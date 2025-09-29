España

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

El piloto catalán se ha proclamado campeón del mundo por novena vez y su progenitora lo ha celebrado en una entrevista de radio

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Marc Marquez celebrando su victoria
Marc Marquez celebrando su victoria (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Marc Márquez se ha proclamado de nuevo campeón mundial de MotoGP, consiguiendo así su noveno mundial de motociclismo, el séptimo en la categoría reina. Lo ha conseguido este pasado domigo en el circuito de Motegi, en el Gran Premio de Japón, donde el piloto catalán ya se ha coronado en años pasados. Márquez hizo historia al igualar los siete títulos mundiales en la máxima categoría de la leyenda Valentino Rossi.

Uno de sus principales apoyos a lo largo de toda su carrera y de su vida ha sido su madre, Roser Alentà, que ha celebrado la victoria de si hijo a través de una entrevista con el programa Vía libre de la emisora RAC1.

Deseó su retirada

Alentà comentó durante la entrevista, realizada a las pocas horas de la victoria de Márquez en el mundial, que había podido hablar con él a través de una videollamada y que lo había visto muy emocionado y en paz. “Lo he visto muy emocionado y está en paz, como ha dicho él en la tele. Internamente está relajado y eso nos relaja a todos después de tantos años de sufrir”, añadía.

Tras proclamarse campeón en 2019, un año después Márquez sufrió una grave lesión en el brazo, se rompió el húmero derecho y tuvo que pasar muchas veces por el quirófano, lo que le llevó a estar tiempo fuera de las pistas y a no sentirse cómodo sobre la moto. “Han sido unos años bastante duros, sobre todo para él”, añadía su madre.

Márquez mostrando su lesión en
Márquez mostrando su lesión en redes sociales (@marcmarquez93)

La propia Rosa también ha admitido que llegó a desear que el mayor de sus hijos dejara el motociclismo, intentando convencerle con ver a su hermano Álex corriendo. Estuvo a punto de hacerlo, pero al final decidió que no, además porque tenía que arreglar su brazo que le impedía hacer vida cotidiana. “Se fue forzando y nunca arrojó la toalla. Estuvo listo, pero al final decidió que no”, comentaba la madre en la entrevista.

Familia como factor determinante

Alentà habló también sobre su otro hijo, Álex Márquez, que sigue los pasos de Marc y está cuajando un gran año. El pequeño de los hermanos no ha tenido un buen fin de semana en Japón y ha quedado sexto en la carrera, con lo que su madre bromeaba en la charla: “Yo ya le hago decir que le dejara, que él ya tenía otro año para hacerlo”.

Marc y Álex Márquez celebrando
Marc y Álex Márquez celebrando en el podio (REUTERS/Albert Gea)

Otra persona fundamental de quien no se olvidó Marc tras su logro fue su abuelo, al que dedicó unas palabras justo después de la victoria. Su madre comentaba acerca de esto que siempre habían tenido muy buena relación: “Siempre le daba muchos consejos y no se perdía ni una carrera. Desde pequeño que tenían buena relación y por eso se ha emocionado”.

También pasó por los micrófonos de Vía libre Àngel Viladoms, experisdente de las federaciones catalana y española de motociclismo y una de las primeras personas que apostó por Marc en sus inicios. Destacó que el de Cervera tenía muy claro desde pequeño cuándo quería hacer algo y cree que su familia ha sido determinante en sus éxitos, y prevé que pueda ampliarlos en el futuro.

El futuro de Marc Márquez

Marc Márquez celebra con la
Marc Márquez celebra con la bandera española (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El futuro del español viene con incógnitas y posibilidades. Podría tener como reto superar los quince títulos mundiales de Giacomo Agostini o consolidar su nombre por encima de Rossi. Pero más allá de estadísticas, el de Cervera tiene ya un lugar reservado entre los mejores de la historia, y en los próximos años tiene la oportunidad para aumentar su legado y disfrutar de su vuelta a lo más alto tras unos años difíciles.

