¿El seguro del coche cubre daños por lluvia extrema o inundaciones? Esto es lo que dice el Consorcio de Compensación de Seguros

Tres excepciones que hay que tener en cuenta para poder ser indemnizado por el seguro

Por Carolina Viciano

Un coche queda parcialmente sumergido
Un coche queda parcialmente sumergido tras las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa en Hualien, Taiwán, 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

Esta semana, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado su séptimo informe desde que en 1995 empezase a evaluar la deriva europea en relación a los acontecimientos climáticos extremos. En el documento, la agencia ha evidenciado que las inundaciones como consecuencia de lluvias torrenciales son el fenómeno adverso más recurrente en Europa. Ejemplo de ello son las sucedidas en la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 y las que han marcado la actualidad de los últimos días en las Illes Balears.

En este tipo de fenómenos, los perjuicios económicos son cuantiosos y empañan la reconstrucción de los daños con numerosos trámites burocráticos e incógnitas difíciles de resolver. No obstante, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) responde a preguntas que pueden aparecer en los momentos posteriores a la catástrofe: ¿El seguro del coche cubre daños por lluvia extrema o inundaciones?

Las aseguradoras catalogan a las lluvias torrenciales e inundaciones de acontecimientos extremos. Por este motivo, los seguros no cubren los desperfectos. Tampoco cubren a los vehículos que estén asegurados a todo riesgo, ya sean afectados por tormentas, inundaciones u otras fenómenos de gran intensidad cuando el agua cae directamente sobre los coches. Sin embargo, aquello que sí cubre el Consorcio son los daños producidos por deshielo o lagos que tengan salida natural; ríos, rías o cursos naturales que se hayan desbordado de sus cauces naturales; y embestidas del mar en las costas.

Una vez definidos los conceptos, el CCS arroja un poco de luz a los farragosos trámites administrativos. En primer lugar, puede solicitarse cualquier indemnización tanto vía online como telefónicamente, y la compensación solo se transferirá a los beneficiarios y a través de una transferencia bancaria. No obstante, hasta llegar a este paso queda un trecho. Tras el destrozo, un perito deberá evaluar los desperfectos y determinar los gastos de reparación. En caso de no poder ser reparado, el perito declarará el vehículo en siniestro total y deberá proponer un cantidad para indemnizar al dueño del coche.

Pero ¿qué significa Siniestro Total? No, el Consorcio de Compensación de Seguros no se refiere al grupo de música ochentero aunque Diga qué le debo. A lo que hace referencia es a la situación en que los daños de reparación de un vehículo superan con creces el valor del mercado que posee el automóvil.

Sea como fuere, cuando el desperfecto ha sido efectuado por algunas de las situaciones nombradas en párrafos anteriores, aún queda cumplir tres requisitos imprescindibles: poseer una póliza contratada (está obligado por ley), tener un seguro con una antigüedad de al menos siete días y haber pagado el seguro.

Fuera del seguro: agua de presas, alcantarillas y canales en mal estado

El Consorcio de Compensación de Seguros establece algunas excepciones a las que se acoge para no indemnizar por inundaciones. Estos casos incluyen las alcantarillas en mal estado, cuando el agua procede de presas o alcantarillas, así como cuando cae directamente sobre el vehículo. En ninguna de estas situaciones, el CCS compensa al propietario por los daños sufridos.

No obstante, antes de saber si se indemnizará o no el vehículo con desperfectos y con ánimo de agilizar la tramitación, conviene conservar los restos de los bienes dañados para que el perito pueda evaluarlos correctamente. Si no fuese posible, es recomendable sacar cuantas más fotografías mejor antes de retirar los objetos. También puede ser de utilidad guardar las facturas si se necesita reparar algún desperfecto con urgencia.

Un incendio en Catarroja afecta a decenas de vehículos acumulados tras la DANA.

La información que convendrá aportar al perito para que determine si puede pagar o no los daños es la siguiente: los presupuestos y facturas de reparación de los daños; el original y la copia de la póliza y del recibo de pago de prima correspondiente al periodo en que se hubieran producido los daños; así como de algún recibo o documento bancario en el que conste, para su verificación, la cuenta bancaria a la que se hubiera solicitado que se abone la indemnización.

