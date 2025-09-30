LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 7

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

La más reciente jornada de la LALIGA EA SPORTS terminó, las victorias, derrotas y empates modificaron las posiciones no solo de los equipos, sino también de los anotadores.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han han hecho a gritar a innumerables seguidores. Por eso, aquí está la tabla actualizada de goleo general.

Lista de goleadores de la LaLiga

El primer puesto lo tiene Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 8 anotaciones en 7 partidos. Es decir, tiene un promedio de 1.14 anotaciones por partido.

Le sigue Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 6 goles en 7 enfrentamientos. Lo que da un promedio de 0.86 anotaciones por enfrentamiento.

En el tercer lugar está Ferran Torres, del Fútbol Club Barcelona, con 4 goles en y 7 enfrentamientos. Lo que significa un promedio de 0.57 goles por encuentro.

LaLiga tiene a varios de los mejores jugadores del mundo (REUTERS)

Continúa Iván Romero en el cuarto lugar, del Levante Unión Deportiva SAD, con 4 anotaciones en 7 partidos. Esto significa un promedio de 0.57 goles partido.

Finalmente está Vedat Muriqi, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 4 anotaciones en 6 partidos. Con un promedio de 0.67 anotaciones por encuentro.

El futbolista que más tantos realice a lo largo una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

Los goleadores históricos y máximos Pichichis de LaLiga

LaLiga no solo se ha caracterizado por el gran nivel de juego a lo largo de su historia, sino también por albergar a varios de los máximos jugadores de este bello deporte.

Entre las estrellas del fútbol internacional que han pisado las canchas españolas, destacan los delanteros, aquellos killers del área que no se cansaban de anotar gol tras gol.

Entre ellos están los máximos goleadores históricos de la liga, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

Quien haga más goles a lo largo de una temporada se hace ganador del Trofeo Pichichi, el cual tiene ese nombre en honor al histórico delantero del Athletic Club y de la Selección Española de nombre Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi.

En la historia de este trofeo al máximo goleador de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres figuras del balompie mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, llegó al Real Madrid a hacer historia

Fundada en 1929, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel internacional. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del planeta.

Ya que a lo largo de su historia varios de las más importantes leyendas y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus campos.

Con sede central en la capital española, LaLiga está presente en 41 naciones, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegarona a más de 2.800 millones de personas en todo el orbe.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del orbe, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Con la medalla de bronce se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.