Estos son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 29 de septiembre al 2 de octubre: cine, series, periodismo y música latina

Pablo Motos recibirá en plató a tres grandes nombres del panorama nacional y a una estrella de talla internacional que pondrá el broche musical a la semana

Alba García

Por Alba García

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Antena 3)

El plató de El Hormiguero vuelve a llenarse de caras conocidas esta semana. Su presentador, Pablo Motos, lo tiene todo listo para recibir a quiénes serán los invitados que pasarán por su famosa mesa entre el lunes 29 de septiembre y el jueves 2 de octubre.

Una vez más, su objetivo es el de entretener, pero también lograr que el programa siga siendo líder de audiencias y pueda mantener el pulso frente a La Revuelta de David Broncano en TVE. Para ello, nada mejor que un plantel de famosos variado provenientes del cine, la televisión, la literatura y la música de la mano de Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan.

Lunes 29 - Carmen Maura

La semana arranca con una leyenda del cine español: Carmen Maura. La actriz visita el programa para presentar Vieja Loca, su nueva película, que llega a los cines el próximo 10 de octubre. El filme, cargado de suspense y terror, nos cuenta la historia de un joven que acepta cuidar a la madre senil de su exnovia. Lo que comienza como un gesto amable, pronto se convierte en una situación siniestra. Maura vuelve a demostrar que su talento no tiene límites, y seguro que alguna anécdota divertida no faltará en su charla con Motos.

Martes 30 - Luis Zahera

Luis Zahera (Europa Press)
Luis Zahera (Europa Press)

El martes será el turno de otro actor muy querido: Luis Zahera. El gallego viene a hablar de Animal, su nueva serie que se estrena el 3 de octubre en Netflix. En esta ocasión, Zahera se mete en la piel de un veterinario rural que, con la crisis del campo, se ve sin clientes y sin recursos. Un drama con tintes sociales y mucha fuerza interpretativa, marca de la casa Zahera. El actor, además, es siempre una garantía de buen humor y naturalidad en plató.

Miércoles 1 - Vicente Vallés

Vicente Vallés.
Vicente Vallés.

El miércoles cambia el tono, pero no el interés. Llega Vicente Vallés, periodista y presentador de Antena 3 Noticias 2, que vuelve a El Hormiguero en su faceta de escritor. Presentará La caza del ejecutor, su nueva novela de espionaje que se publica ese mismo día. Tras el éxito de Operación Kazán, Vallés propone una historia que arranca con el asesinato de un alto cargo del espionaje ruso y que podría tener consecuencias geopolíticas catastróficas para Europa. Intriga internacional servida con el rigor y la calma que caracterizan al periodista.

Jueves 2 - Gloria Estefan

Gloria Estefan. (REUTERS/Ronda Churchill)
Gloria Estefan. (REUTERS/Ronda Churchill)

Y para cerrar la semana, nada menos que Gloria Estefan. La cantante cubana, ícono de la música latina, visita el programa con motivo de su participación en las celebraciones del Día de la Hispanidad organizadas por la Comunidad de Madrid.

La artista ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón, y su paso por El Hormiguero promete ser un anticipo vibrante de lo que será ese gran evento musical.

