCAE y dos médicos.

“Esto es un infierno”, asevera Guillén del Barrio, trabajador del centro y portavoz del sindicato Trabajadores en Red (TERE) La Paz, por teléfono a Infobae España. “Casi todos los días, tenemos pacientes en el pasillo, porque no caben. Sigue habiendo camas cerradas, porque se supone que son las vacaciones del verano estos tres meses enteros”, explica. El Hospital La Paz es el que más camas cierra durante el verano, tanto en número como en proporción: el sindicato SATSE informaba de que el centro cerraría 397 camas en el mes de agosto, un tercio de las disponibles; actualmente, mantiene unas 200 todavía clausuradas. “Esto era perfectamente evitable, pasa todos los veranos y aquí seguimos”, denuncia Del Barrio.

10 pacientes por enfermera

Las contrataciones previstas para estos meses no han servido para aliviar la presión. “De todas las personas que cogemos vacaciones, solo se sustituye al 21%”, asegura Del Barrio. “Es un parche mucho más pequeño que el tamaño del agujero. No es ningún alivio, todo lo contrario: el verano es otro momento espantoso”, añade. Para tapar la falta de personal, denuncia el portavoz del sindicato TERE, el hospital elude dejar por escrito cuántos pacientes tiene cada profesional bajo su cargo. “Cuando llegamos a trabajar, te asignan una sala y un número de pacientes. Todos los que llegan después no tienen ni una enfermera ni un TCAE asignado, porque no quieren poner por escrito cuántos pacientes llegamos a tener. Si ocurre una desgracia, esa gente queda en el limbo, porque no nos dicen quién se tiene que encargar de ellos, quién tiene la responsabilidad legal”, explica.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

El Congreso de los Diputados debate actualmente la aprobación de una Ley de Ratios de enfermeras, que acumula ya 100 prórrogas parlamentarias. De aprobarse, la norma limitaría a 6 los pacientes que debe atender una sola enfermera, ampliable a 8 en situaciones excepcionales. En las Urgencias de La Paz, las enfermeras llegan a hacerse cargo de 10 al mismo tiempo.

Un problema estructural

Imagen de archivo: Señalización de
Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El problema no es exclusivo del verano, insiste Del Barrio. “En octubre remontará la situación del hospital, porque habrá más camas abiertas, pero es la nueva normalidad. Luego llega el frío y volvemos a saturarnos”, lamenta el sanitario. “Estamos saturados diez meses al año, porque en noviembre, como muy tarde, los pacientes se enferman por el frío”, sentencia.

La cuestión de fondo para el sanitario está en el abandono de la atención primaria, “que atendía una barbaridad de casos leves”. Ahora, esos pacientes acuden directamente a las urgencias ante la incapacidad de ver a su médico de cabecera o, incluso “vienen más graves que antes, porque han intentado aguantar”, valora. Desde el servicio de Urgencias del hospital, calculan que cada mes el número de pacientes aumenta entre un 1 y un 2% debido a este problema.

En Madrid, el 70,8% de los pacientes esperan más de un día para ver a su médico de cabecera, con una media de 8,71 días, según el Barómetro Sanitario de 2024. Es, además, la comunidad autónoma que menor presupuesto per cápita destina a su atención primaria (1.482,25 euros por habitante).

Temas Relacionados

UrgenciasHospitalesHospitales EspañaHospital Universitario La PazMadridComunidad de MadridSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ari Behn, el escritor que desafió a la realeza noruega: su matrimonio “abierto” con Marta Luisa, una portada desnudo y un trágico final

El legado artístico y las controversias personales del escritor abrieron un debate nacional sobre la presión mediática y el estigma social, mientras su familia enfrenta el duelo lejos de los focos.

Ari Behn, el escritor que

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

La asociación de tropa y marinería ATME amenaza con acudir a los tribunales si Defensa no cambia esta norma. Ya han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. La Asesoría Jurídica del Ejército ya señaló que vulneraba los derechos de los militares

Los militares se quejan a

La ‘casa genital’, el edificio con penes y vulvas en su fachada que es uno de los grandes enigmas de Madrid: su autor es un misterio

Se sabe muy poco de la historia de esta casa misteriosa, y aún menos de su autor

La ‘casa genital’, el edificio

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuantos poblados gitanos hay en España

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reconoce que tiene pocos datos actualizados para poder erradicar estos poblados e infraviviendas. Busca información detallada a nivel incluso de barrio

El Gobierno busca una consultora

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 M menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

El Instituto de Economía de Barcelona, a petición del Ayuntamiento, ha elaborado un estudio sobre el impacto de los pisos turísticos sobre la economía, la ocupación y la vivienda

El cierre de 10.000 pisos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los militares se quejan a

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuantos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

La jefa en Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, le llamó varias veces la atención por no “tener fichajes grabados”: “¿Algún problema?"

La Justicia rechaza que Caixabank indemnice a un comprador que adelantó 160.000 euros por una vivienda que nunca se construyó

ECONOMÍA

El cierre de 10.000 pisos

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 M menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

España afrontará una de las mayores brechas demográficas de Europa: solo 74 jóvenes reemplazarán a cada 100 jubilados en España en la próxima década

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Inversores inmobiliarios defienden cobrar alquileres por debajo del precio de mercado: “Los inquilinos lo valoran, querrán cuidar el lugar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”