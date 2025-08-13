España

Marta Luisa de Noruega vende la casa que compartió con Ari Behn por un millón de euros

La princesa cierra una etapa de su vida tras haberse deshecho de la vivienda que un día compartido con su exmarido y padre de sus tres hijas

Alba García

Por Alba García

Guardar
Marta Luisa en una imagen
Marta Luisa en una imagen de archivo.

El verano llega con una gran noticia para la princesa Marta Luisa de Noruega: ha logrado vender la casa que compartió con Ari Behn, su exmarido y padre de sus hijas, en Lommedalen por un millón de euros. La primogénita de los reyes Harald y Sonia llevaba meses intentando desprenderse de esta propiedad que adquirió tras casarse con el escritor y que fue el hogar familiar durante su matrimonio. Finalmente, la vivienda ha cambiado de dueño tras la compra por parte de una familia, tal y como ha confirmado un conocido agente inmobiliario a la televisión noruega.

Esta venta supone el final de varios años de intentos y cierta presión personal para la princesa, que buscaba desprenderse de la finca desde que, tras su enlace con Durek Verrett, compró una nueva mansión a las afueras de Oslo. Esta nueva propiedad, de hecho, ha generado polémica debido a las reformas que Marta Luisa quiere realizar y que aún no cuentan con el visto bueno de las autoridades competentes.

En mayo se hizo público que la casa de Lommedalen estaba en el mercado. La residencia, que marcó una etapa importante en la vida de Marta Luisa junto a Ari Behn y sus hijas, posee gran carga sentimental. El proceso de venta se vio retrasado cuando se descubrió que existían ciertas estructuras dentro de la finca que no figuraban en la construcción original y cuya demolición debía asumir la nueva propiedad. En su momento, la princesa pudo incorporar esas modificaciones por motivos de seguridad, dada su pertenencia a la familia real.

Ari Behn (Getty Images)
Ari Behn (Getty Images)

Para agilizar la operación, Marta Luisa utilizó sus redes sociales para dar visibilidad al anuncio de la venta. En una publicación en su perfil oficial compartió: “Nuestra casa en Lommedalen ha sido el mejor lugar para que nuestros hijos crecieran. Ahí hemos encontrado paz y recarga, tan cerca de la naturaleza y no tan lejos de Oslo. Es aquí donde hemos vivido fiestas, conversaciones, meditaciones profundas y nuestros altibajos”.

La casa, rodeada de naturaleza y con una parcela de 20.000 metros cuadrados, dispone de casi 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y cuenta con cuatro dormitorios. Los nuevos propietarios, una pareja con hijos, se han mostrado muy satisfechos con su nueva vida en este entorno privilegiado. El precio de venta ha sido de 19 millones de coronas, una cifra muy superior a los poco más de 8 millones que Marta Luisa pagó en su día por la vivienda.

La princesa Martha Louise de
La princesa Martha Louise de Noruega y Durek Verrett saludan durante la celebración de su boda en Geiranger, Noruega, el 30 de agosto de 2024. (NTB/Cornelius Poppe/vía REUTERS).

Con la operación completada, la princesa tiene ahora liquidez para asumir los gastos y el mantenimiento de su nueva residencia, que ya le había generado algunos inconvenientes. Según la prensa local, ha detectado desperfectos en la casa recientemente adquirida, hasta el punto de solicitar al anterior propietario una rebaja en el precio. Hasta poder mudarse, Marta Luisa se alojó temporalmente en un apartamento perteneciente a su madre, la reina Sonia.

Temas Relacionados

Marta Luisa de NoruegaCasas RealesEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaCasas de famososRealeza

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo

Gazpacho de melón, una receta fácil, refrescante e ideal para verano

El sabor ligero, la textura y la combinación de dulce y salado son las señas de identidad de un plato que es perfecto para consumir como entrante y combatir el calor

Gazpacho de melón, una receta

La Justicia condena a FREMAP a indemnizar con 140.000 euros a una barrendera por retrasos y errores en su atención médica tras un accidente laboral

La trabajadora, de 32 años en ese momento, se tropezó en un bordillo y se lesionó el tobillo derecho mientras trabajaba

La Justicia condena a FREMAP

Leonardo DiCaprio protagoniza un ‘altercado’ con la Guardia Civil durante sus vacaciones en Ibiza

El actor de Hollywood se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la isla Pitiusa

Leonardo DiCaprio protagoniza un ‘altercado’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a FREMAP

La Justicia condena a FREMAP a indemnizar con 140.000 euros a una barrendera por retrasos y errores en su atención médica tras un accidente laboral

José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

ECONOMÍA

Si viajas en coche este

Si viajas en coche este puente, elige bien la gasolinera: diferencias de hasta 79 céntimos en la misma provincia

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 13 agosto

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”