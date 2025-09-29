España

Muere una acróbata española en un circo alemán tras caer de cinco metros de altura

El accidente se produjo delante de un público de 100 personas, entre ellos muchos niños

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Una acróbata española de 27 años falleció el sábado durante una actuación circense en la ciudad alemana de Bautzen, en el estado de Sajonia, al este del país. La artista se cayó de su trapecio en medio del acto, desde una altura de alrededor de cinco metros, falleciendo en el instante, según ha informado el portavoz de la policía local, Stefan Heiduck.

“El equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo “, ha explicado Heiduck, en declaraciones recogidas por Europa Press. El accidente se produjo ante unas cien personas que presenciaban la función, entre ellas muchas familias con niños, que abandonaron horrorizados la escena y regresaron a sus casas. El portavoz de la policía ha instado a los testigos a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica “porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma“.

“Una experiencia terrible”

Según han informado los agentes policiales, el circo había celebrado su primera función el viernes y tenía agendados varios espectáculos en los días posteriores, entre ellos la actuación de la acróbata española. Las autoridades dan por hecho que la compañía desmontará la carpa tras el accidente. Desde la Asociación Alemana de Circos han lamentado el trágico suceso del sábado. “Es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños “, ha declarado Ralf Huppertz, presidente de la organización, en declaraciones recogidas por Europa Press. El representante circense afirmó que no recuerda ningún accidente mortal de una acróbata, aunque sí lesiones graves.

“Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello“, argumentó Hupperts, que afirmó que ” en realidad, cinco metros no es una altura especial para los acróbatas, que están bien entrenados y son musculosos“. “La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo“, ha especulado el experto.

Por el momento, la policía ha clasificado el suceso como accidente laboral, sin indicios de que fuese provocado. Los agentes han explicado que es poco probable que haya otras personas involucradas, puesto que los mismos acróbatas suelen ser responsables del montaje de sus equipos.

El alcalde de Bautzen, Karsten Vogt, se ha mostrado consternado por el accidente. “En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente “, ha expresado el edil.

*Con información de Europa Press

