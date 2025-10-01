España

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Prácticas como el acoso psicológico y el aislamiento en el entorno profesional afectan a numerosos empleados en nuestro país, quienes pueden recurrir a la ley para protegerse

Por Irene G. Domínguez

Un trabajador se plantear dejar su empleo (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

Las presiones en el trabajo y el acoso laboral, lo que se entiende en la actualidad como mobbing, es la realidad para muchos trabajadores en España, que están expuestos a situaciones de angustia y aislamiento en el entorno profesional. En este contexto, el abogado Sebastián Ramírez, conocido como @leyesconsebas en redes sociales, ha puesto el foco en esta problemática a través de un vídeo de TikTok, donde explica cómo reconocer estos casos y subraya que la ley ampara a quienes los padecen.

Ejemplos claros de presión laboral

Entre los patrones más frecuentes del mobbing, Sebastián Ramírez identifica varios comportamientos que pueden indicar que una empresa está intentando forzar la salida de un trabajador. “No asignarte tareas o darte tareas sin sentido que no tienen nada que ver con lo que hacías antes” es, según el abogado, una de las señales más habituales. Así, el profesional advierte de que la marginación laboral puede disfrazarse mediante la falta de carga o su exceso injustificado.

Otro de los indicadores que expone el letrado es el de “una carga de trabajo exagerada y una presión injustificada”, situaciones que pueden llevar al trabajador a un estado de extenuación y ansiedad por la exigencia excesiva.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Fomentar el aislamiento con críticas personales y trato hostil

Ramírez pone énfasis en los elementos de aislamiento social dentro de la empresa. Explica que es habitual “que critiquen constantemente la vida privada del trabajador” o que se le trate “como si no existiera”. Además, añade: “Hacerle el vacío por completo” o hablar mal a sus espaldas y “hacer que los otros compañeros no le hablen” son manifestaciones claras de esta presión.

Según el abogado, este cerco social tiene como objetivo el despido silencioso, es decir, que el empleado tome la decisión de marcharse, ahorrando así a la empresa los costes habituales de un despido. Todos estos episodios se engloban en lo que la ley define como acoso laboral o mobbing: un “trato hostil y continuado en el trabajo que puede dejarte al límite”, subraya Ramírez en la descripción adjunta al vídeo.

¿Cómo puedes defenderte si estás sufriendo acoso laboral?

Ante estas situaciones, Sebastián Ramírez recomienda a quienes las sufran que actúen de manera proactiva. “No lo permitas. Graba todo y defiéndete”, insiste, animando además a los empleados a no tener miedo de recopilar pruebas. El objetivo es poder acreditar el acoso, lo cual puede ser fundamental en un posible proceso judicial.

El letrado recuerda que la legislación española contempla la posibilidad de que quienes padecen acoso laboral puedan extinguir voluntariamente su contrato “con indemnización y paro”. “Si te pasa, no tienes por qué aguantar: la ley te permite marcharte con indemnización y cobrar el paro”, insiste el abogado.

Así, el consejo final de Sebastián Ramírez es tajante: quienes identifiquen alguno de estos síntomas no deben resignarse, sino actuar y tener claros sus derechos, sintiéndose protegidos por la ley española. La mejor defensa frente al mobbing pasa, primero, por identificarlo, y después por actuar con decisión, recopilando las pruebas necesarias para que esta injusticia no salga impune.

