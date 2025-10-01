Las viviendas de Chenoa: de su moderno piso en Majadahonda a su acogedor chalet en Segovia

Chenoa desconectando de la gran ciudad, en una excursión a Sigüenza, Guadalajara (Instagram/ @chenoa)

Laura Corradini, más conocida como Chenoa, ha sabido construir una carrera sólida en la música y la televisión, y ahora se afianza como presentadora de Operación Triunfo, pero también ha gestionado con acierto su faceta más personal: la búsqueda de espacios donde sentirse en calma. Entre rodajes, grabaciones y compromisos públicos, la artista ha encontrado en sus viviendas auténticos refugios, tanto en el entorno urbano como en plena naturaleza.

Desde hace años, la cantante vive en Majadahonda, en la zona noroeste de Madrid. Allí ha establecido su hogar definitivo en un piso que refleja de manera clara su estilo de vida. El espacio es amplio y muy luminoso, con un diseño moderno y funcional en el que se combinan toques industriales con detalles cálidos.

El salón, que a menudo muestra en redes sociales, es uno de los ambientes más representativos de la vivienda. Predominan las paredes blancas, mientras que el ladrillo visto y la madera en el mobiliario aportan un aire acogedor y contemporáneo. Nada recargado, pero lleno de personalidad. Una alacena blanca con libros y recuerdos preside la estancia, y en una de las paredes cuelgan cuadros de artistas que admira, como Gabriel Victorio Bernabéu.

Casa de Chenoa (INSTAGRAM).

Uno de los rincones más especiales es la terraza, un espacio privado al aire libre donde la intérprete de Cuando tú vas se evade del ruido exterior. Con acceso directo desde el salón, esta zona se ha convertido en su lugar preferido para relajarse tras sus jornadas de grabación.

La vivienda, además, cuenta con una cocina equipada con amplio espacio de almacenaje y electrodomésticos de última generación. Fiel a su estilo minimalista, en este espacio también predomina el blanco, lo que aporta amplitud y luminosidad.

A nivel inmobiliario, se trata de un enclave exclusivo. Según los datos de agosto de 2025, el precio medio de la vivienda en esta Majadahonda se sitúa en 4.125 euros por metro cuadrado en compra y 15,2 euros por metro cuadrado en alquiler. Un reflejo de lo codiciado que resulta el municipio para quienes buscan vivir cerca de la capital, pero en un entorno más calmado.

Chenoa en su casa (INSTAGRAM).

Su nuevo refugio en Segovia

A finales de 2024, y tras su separación del médico Miguel Sánchez Encinas, Chenoa decidió dar un paso más y adquirir una casa en Sotosalbos, un pequeño pueblo de Segovia rodeado de montañas y silencio. Allí encontró el escenario perfecto para comenzar de cero.

La propiedad, de unos 100 metros cuadrados repartidos en dos plantas y con un patio trasero de 45 metros, es una típica construcción castellana con paredes encaladas y una puerta de madera. Aunque inicialmente era una vivienda antigua, la artista optó por derribarla y levantar un proyecto nuevo adaptado a sus necesidades, siempre respetando la esencia rústica del entorno.

Este rincón rural le ofrece lo que no tiene en Madrid: desconexión total. Para una artista acostumbrada a la exposición pública, la privacidad y el contacto con la naturaleza se han convertido en auténticos tesoros. Allí puede recibir a amigos, pasar tiempo con su familia o simplemente inspirarse para nuevos proyectos musicales.

Chenoa, en la presentación de 'Dog House'. (RTVE)

Estrategia patrimonial e inversiones

Según Vanitatis, la compra de viviendas no es un hecho aislado en su vida. Además de su piso en Majadahonda y su nueva casa en Segovia, Chenoa ha invertido en varios inmuebles a través de su empresa. Posee un piso con dos plazas de garaje en Madrid y alquila otras propiedades en la capital y en Barcelona.

La cantante también es socia única de La Canastita Azul SL, una sociedad creada en 2002 y de la que forma parte desde 2012, con sede en Calvià (Mallorca). La empresa, dedicada a la gestión inmobiliaria, cuenta con un capital social de 480.000 euros y un patrimonio neto superior a 1,1 millones, lo que evidencia su faceta como mujer de negocios.