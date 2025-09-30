España

Plum cake de calabaza: la receta perfecta para acompañar las tardes de otoño

Con textura húmeda y unos sabores de lo más originales gracias a los frutos secos y frutas confitadas, se convierte en un postre único

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Plum cake de calabaza -
Plum cake de calabaza - VisualesIA

Descubre cómo el suave dulzor de la calabaza transforma el clásico plum cake en un postre irresistible y perfecto para los días más frescos. El plum cake de calabaza ofrece una miga jugosa y un aroma especiado, logrando una combinación ideal entre tradición y novedad. La integración de la calabaza aporta humedad, sabor y un sutil color, convirtiéndolo en una opción especial tanto para desayunos como meriendas.

La receta tiene raíces británicas por el concepto de “plum cake”, aunque en España se popularizó la versión enriquecida con frutas variadas. Adaptar la receta tradicional para incluir calabaza permite lograr un bizcocho más tierno y con personalidad propia. Es habitual acompañarlo de frutos secos, frutas confitadas y especias, y marida muy bien con café, infusiones aromáticas o una copa de moscatel.

Receta de plum cake de calabaza

El plum cake de calabaza destaca por su miga densa y húmeda, resultado de la combinación de mantequilla, huevos y calabaza rallada. Se caracteriza por una textura suave y un toque especiado, especialmente cuando se acompaña de frutas confitadas o frutos secos, creando un equilibrio perfecto entre dulzor y sabor tostado.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Horneado: 50-60 minutos
  • Enfriado: 15 minutos
  • Tiempo total estimado: 1 hora y 35 minutos

Ingredientes

  • 150 g de mantequilla sin sal (temperatura ambiente)
  • 200 g de azúcar blanco
  • 3 huevos M
  • 1 cucharadita de vainilla en pasta
  • 200 g de harina de trigo
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de levadura química (tipo Royal)
  • 50 g de leche entera
  • 200 g de calabaza cruda rallada
  • 100 g de frutas confitadas o frutos secos al gusto
  • Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer plum cake de calabaza, paso a paso

Calabaza (AdobeStock)
Calabaza (AdobeStock)
  1. Precalienta el horno a 170 °C con calor arriba y abajo. Engrasa y forra un molde rectangular de unos 23 x 10 cm.
  2. Bate la mantequilla y el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
  3. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición.
  4. Agrega la vainilla y la mezcla, asegurando que quede bien integrada.
  5. Añade la calabaza rallada y remueve suavemente hasta conseguir una distribución uniforme.
  6. Tamiza la harina junto con la sal y la levadura química. Vierte sobre la mezcla anterior, alternando con la leche. Mezcla solo lo justo para evitar que el bizcocho quede duro.
  7. Incorpora las frutas confitadas o los frutos secos, mezclando suavemente.
  8. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie con una espátula.
  9. Hornea durante 50-60 minutos. Utiliza un palillo para comprobar el punto: debe salir limpio si el bizcocho está listo.
  10. Deja enfriar en el molde durante 15 minutos, desmolda y deja enfriar completamente sobre una rejilla.
  11. Espolvorea azúcar glas antes de servir, si lo deseas.

Consejos clave:

  • Utiliza huevos a temperatura ambiente para una textura más esponjosa
  • No mezcles en exceso al añadir la harina, así evitarás un bizcocho denso

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta está pensada para un molde estándar de 23 x 10 cm, rinde aproximadamente entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 310 kcal por porción
  • Grasas: 15 g
  • Proteínas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Azúcares: 23 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El plum cake de calabaza se conserva fresco hasta cuatro días a temperatura ambiente, bien envuelto en film o en recipiente hermético. Para una mayor duración, puede almacenarse en la nevera durante una semana o congelarse hasta tres meses.

Temas Relacionados

Plum cakeCalabazaBizcochosDulcesPostresOtoñoEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El líder popular saluda alguna de las medidas recogidas en la propuesta, entre ellas la liberación de rehenes y presos, el alto el fuego, la retirada progresiva de Israel, ayuda humanitaria y reconstrucción

Feijóo ve “realista” el plan

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo

El túnel submarino más largo

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy endurece el control tras la aprobación del decreto-ley que veta los negocios vinculados a asentamientos ilegales y refuerza el embargo de armas a Israel

Consumo investigará a las empresas

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Utilizaban dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial

La Policía Nacional desarticula una

Suero o lágrimas artificiales: una especialista explica las diferencias

El uso frecuente de dispositivos electrónicos y la permanencia en espacios climatizados favorecen la aparición de síntomas de ojo seco

Suero o lágrimas artificiales: una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo ve “realista” el plan

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

ECONOMÍA

Consumo investigará a las empresas

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”