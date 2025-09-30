España

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

La legislación y los convenios colectivos establecen normas específicas sobre la cantidad que puede recibir cada persona durante el periodo de incapacidad temporal

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El abogado Ignacio de la
El abogado Ignacio de la Calzada (@laboral_tips) apunta a dos realidades muy distintas en función de la causa de la baja. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Poder recurrir a la baja médica es un derecho que utilizan los trabajadores para justificar su ausencia en su puesto cuando están pasando por una enfermedad o han sufrido un accidente. Aunque es habitual preguntarse si durante este periodo se mantiene el salario completo, la legislación y los convenios colectivos establecen normas específicas sobre la cantidad que puede recibir cada persona durante el periodo de incapacidad temporal.

Según ha explicado el abogado Ignacio de la Calzada desde sus redes sociales, en las que se le conoce como Un Tío Legal (@laboral_tips), solo en determinados casos es posible cobrar el 100% del salario durante una baja médica. Así, el experto ha detallado los supuestos exactos en los que un trabajador puede aspirar a obtener la totalidad de su sueldo mientras permanece de baja médica. La cuestión central, según De La Calzada, reside en diferenciar los tipos de baja y las condiciones establecidas por los convenios colectivos.

“Del día uno al tres no cobras nada”

El abogado apunta a dos realidades muy distintas en función de la causa de la baja. “Hay dos tipos de baja: enfermedad común y accidente de trabajo”, expone. Según de la Calzada, en las situaciones de enfermedad común “del día uno al tres no cobras nada”. Desde el cuarto día hasta el 20, la prestación económica asciende al “65% de tu base reguladora”, mientras que “del día 21 en adelante, el 75%”.

En contraste, en caso de accidente laboral, la prestación económica es más alta desde el primer momento. “A diferencia del accidente de trabajo, que vas a cobrar el 75% desde el día de la baja, que es el día del accidente de trabajo”, añade De la Calzada en el vídeo.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

El punto decisivo para alcanzar el 100% del salario, según De la Calzada, se sitúa en la existencia de un complemento económico regulado por el convenio colectivo aplicable. “El 100%, ¿cuándo se cobra? Solo si tu convenio colectivo lo establece”, sostiene el abogado en su explicación.

“Cada convenio es un mundo, tienes que revisar qué establece”

Existen documentos laborales que “pueden establecer lo que se llama complemento de incapacidad temporal o mejora de incapacidad temporal”. Estas cláusulas adicionales pueden establecer condiciones diversas para el abono del salario íntegro: “En estas cláusulas, que tienes que leerlas, y cada convenio es un mundo, tienes que revisar qué establece”, insiste el abogado.

“Puede ser que te dé el 80% los primeros días, que te dé desde el día uno el 100% o que condicione el estar y cobrar el 100%, a lo mejor al estar hospitalizado”, matiza el experto. Por lo tanto, “cada supuesto es un mundo”. “No hay una regla general y no se cobra el 100% porque sí, de ninguna forma. Tiene que estar establecido en el convenio colectivo”, recalca De la Calzada.

El experto recomienda consultar detenidamente el convenio colectivo correspondiente a cada sector laboral, ya que en su ausencia “vas a cobrar lo que te he dicho anteriormente”. Advierte además que “si no dice nada, pues no es así”, en referencia a quienes creen que recibirán necesariamente la totalidad de su salario durante una baja médica.

Temas Relacionados

Baja LaboralBajas MédicasTrabajadores EspañaDerechos LaboralesSeguridad Social EspañaEmpresas EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones contra dos árbitros de 17 años: “El deporte se ha convertido en un reflejo de la sociedad”

El Sindicato Nacional de Árbitros emitió un comunicado exigiendo a los clubes asumir su responsabilidad

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

La película que Jennifer Lawrence se arrepiente de haber hecho en su carrera: “Debí haberla escuchado”

La cantante británica Adele le advirtió que no aceptara el papel

La película que Jennifer Lawrence

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

La Audiencia de Murcia da la razón a las demandantes y declara nulas las cláusulas testamentarias que las excluían de la herencia

Un juez anula la desheredación

Estos son los objetos que necesitas para que tu baño sea más bonito y práctico, según una experta: “Se colocan en segundos”

María Fernández explica a través de su cuenta de TikTok pequeños detalles útiles para decorar

Estos son los objetos que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre deberá seguir pagando

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

ECONOMÍA

Un juez anula la desheredación

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

9 de cada 10 europeos considera crítica su salud financiera, según un informe

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson