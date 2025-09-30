España

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

La vivienda cuenta con piscina cubierta, gimnasio, campo de golf y una pista privada para rodar

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Bogside House vista desde arriba
Bogside House vista desde arriba (Donald Ross Residential)

Entre los paisajes verdes del Reino Unido existe una casa de ensueño para cualquier fanático del deporte y sobre todo del motor, pues cuenta con campo de golf, piscina cubierta, gimnasio, saunas y, lo más importante, un circuito privado.

No es raro ver estas mansiones con todo tipo de equipamiento en Estados Unidos, destacando las que tienen a su disposición pistas de motocross o canchas de baloncesto. En Europa esto es prácticamente una anomalía y más en el centro de Reino Unido.

Probablemente debido a su equipamiento e instalaciones es por lo que la inmobiliaria ha generado tanta expectación. Esta villa de lujo, situada a escasos metros del aeropuerto de Prestwick, en el entorno verde de Escocia, está a la venta por 1,8 millones de libras, lo que serían unos 2 millones de euros al cambio actual. Una cifra elevada para una casa, pero que cuenta con elementos que van más allá de lo que se considera normal para una casa.

Sala de juegos y bar
Sala de juegos y bar de la Bogside House (Donald Ross Residential)

A primera vista destaca por su arquitectura moderna, con amplias estancias y ventanales para aprovechar al máximo la luz natural. El centro de ocio viene con una piscina cubierta climatizada, acompañada por una sauna con capacidad para nueve personas, baño turco y un gimnasio totalmente equipado.

Por el precio de la vivienda, además de lo ya mencionado que se encuentra en el interior junto a las habitaciones, sala de juegos, con mesa de póker y de billar y con bar, en el exterior cuenta con una pista polideportiva con iluminación profesional, ideal para jugar a fútbol, tenis o baloncesto, e incluso un campo de golf de 9 hoyos alrededor de un característico estanque natural con muelle y zona de relax. También cuenta con una zona de paseo arbolada que hace de transición entre la parte residencial y la parte deportiva de la finca.

Circuito privado

Pero lo destacado para los amantes del motor es el circuito. Esta parte es la que convierte a Bogside House en el objeto de deseo para cualquier aficionado a esta disciplina. No es un circuito profesional ni tiene la magnitud de alguno histórico en el país como Silverstone, pero es ideal para rodar en karts o motos, ya que tiene un tamaño razonable. Un lujo para aquellos que disfrutan de los vehículos y competiciones deportivas al máximo que no tendrían que desplazarse de casa para escuchar los motores y oler la gasolina.

La finca también incluye una gran nave industrial en el extremo de la parcela, ideal como garaje privado, taller o espacio para guardar colecciones de motos, coches o cualquier tipo de vehículo. Un paddock dentro de tu propia casa.

Exterior de la Bogside House
Exterior de la Bogside House (Donald Ross Residential)

Probablemente, no todo el mundo puede permitirse el gasto de dos millones de euros para adquirir una propiedad, pero Bogside House demuestra que los sueños de los amantes de las dos ruedas y el deporte de motor pueden hacerse realidad, teniendo la capacidad necesaria en la cuenta bancaria para poder permitirlo.

Hablando de mega villas de lujo con pista de motos integrada, no se puede escapar de la mente el conocido Rancho de Valentino Rossi. Allí, en Tavullia, el laureado piloto italiano convirtió su finca en un templo del motociclismo por el que han pasado otros grandes del deporte como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Guy Martin o Thomas Chareyre entre otros. En Escocia, Bogside House pareceque quiere seguir los pasos de Il Dottore, aunque con una temática más británica y que engloba varias disciplinas deportivas.

