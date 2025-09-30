España

Un soltero de 70 años sorprende a Carlos Sobera en ‘First Dates’: “¿Siete? ¿Perdona?”

El hombre ha tenido mucho éxito en el amor hasta que llegó a España, donde “el récord me ha bajado mucho”

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Orlando y Paqui en su
Orlando y Paqui en su cita de 'First Dates' (Montaje Infobae)

Orlando ha revolucionado desde su entrada en First Dates. El electricista jubilado en Cuba de 70 años reside actualmente en Madrid, pero lo que más ha sorprendido, tanto al público, como a Carlos Sobera, no ha sido lo sorprendentemente bien que se conserva, sino su extensa trayectoria sentimental. En este sentido, al comenzar su presentación para el programa, el soltero ha afirmado sentirse plenamente vigente tanto física como mentalmente. “Me mantengo muy bien. Física, mental y sexualmente me mantengo estupendo. No necesito nada, todo lo que tengo es natural”, ha comentado ante las cámaras.

En esta línea, Orlando ha dejado claro su objetivo en el programa: encontrar una nueva pareja y disfrutar de una nueva etapa, una actitud que él mismo describió como fruto de su vitalidad a los 70 años. Esto mismo se lo comunicó al presentador del programa, con el que mantuvo una breve conversación antes de que llegase su cita. Sobera, interesado por sus experiencias previas en el amor, se quedó completamente sorprendido cuando el cubano le expresó su recorrido amoroso: “Me he casado varias veces”, le confesaba.

Ante la necesidad de que le precisara la cifra exacta, Carlos le preguntó directamente. “En Cuba me he casado siete veces”, le ha aclarado el hombre. El propio presentador reaccionó con asombro: “¿Siete? ¿Perdona?”, transmitió entre risas y con un poco de incredulidad. Por su parte, Orlando ha justificado la elevada cantidad de matrimonios con sinceridad: “Yo siempre he tenido un criterio con respecto a las relaciones amorosas. El amor, los matrimonios, para mí, han sido como los yogures, con fecha de caducidad”.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

“Pero podría haberme casado muchas más, era muy solicitado”

De acuerdo con lo que expresado en el programa, el soltero ha reconocido que el panorama en España ha sido bien distinto: “Aquí en España el récord me ha bajado mucho, solo me he casado una vez. Pero podría haberme casado muchas más, era muy solicitado”, ha asegurado. Durante la conversación, Carlos Sobera preguntó por las características que buscaría en su “novena mujer”. Orlando lo tenía claro: “Primero, me encantan las mujeres que sepan estar, de buenos modales y con una dentadura preciosa”.

Poco después apareció Paqui, la cita asignada para el cubano esa noche. La reacción fue inmediata y notoria: “¡Oh, es un cromón de tía!”, exclamó Orlando al verla. El de 70 años mantuvo su tono jovial durante la presentación: “Todo un placer, señorita. Espero que todo le funcione bien porque hasta la belleza. Cupido ha cumplido mis objetivos, ha cumplido todas mis expectativas. ¿Qué hace usted para conservarse tan bien?”, le aduló durante su primer encuentro. El piropo funcionó a la primera, porque Paqui, que venía muy receptiva: “Me estoy encontrando a mí mismo, estoy viendo que todavía tengo vida”, ha confesado ante la cámara del confesionario del amor.

Ambos compartieron una cena distendida en la que la complicidad y la apertura dominaron el ambiente. El clímax se alcanzó durante la visita a la denominada sala de la intimidad, donde Orlando aceptó el reto del programa: “Dale a tu cita un beso que no olvidará”. Inmediatamente, besó a Paqui, quien aceptó el gesto, aunque puso ciertos límites cuando el soltero intentó avanzar hacia una demostración más apasionada.

Orlando y Paqui en su
Orlando y Paqui en su cita de 'First Dates' (Cuatro)

Al terminar la velada, ambos participantes manifestaron su voluntad de verse de nuevo, si bien Paqui impuso sus preferencias sobre el ritmo de la posible relación. “He estado fenomenal, lo único que vas muy deprisa. Tendría una segunda cita contigo, pero volviendo a lo mismo, no soy un toro”, expresó la soltera de 64 años, reflejando la apertura al futuro pero también la necesidad de respetar su propio ritmo.

Temas Relacionados

First DatesCuatroCarlos SoberaMediaset EspañaMediasetProgramas de televisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal de lluvias en España: Gandía mantiene cierre de escuelas

Las autoridades mantienen la alerta ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas

Última hora del temporal de

Valencia: el pronóstico del clima para este 30 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: el pronóstico del clima

Ari Behn, el escritor que desafió a la realeza noruega: su matrimonio “abierto” con Marta Luisa, una portada desnudo y un trágico final

El legado artístico y las controversias personales del escritor abrieron un debate nacional sobre la presión mediática y el estigma social, mientras su familia enfrenta el duelo lejos de los focos.

Ari Behn, el escritor que

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

La asociación de tropa y marinería ATME amenaza con acudir a los tribunales si Defensa no cambia esta norma. Ya han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. La Asesoría Jurídica del Ejército ya señaló que vulneraba los derechos de los militares

Los militares se quejan a

La ‘casa genital’, el edificio con penes y vulvas en su fachada que es uno de los grandes enigmas de Madrid: su autor es un misterio

Se sabe muy poco de la historia de esta casa misteriosa, y aún menos de su autor

La ‘casa genital’, el edificio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los militares se quejan a

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuantos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

La jefa en Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, le llamó varias veces la atención por no “tener fichajes grabados”: “¿Algún problema?"

La Justicia rechaza que Caixabank indemnice a un comprador que adelantó 160.000 euros por una vivienda que nunca se construyó

ECONOMÍA

El cierre de 10.000 pisos

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 M menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

España afrontará una de las mayores brechas demográficas de Europa: solo 74 jóvenes reemplazarán a cada 100 jubilados en España en la próxima década

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Inversores inmobiliarios defienden cobrar alquileres por debajo del precio de mercado: “Los inquilinos lo valoran, querrán cuidar el lugar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”