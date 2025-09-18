El casting de ‘Gran Hermano 20′, de la convocatoria masiva al ‘stalkeo’ en redes: “Es imposible representar a todas las identidades”

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

25 años después de su primera edición en España, Gran Hermano prepara su temporada número 20 y se encuentra en plena búsqueda de los concursantes que habitarán la casa del histórico reality, que este año se traslada de Guadalix de la Sierra al municipio madrileño de Tres Cantos, estrenando ubicación por primera vez desde el año 2001.

Tras recorrer varias ciudades de España en busca de los próximos grandes hermanos, el formato citó en Madrid a más de 500 seleccionados en la gran cita final del casting presencial, un evento que sirvió para terminar de configurar la lista de participantes. Allí estuvo presente Infobae España y pudo charlar con algunos de los directivos del formato, además de conocer a algunos de los aspirantes.

Miguel Martín, director general de Zeppelin, adelanta que GH 20 va a ser “una de las ediciones más entretenidas de los últimos años”. Para él, la nueva casa será un factor diferenciador que dará lugar a “nuevas dinámicas”: “Es un lienzo en blanco y creo que va a gustar mucho”, explica.

Por su parte, Teresa Colomina, directora de casting del reality, celebra la calidad de los candidatos de esta edición: “Lo vamos a tener muy difícil. Hay perfiles muy modernos, muy diferentes”, apunta a este medio.

A diferencia de otras ediciones, este año la convocatoria del casting presencial en Madrid se ha hecho al final del proceso, de forma que el equipo pueda “gestionar la avalancha de solicitudes de otra manera” y que se puedan “rellenar huecos con perfiles que queramos”. Además, han contado con mucho más tiempo para el cribado: “Tenemos gente para hacer varios programas“, asegura Martín.

Teresa Colomina, directora de casting de 'Gran Hermano', y Miguel Martín, director general de Zeppelin, en el casting presencial de 'GH 20' en Madrid. (Carlos de Antonio)

El candidato ideal

Gran Hermano puede presumir de tener uno de los mejores equipos de casting de la televisión. Con una plantilla diversa que incluye desde personas que trabajaron en GH1 a nuevas incorporaciones que representan a las generaciones más jóvenes. Entre todos, deben elegir a los mejores perfiles para el reality. Y no es una tarea sencilla, pues el estereotipo de candidato ideal no existe: “La gracia de un buen candidato es que te sorprenda. Yo tengo que dar al play y de repente decir: ‘Madre mía, esta persona es una fantasía y lo tengo que meter mañana dentro de la casa’“, comenta Colomina.

“Aquí hay mucha gente que, si te das una vuelta y te quedas un rato mirando, te va a dar ganas seguir mirando lo que están haciendo, porque es gente que tiene un magnetismo especial, que tiene carisma, entonces te quedas”, desliza Miguel Martín, que asegura que la tarea de la productora es hacer la criba y la mezcla de perfiles, “pero el carisma lo ponen ellos”.

Uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de conformar el casting final es la variedad de perfiles. “Hay absolutamente de todo, todo tipo de sensibilidades, de identidades, de edades... está todo representado en la gente que se presenta. Y luego en el programa entra una mezcla, un plato cocinado con una serie de ingredientes que lo componen esas personas que entran", relata Martín. Y agrega: “Es imposible representar a todas las identidades, porque tenemos que meter a trescientas personas en la casa”.

Prueba de cámara del casting de 'GH 20' en Madrid. (Mediaset España)

Para seleccionar a los candidatos, el equipo de casting no solo ve sus vídeos de presentación, sino que también recurre a sus redes sociales para poder conocerles mejor. "El stalkeo te viene muy bien para los novios y para los candidatos“, bromea Teresa. Pese a ello, aclara que el número de seguidores no es un aliciente para ser elegido: “El año pasado, todo el mundo decía: ‘Ya veréis el casting, todo lleno de influencers’ y no hubo ninguno, pero porque no nos cuadró“.

Presentarse a un reality mítico con tantas ediciones a sus espaldas implica que la mayoría de aspirantes conocen el formato y son grandes amantes del mismo. Esto, no obstante, no tiene por qué ir en detrimento de la frescura televisiva. Así lo defiende el director de Zeppelin: "La frescura sigue estando, pero desde otro lugar. Comparémoslo con el año pasado, ahí había gente que conocía perfectamente el formato y siguió resultando una persona fresca. Esa frescura, aunque hayan visto el programa, no la pierden en absoluto".

GH 20 será una de las grandes apuestas de Telecinco en la nueva temporada televisiva. La marca es, junto a Supervivientes y La isla de las tentaciones, uno de los buques insignias de la cadena de Mediaset, que celebrará el 25º aniversario del formato con una nueva edición con anónimos dispuestos a conquistar el maletín de 300.000 euros y pasar a la historia de la televisión.