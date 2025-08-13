Marta Luisa de Noruega vende la casa que compartió con Ari Behn por un millón de euros

Marta Luisa en una imagen de archivo.

El verano llega con una gran noticia para la princesa Marta Luisa de Noruega: ha logrado vender la casa que compartió con Ari Behn, su exmarido y padre de sus hijas, en Lommedalen por un millón de euros. La primogénita de los reyes Harald y Sonia llevaba meses intentando desprenderse de esta propiedad que adquirió tras casarse con el escritor y que fue el hogar familiar durante su matrimonio. Finalmente, la vivienda ha cambiado de dueño tras la compra por parte de una familia, tal y como ha confirmado un conocido agente inmobiliario a la televisión noruega.

Esta venta supone el final de varios años de intentos y cierta presión personal para la princesa, que buscaba desprenderse de la finca desde que, tras su enlace con Durek Verrett, compró una nueva mansión a las afueras de Oslo. Esta nueva propiedad, de hecho, ha generado polémica debido a las reformas que Marta Luisa quiere realizar y que aún no cuentan con el visto bueno de las autoridades competentes.

En mayo se hizo público que la casa de Lommedalen estaba en el mercado. La residencia, que marcó una etapa importante en la vida de Marta Luisa junto a Ari Behn y sus hijas, posee gran carga sentimental. El proceso de venta se vio retrasado cuando se descubrió que existían ciertas estructuras dentro de la finca que no figuraban en la construcción original y cuya demolición debía asumir la nueva propiedad. En su momento, la princesa pudo incorporar esas modificaciones por motivos de seguridad, dada su pertenencia a la familia real.

Ari Behn (Getty Images)

Para agilizar la operación, Marta Luisa utilizó sus redes sociales para dar visibilidad al anuncio de la venta. En una publicación en su perfil oficial compartió: “Nuestra casa en Lommedalen ha sido el mejor lugar para que nuestros hijos crecieran. Ahí hemos encontrado paz y recarga, tan cerca de la naturaleza y no tan lejos de Oslo. Es aquí donde hemos vivido fiestas, conversaciones, meditaciones profundas y nuestros altibajos”.

La casa, rodeada de naturaleza y con una parcela de 20.000 metros cuadrados, dispone de casi 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y cuenta con cuatro dormitorios. Los nuevos propietarios, una pareja con hijos, se han mostrado muy satisfechos con su nueva vida en este entorno privilegiado. El precio de venta ha sido de 19 millones de coronas, una cifra muy superior a los poco más de 8 millones que Marta Luisa pagó en su día por la vivienda.

La princesa Martha Louise de Noruega y Durek Verrett saludan durante la celebración de su boda en Geiranger, Noruega, el 30 de agosto de 2024. (NTB/Cornelius Poppe/vía REUTERS).

Con la operación completada, la princesa tiene ahora liquidez para asumir los gastos y el mantenimiento de su nueva residencia, que ya le había generado algunos inconvenientes. Según la prensa local, ha detectado desperfectos en la casa recientemente adquirida, hasta el punto de solicitar al anterior propietario una rebaja en el precio. Hasta poder mudarse, Marta Luisa se alojó temporalmente en un apartamento perteneciente a su madre, la reina Sonia.